Сієста у церкві, або Як німці думають рятуватися від спеки

Цього липня в Німччині, як і в інших країнах Європи, знову спостерігалася спека. Лікарі обговорюють можливість полуденної сієсти і радять у спеку менше їсти.

За даними ООН, цьогорічний липень з високою ймовірністю може стати наспекотнішим місяцем за весь час від початку спостереження за температурою повітря. Як і скрізь у Європі, у Німеччині у липні цього літа знову було спекотно. Особливо від високих температур потерпають маленькі діти, літні та хворі люди. Влітку минулого року в Європі зареєстрували понад 60 тисяч смертей, пов'язаних зі спекою. У Німеччині померли 8173 людини. Ще більше загиблих було в Італії та Іспанії - 18 010 та 11 324 особи відповідно. Такими є дані дослідницької групи Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal), опубліковані у журналі Nature Medicine. Експерти побоюються, що без належних захисних заходів щороку, починаючи з 2030-го, вмиратимуть в середньому 68 тисяч людей.

Сієста як порятунок?

Не дивно, що на цьому тлі німецькі експерти в галузі охорони здоров'я працюють щосили, аби знайти рішення, як же ж людям адаптуватися до екстремальних умов. У багатьох великих містах Німеччини існують спеціальні програми захисту городян від спеки.

Мюнхенці охолоджуються у річці Ізар Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Приміром, Німецька метеорологічна служба (DWD) зафіксувала у Баварії рекордну температуру в середині липня - там було 38,8 градуса. Втім, у столиці землі Мюнхені вже протягом кількох років спостерігається помітне потепління: стає дедалі більше спекотних днів із температурою понад 30 градусів та "тропічних" ночей, коли повітря не остигає нижче 20 градусів. Влада міста серйозно стурбована цією проблемою і вживає різноманітних заходів, щоб допомогти людям.

Так, поряд з рекомендаціями на офіційній сторінці міста в інтернеті, існує спеціальний додаток Hitzefrei-App з картою центру та кількох районів Мюнхена, де в режимі реального часу можна вибрати "тіньовий" шлях з однієї точки в іншу, знайти парки та майданчики, де можна саме зараз посидіти у тіні, а також місця, де можна безкоштовно попити або наповнити пляшку водою.

Читайте також: Який зв'язок глобального потепління з природними катаклізмами?

Вентилятори та ванна під столом

Над тим, як урятуватися від перегріву і при цьому продуктивно працювати, думають медичні працівники Німеччини. Вони винесли на обговорення несподівану пропозицію. "У спеку ми повинні керуватися методами південних країн, - заявив голова Федеральної асоціації лікарів служби громадської охорони здоров'я (BVÖGD) Йоганнес Ніссен (Johannes Nießen) інформаційному агентству RND. - Вставати рано, продуктивно працювати вранці і опівдні робити сієсту - це концепція, якої ми повинні дотримуватись у літні місяці".

За спостереженнями фахівців, за дуже високих температур у людини знижується працездатність, і тому важливі справи рекомендується робити рано-вранці або у першій половині дня. "Також потрібна достатня кількість вентиляторів і легший одяг, навіть якщо дрес-код в офісі цього не передбачає. Холодна ванна для ніг під столом - гарний спосіб остигнути в домашньому офісі", - вважає Ніссен. Додатково експерти рекомендують якнайбільше пити та вживати легку їжу кілька разів на день маленькими порціями.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) підтримав ініціативу лікарів. "Сієста в спеку - безумовно, непогана пропозиція, - написав він у Twitter. - Однак роботодавці та працівники повинні домовлятися про це самі. З медичного погляду, такий захід дійсно має сенс для багатьох професій".

Чи має роботодавець щось зробити?

Проте, чи сподобається німецьким роботодавцям перспектива запровадження сієсти - обідньої перерви, яка так широко поширена на півдні Європи? Адже для цього потрібно буде забезпечити гнучкість робочого часу.

Вода може захистити від спеки Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance

Різні організації, які ставлять собі за мету мотивувати компанії вживати більше заходів для захисту здоров'я своїх співробітників, вже взялися до справи. Наприклад, Німецька конфедерація профспілок (DGB), що представляє інтереси загалом понад шести мільйонів робітників, закликала роботодавців регулярно оцінювати теплову безпеку у спекотні літні місяці та забезпечувати відповідні нормам умови праці за високих температур.

"Роботодавці повинні захищати своїх співробітників від спеки. Робота за високих температур спричиняє стрес у працівників і загрожує їхньому здоров'ю, - переконана Аня Піль (Anja Piel), представниця управління Німецької конфедерації профспілок. - Оцінка рівня небезпеки є основою для індивідуального захисту". Вона вважає неприйнятною відмову роботодавців вживати необхідні заходи безпеки в умовах зміни клімату та підвищення температури у літні місяці. І закликала також закривати офіси під час спеки у понад 35 градусів.

Читайте також: Німецькі лайфхаки: як зберегти командний дух у колективі, який у пандемію працює з дому

Чи небезпечна спека для здоров'я?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), сильна спека може призвести не лише до швидкої втомлюваності, апатії та роздратування. Вона сприяє виникненню низки захворювань і може навіть викликати смерть, наприклад, від зневоднення або гіпертермії - накопичення надлишкового тепла в організмі людини з підвищенням температури тіла, спричиненого зовнішніми факторами, що ускладнюють тепловіддачу. Перегріта людина може знепритомніти, проблеми можуть виникнути з роботою серцево-судинної системи.

Екстремальна спека часто посилює хронічні захворювання і має непрямий вплив на поширення хвороб. Люди, старші 65 років, немовлята і діти до чотирьох років, вагітні жінки, люди, які мають надмірну вагу, а також ті, хто працює на відкритому повітрі, чи спортсмени схильні до особливого ризику.

Де можна сховатися?

Ще один метод порятунку від спеки запропонував міністр охорони здоров'я Німеччини Лаутербах - відкривати вхід до всіх церков. "Церкви мають бути доступні у спеку, їхні прохолодні внутрішні приміщення можуть захистити", - написав міністр у Twitter.

Спекотний полудень можна пересидіти в церкві Фото: imageBROKER/picture alliance

Більшість церков Німеччини і так відкриті вдень, зазначив у розмові з журналістами представник Конференції єпископів Маттіас Копп (Matthias Kopp). Втім через випадки вандалізму парафії дедалі частіше зачиняють свої двері поза богослужіннями.

Тимчасову прохолоду можна знайти і в торгових центрах - там встановлені кондиціонери, а від відкритих продуктових прилавків йде додаткова свіжість. Крім того, спека - ще один привід сходити до кінотеатру чи музею: там завжди комфортна температура. Або вирушити до парку чи лісу - дослідження показують, що серед густих дорослих дерев зазвичай мінімум на 2-3 градуси прохолодніше.

Як вижити за екстремальної температури?

Пиття. Правило номер один: якнайбільше пити. Лимонад, зелений чай і чай з м'ятою, кокосову воду та інші напої. Ефект посилять кубики льоду. А ось холодне пиво, всупереч поширеній думці, від спеки не допомагає. Навпаки, алкоголь, що міститься в ньому, зневоднює організм. Кава теж не рекомендується, оскільки "виганяє" рідину, підвищуючи ризик виникнення спазму судин.

Їжа. Фахівці радять їсти не тільки менше і частіше, але й вживати перець чилі. У ньому міститься активний рослинний інгредієнт капсаїзин, який "обманює" мозок, змушуючи його повірити в те, що температура тіла підвищується. В результаті збільшується потовиділення, і тіло швидше охолоджується.

Одяг. Тут краще одягнутися, ніж роздягнутися. Одяг вільного крою з натуральних матеріалів і з довгими рукавами захищає від зовнішнього теплового впливу, дозволяє циркулювати повітрю і не заважає випаровуванню поту. Чорний чи білий - не так важливо. Світлі тони краще відбивають зовнішні промені, а чорні краще поглинають тепло свого тіла, в результаті - майже однаковий ефект.

Маленькі помічники. Від сонячних променів чудово сховає звичайна парасолька. Віяло - охолодить і прикрасить. А пляшка з холодною водою прикладена до зап'ясть, скронь та шиї принесе особливе полегшення. Втім, незважаючи на безліч дієвих способів адаптації до спеки, фахівці рекомендують при екстремальних температурах все ж таки залишатися в приміщенні, і особливо з 12-ї до 16-ї години.