Як пов'язане глобальне потепління з погодними катаклізмами?

Сильні снігопади та мінусові температури спричинили хаос у Сполучених Штатах на різдвяно-новорічні свята. Як ці та інші види екстремальних погодних явищ пов'язані зі змінами клімату - в огляді DW.

Снігова буря обрушилася на Сполучені Штати, забравши життя понад 60 людей. Влада Нью-Йорка назвала катаклізм, що позбавив мільйони людей електрики та паралізував автомобільне й авіасполучення, "хуртовиною століття". Потужний сніговий шторм також приніс сильні морози з Арктики до США.

Не лише американці борються з екстремальними погодними умовами в цей святковий час. Проливні дощі на Філіппінах спричинили раптові повені, які забрали життя 32 людей і змусили тисячі залишити свої домівки. А країни Сомалійського півострову - Сомалі, Ефіопія, Джибуті, Еритрея - продовжують боротися з найсильнішою за останні десятиліття посухою. Ці катаклізми свідчать про кліматичну кризу.

Посуха в Сомалі Фото: Mariel Müller/DW

Те, що нагрівання планети через спалювання викопного палива спричиняє частіші та інтенсивніші екстремальні погодні явища - загальновизнаний факт. Вчені б'ють на сполох з цього приводу вже багато років.

Але чи можемо ми визначити, наскільки велику роль відіграють зміни клімату у виникненні конкретних стихійних лих? Встановлення прямого причинно-наслідкового зв'язку між підвищенням середньої температури у світі й, наприклад, окремим штормом, є складною наукою, що розвивається.

"Екстремальні погодні умови завжди були й будуть. Але зміни клімату можуть вплинути на їхню частоту та інтенсивність", - каже дослідниця клімату з Королівського метеорологічного інституту Нідерландів Шаук'є Філіп. Вона працює у міжнародній дослідницькій групі World Weather Attribution (WWA), яка вивчає масштаб впливу глобального потепління на планеті на окремі екстремальні погодні умови.

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Чи спричиняє глобальне потепління повені та спеку?

Погодні катаклізми ніколи не зводяться лише до однієї причини, а є наслідком як природних, так і антропогенних факторів. Наприклад, масштабна вирубка лісів та асфальтування зелених зон, які зазвичай поглинають сильні опади, можуть погіршити ситуацію з повенями.

Зміни клімату, спричинені впливом людини, не єдиний тригер погодних катастроф. Наскільки сильним є зв'язок між ними та природними катаклізмами, залежить від того, про що саме йдеться, каже німецька кліматологиня, засновниця дослідницької групи World Weather Attribution Фрідеріке Отто (Friederike Otto) з Імперського коледжу в Лондоні. "Якщо йдеться про повінь і посуху, то в цих випадках глобальне потепління, порівняно з іншими факторами, часто відіграє незначну роль", - зазначає Отто.

Глобальне потепління саме по собі не може спричинити сильний дощ, втім може сприяти створенню сприятливих умов для збільшення кількості опадів. Те саме стосується і снігових штормів, на кшталт таких, що нещодавно спіткали США і Канаду.

Чоловік добирається на роботу в Оттаві Фото: Spencer Colby/empics/picture alliance

"У міру потепління клімату Землі наша атмосфера може утримувати більше вологи - приблизно на 7 відсотків більше на кожен градус (Цельсія. - Ред.) потепління. Додаткова волога сприяє випадінню більшої кількості опадів, зокрема снігопадів", - пояснює речник американської некомерційної організації Climate Central Пітер Жирар.

Якщо снігопади стали більш інтенсивними в частинах Північної й Східної Азії, Північної Америки та Гренландії, як саме зміни клімату впливають на виникнення подібних штормів у більшості частин світу, вчені не певні досі.

Зв'язок між екстремальними температурами й глобальним потеплінням набагато більш однозначний, каже Шаук'є Філіп. Коливання температури не обов'язково є більш екстремальними, але з підвищенням середньої глобальної температури хвилі спеки стають гарячішими, а періоди похолодання - м'якшими.

Без впливу глобального потепління рекордні температури в 40 градусів за Цельсієм у Великобританії минулого літа були б практично неможливими, як і хвиля спеки в Північній Америці у 2021 році, йдеться в аналізі World Weather Attribution. Крім того, зміни клімату зробили смертоносні хвилі спеки в Індії та Пакистані на початку цього року в 30 разів більш імовірними. "Зміни клімату справді змінюють правила гри у випадку зі спекою", - каже Фрідеріке Отто.

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Чи скрізь кліматичні зміни мають однаковий вплив?

За словами Філіп, вплив змін клімату навіть на схожі природні катаклізми різниться від регіону до регіону. Це робить порівняння між повінню на заході Німеччини в долині Ара в липні 2021 і в Квазулу-Натале на півдні Африки у квітні 2022 очевидним. В Африці внаслідок повені загинули 435 осіб і тисячі жителів залишилися без даху над головою. У Бельгії та Німеччині внаслідок повені після проливних дощів загинули понад 220 людей.

За даними дослідницької групи WWA, повінь такого масштабу, як в Арській долині, для ситуації в атмосфері періоду приблизно 1900 року була б подією, яка трапляється раз на 500 років. Це означає, що в регіоні такої самої площі між Альпами і Північним морем за середніх температур того часу таких опадів слід було очікувати в середньому приблизно кожні півстоліття.

Через зміни клімату ця ймовірність зросла в 1,2-9 разів: за нинішнього клімату повені, подібні до Арської, слід очікувати кожні 56-400 років. Одночасно з цим вони можуть бути сильнішими на 3-19 відсотків, ніж 120 років тому. У південноафриканській провінції Квазулу-Натал через зміни клімату ймовірність випадання таких екстремальних опадів, як у квітні цього року, з 1900 року зросла вдвічі. А інтенсивність їх стала вищою в 4-8 разів, ніж було б без зміни клімату.

Таким чином, невизначеності в поясненні погодних умов сильно різняться в залежності від місця розташування. Кліматологи можуть більш точно визначити вплив потепління у великих за масштабом регіонах. Затоплена в Південній Африці територія у багато разів більша за постраждалі долини в Бельгії та Німеччині. З іншого боку, очевидно, що вплив глобального потепління на рясні опади в Південній Африці менший, ніж у Центральній Європі.

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Чи можна передбачати катастрофи

Серйозний і точний прогноз погоди можна зробити лише на кілька днів уперед. Невизначеність щодо фактичної ситуації з погодою зростає в геометричній прогресії в міру того, як заглядати в майбутнє. Погода в буквальному сенсі слова занадто хаотична, щоб робити щоденні точні прогнози на більш тривалий період часу, пояснює кліматологиня Отто.

"Але те, що ми можемо в будь-якому разі дуже добре передбачити і розрахувати, так це частоту певних погодних умов і порогових значень температури або опадів", - каже Отто. І оскільки людство і далі спалює викопне паливо, що призводить до підвищення середньої глобальної температури, екстремальні погодні умови, що спричиняють повені, посухи, стають дедалі більш імовірними.

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