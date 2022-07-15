Річниця масштабної повені: у Німеччині вшанували пам'ять загиблих

У Німеччині 14 липня вшанували пам'ять жертв масштабної повені на заході країни, яка рік тому забрала життя понад 180 людей. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр (Frank-Walter Steinmeier) відвідав долину річки Ар у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, що особливо постраждала від стихії, а потім взяв участь у поминальному богослужінні в містечку Ойскірхен у землі Північний Рейн-Вестфалія.

І там, і там Штайнмайєр закликав зробити головні висновки з того, що сталося. "Ми повинні докласти всіх зусиль для боротьби з наслідками зміни клімату, і нам потрібно вжити комплексніших запобіжних заходів, щоби залишити нашим дітям і онукам придатну для життя планету", - сказав він під час виступу в Ойскірхені.

Штайнмайєр попередив, що після посухи 2018-2020 років багатьом регіонам країни загрожує "четверте посушливе літо".

У супроводі прем'єр-міністрів Рейнланд-Пфальца та Північного Рейну-Вестфалії Штайнмаєр зустрівся з постраждалими, рятувальниками та місцевими політиками. Пам'ятні заходи відбулися в багатьох місцях, які торкнулися повені. В одному з них - у місті Бад-Ноєнар-Арвайлер - також взяв участь канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

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Одне з найстрашніших стихійних лих в історії Німеччини

Циклон "Бернд", який охопив захід Німеччини 14-15 липня 2021 року, викликав сильну повінь. Кількість жертв стихійного лиха перевищила 180 осіб, близько 800 осіб отримали травми. Основний удар стихії припав на землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.

Крім того, надзвичайну ситуацію оголосили в Баварії. Окремі райони регіону Саксонська Швейцарія у Саксонії виявилися відрізаними від зовнішнього світу.

Унаслідок стихії близько 17 тисяч осіб втратили житло і все майно, близько 60 тисяч будинків і 28 тисяч підприємств були дуже пошкоджені. Загальні збитки склали понад 33 мільярда євро.

Повінь 2021 року називають одним із найстрашніших стихійних лих в історії країни.

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