Південь Європи і туристи: зміни клімату вносять корективи

Весь регіон Середземного моря через зміни клімату дедалі частіше потерпає від спеки, посухи і лісових пожеж. Як це позначиться на потоці туристів і що прогнозують експерти?

Незважаючи на дедалі частіші лісові пожежі, спеку часом у 40 градусів Цельсія, тривалі посухи на узбережжі Середземного моря, такі популярні у туристів країни, як Іспанія, Греція та Італія цьогоріч, ймовірно, поб'ють рекорд за кількістю туристів, які їх відвідали.

"Станом на сьогодні жодних змін у тому, що стосується туристичних маршрутів та вибору місць проведення відпустки, через зміни клімату не спостерігається", - каже професор Штефан Ґесслінґ (Stefan Gössling) з Університету Ліннеус у шведському Кальмарі, який займається дослідженнями в галузі глобальної зміни клімату.

Країни Середземномор'я, як і раніше, популярні

Свідчать про це і цифри. В Італії розраховують на те, що цього року буде побитий рекорд за кількістю туристів, які прибули в країну. Традиційно добре бронюють готелі також в Іспанії. За даними Німецького туристичного об'єднання, країни Середземного моря цьогоріч є найпопулярнішими цілями серед німецьких туристів. Згідно з прогнозом European Travel Commission, Франція, Іспанія та Італія, як і дотепер, залишаються улюбленими туристичними цілями європейців. За ними йдуть Греція та Хорватія.

"У більшості відпочивальників надто коротка пам'ять", - зазначає професор Ульріх Райнгард (Ulrich Reinhardt), науковий керівник Фонду питань майбутнього в Гамбурзі. Сонячні пляжі, гарна погода, гостинність місцевих жителів, можливість розважатися - все це для них надзвичайно привабливе.

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"З цієї причини і в майбутньому багато хто захоче провести свою відпустку в регіонах, схильних до ризику екстремальних погодних умов", - прогнозує він. Однак експерти переконані, що наслідки зміни клімату для туризму в країнах Середземномор'я неминучі.

Регіон Середземномор'я зіткнеться з наслідками

"Відбудуться поступові зміни", - каже професор Ґесслінґ. Іспанія, Італія та Греція в майбутньому будуть змушені сильніше використовувати не основний туристичний сезон. Автори нещодавно опублікованого дослідження Єврокомісії доходять висновку, що південні регіони зіткнулися "зі значним падінням туристичного попиту".

Привабливість Південної Європи в літній сезон слабшатиме. А Північна та Центральна Європа, навпаки, отримають зиск від змін клімату, стаючи більш привабливими для туристів через погодні умови.

Туристи в Римі Фото: Fabio Frustaci/Ansa/Zuma/picture alliance

Такий сценарій передбачає і Ульріх Райнгард (Ulrich Reinhardt). Туристичні цілі на півночі континенту вже мають високий попит. "Однак навіть через 20 або 50 років відпочивальники не будуть проводити свою літню відпустку виключно в Скандинавії, - переконаний він. - Хоча б тому, що ці країни не практикують масовий туризм зараз і не хочуть його в майбутньому".

"Таким чином, напрямки, що уже орієнтовані на туристичну індустрію, як-от Північне та Балтійське моря, процвітатимуть. У Європі я чекаю на ренесанс альпійського туризму та зростання популярності регіонів Східної Європи", - каже експерт.

Все це відбудеться швидше, ніж очікується, і як доповнення, а не заміна туристичних цілей на Середземному морі. "Однак уже через 20 років дедалі більше відпочивальників проводитимуть свою відпустку в горах", - наголошує Райнгард. Туристичні поїздки містами частіше відбуватимуться в Таллінн, Рейк'явік або Копенганен і менше - до Афін, Венеції або Барселони.

"Прогресивні зміни відбуваються повільніше, ніж це необхідно"

Щоб відповідати умовам, які змінилися, на думку Штефана Ґесслінґа, необхідна "стратегічна робота з адаптації", яка у багатьох південних країнах проводиться не так інтенсивно. Для цього потрібно диверсифікувати туристичні маршрути. "У країнах Середземномор'я дуже довго робили ставку на сонце та море", - пояснює вчений.

Відпочивальники на Балтійському морі в Німеччині Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Однак насправді ця тема не перебуває серед головних на порядку денному. Наприклад, в Іспанії у звіті найважливішого туристичного об'єднання Exceltur словосполучення "зміна клімату" взагалі не згадується. "Багато місцевих готелів реагують на це гаслом "кондиціонери проти зміни клімату", що в короткостроковій перспективі привабить гостей. Але ж з точки зору енергетичної та технічної, це, звичайно, неправильно обраний напрямок", - каже Райнгард. Крім того, необхідно докласти великих зусиль для захисту від повеней та створення системи раннього сповіщення у разі катастроф.

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"Прогресивні зміни відбуваються повільніше, ніж це необхідно", - констатує професор Хорхе Ольсіна, географ та дослідник у галузі змін клімату в Університеті Аліканте. "Однак хоча б перші кроки вже зроблені", - наголошує він. Так, в Іспанії з 2021 року діє закон про зміну клімату, і багато міст та регіонів розробляють на його основі власні плани. У Бенідормі, що у регіоні Коста Бланка, наприклад, хочуть переорієнтувати потік туристів на низький сезон, оскільки змінюються погодні умови. Відпочивальники у майбутньому віддадуть перевагу туристичним цілям з більш м'яким кліматом. Але цього літа це поки що не відчувається.