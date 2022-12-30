Як пов'язане глобальне потепління з погодними катаклізмами?
Ян Вальтер | Беатріс Крістофаро
5 год. тому
Сильні снігопади та мінусові температури спричинили хаос у Сполучених Штатах на різдвяно-новорічні свята. Як ці та інші види екстремальних погодних явищ пов'язані зі змінами клімату - в огляді DW.
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Снігова буря обрушилася на Сполучені Штати, забравши життя понад 60 людей. Влада Нью-Йорка назвала катаклізм, що позбавив мільйони людей електрики та паралізував автомобільне й авіасполучення, "хуртовиною століття". Потужний сніговий шторм також приніс сильні морози з Арктики до США.
Не лише американці борються з екстремальними погодними умовами в цей святковий час. Проливні дощі на Філіппінах спричинили раптові повені, які забрали життя 32 людей і змусили тисячі залишити свої домівки. А країни Сомалійського півострову - Сомалі, Ефіопія, Джибуті, Еритрея - продовжують боротися з найсильнішою за останні десятиліття посухою. Ці катаклізми свідчать про кліматичну кризу.
Те, що нагрівання планети через спалювання викопного палива спричиняє частіші та інтенсивніші екстремальні погодні явища - загальновизнаний факт. Вчені б'ють на сполох з цього приводу вже багато років.
Але чи можемо ми визначити, наскільки велику роль відіграють зміни клімату у виникненні конкретних стихійних лих? Встановлення прямого причинно-наслідкового зв'язку між підвищенням середньої температури у світі й, наприклад, окремим штормом, є складною наукою, що розвивається.
"Екстремальні погодні умови завжди були й будуть. Але зміни клімату можуть вплинути на їхню частоту та інтенсивність", - каже дослідниця клімату з Королівського метеорологічного інституту Нідерландів Шаук'є Філіп. Вона працює у міжнародній дослідницькій групі World Weather Attribution (WWA), яка вивчає масштаб впливу глобального потепління на планеті на окремі екстремальні погодні умови.
Чи спричиняє глобальне потепління повені та спеку?
Погодні катаклізми ніколи не зводяться лише до однієї причини, а є наслідком як природних, так і антропогенних факторів. Наприклад, масштабна вирубка лісів та асфальтування зелених зон, які зазвичай поглинають сильні опади, можуть погіршити ситуацію з повенями.
Зміни клімату, спричинені впливом людини, не єдиний тригер погодних катастроф. Наскільки сильним є зв'язок між ними та природними катаклізмами, залежить від того, про що саме йдеться, каже німецька кліматологиня, засновниця дослідницької групи World Weather Attribution Фрідеріке Отто (Friederike Otto) з Імперського коледжу в Лондоні. "Якщо йдеться про повінь і посуху, то в цих випадках глобальне потепління, порівняно з іншими факторами, часто відіграє незначну роль", - зазначає Отто.
Глобальне потепління саме по собі не може спричинити сильний дощ, втім може сприяти створенню сприятливих умов для збільшення кількості опадів. Те саме стосується і снігових штормів, на кшталт таких, що нещодавно спіткали США і Канаду.
"У міру потепління клімату Землі наша атмосфера може утримувати більше вологи - приблизно на 7 відсотків більше на кожен градус (Цельсія. - Ред.) потепління. Додаткова волога сприяє випадінню більшої кількості опадів, зокрема снігопадів", - пояснює речник американської некомерційної організації Climate Central Пітер Жирар.
Якщо снігопади стали більш інтенсивними в частинах Північної й Східної Азії, Північної Америки та Гренландії, як саме зміни клімату впливають на виникнення подібних штормів у більшості частин світу, вчені не певні досі.
Зв'язок між екстремальними температурами й глобальним потеплінням набагато більш однозначний, каже Шаук'є Філіп. Коливання температури не обов'язково є більш екстремальними, але з підвищенням середньої глобальної температури хвилі спеки стають гарячішими, а періоди похолодання - м'якшими.
Без впливу глобального потепління рекордні температури в 40 градусів за Цельсієм у Великобританії минулого літа були б практично неможливими, як і хвиля спеки в Північній Америці у 2021 році, йдеться в аналізі World Weather Attribution. Крім того, зміни клімату зробили смертоносні хвилі спеки в Індії та Пакистані на початку цього року в 30 разів більш імовірними. "Зміни клімату справді змінюють правила гри у випадку зі спекою", - каже Фрідеріке Отто.
За словами Філіп, вплив змін клімату навіть на схожі природні катаклізми різниться від регіону до регіону. Це робить порівняння між повінню на заході Німеччини в долині Ара в липні 2021 і в Квазулу-Натале на півдні Африки у квітні 2022 очевидним. В Африці внаслідок повені загинули 435 осіб і тисячі жителів залишилися без даху над головою. У Бельгії та Німеччині внаслідок повені після проливних дощів загинули понад 220 людей.
За даними дослідницької групи WWA, повінь такого масштабу, як в Арській долині, для ситуації в атмосфері періоду приблизно 1900 року була б подією, яка трапляється раз на 500 років. Це означає, що в регіоні такої самої площі між Альпами і Північним морем за середніх температур того часу таких опадів слід було очікувати в середньому приблизно кожні півстоліття.
Через зміни клімату ця ймовірність зросла в 1,2-9 разів: за нинішнього клімату повені, подібні до Арської, слід очікувати кожні 56-400 років. Одночасно з цим вони можуть бути сильнішими на 3-19 відсотків, ніж 120 років тому. У південноафриканській провінції Квазулу-Натал через зміни клімату ймовірність випадання таких екстремальних опадів, як у квітні цього року, з 1900 року зросла вдвічі. А інтенсивність їх стала вищою в 4-8 разів, ніж було б без зміни клімату.
Таким чином, невизначеності в поясненні погодних умов сильно різняться в залежності від місця розташування. Кліматологи можуть більш точно визначити вплив потепління у великих за масштабом регіонах. Затоплена в Південній Африці територія у багато разів більша за постраждалі долини в Бельгії та Німеччині. З іншого боку, очевидно, що вплив глобального потепління на рясні опади в Південній Африці менший, ніж у Центральній Європі.
Серйозний і точний прогноз погоди можна зробити лише на кілька днів уперед. Невизначеність щодо фактичної ситуації з погодою зростає в геометричній прогресії в міру того, як заглядати в майбутнє. Погода в буквальному сенсі слова занадто хаотична, щоб робити щоденні точні прогнози на більш тривалий період часу, пояснює кліматологиня Отто.
"Але те, що ми можемо в будь-якому разі дуже добре передбачити і розрахувати, так це частоту певних погодних умов і порогових значень температури або опадів", - каже Отто. І оскільки людство і далі спалює викопне паливо, що призводить до підвищення середньої глобальної температури, екстремальні погодні умови, що спричиняють повені, посухи, стають дедалі більш імовірними.