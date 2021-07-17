Повінь у Німеччині: чому не всюди спрацювала система раннього оповіщення

Коли Міхаель Копіцара (Michael Kopitzara) знову зайшов до свого гаража після руйнівної повені в містечку Зінціґ, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, він не повірив своїм очам. Його улюблена Honda лише частково постраждала від стихії. Хоча мотоциклісту й доведеться витратити чимало грошей на ремонт, та все ж таки врятований мотоцикл - це проблиск надії у хаосі останніх днів, коли перший поверх і підвал його будинку було повністю зруйновано. "Ніхто не очікував, що тут може трапитися щось подібне", - розповідає він.

Міхаель Копіцара: Бачиш катастрофу у ЗМІ й думаєш: "Чому люди залишилися вдома?"

Копіцара вже упродовж 30 років належить до добровольчої бригади пожежників-рятувальників Зінціґа і краще за будь-кого іншого знає, як жителів міста попереджали про катастрофу, що наближалася. "Наша рятувальна служба зробила все, що було в людських силах", - каже він і додає, що вже у другій половині дня перед повінню пожежники-рятувальники ходили від дверей до дверей, попереджаючи людей про небезпеку.

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Рятувальники чітко закликали бути дуже обережними

Копіцара мешкає неподалік від річки Ар, тож рятувальники закликали його та його сусідів відігнати автомобілі від будинків і припаркувати їх на майданчику біля супермаркета. "Я це хоч і зробив, але трохи з посмішкою. Адже коли чотири роки тому нас тут попереджали про повінь століття, вода не дійшла навіть до нашого садка і залишалася спокійним струмком".

У Зінціґу й досі повсюдно видно сліди руйнування

Раннього вечора перед повінню пожежна бригада здійснила другий об'їзд кварталу, рятувальники знову дзвонили у кожні двері й попереджали людей про повінь через гучномовець. Говорили чітко: вода підніметься дуже високо! Будьте надзвичайно обережні! Убезпечте своє майно! Стежте за інформацією у ЗМІ!

Копіцара, який весь час перебував у контакті зі своїми колегами, вирішив таки щось робити. Він укріпив двері мішками з піском, а найважливіші папки з документами з підвалу переніс до вітальні. "Про лептоп і робочі документи у моєму кабінеті у підвалі я навіть не подумав", - пригадує він.

"Доленосне рішення має ухвалюватися згори"

Зазирнувши у спеціальний додаток на мобільному телефоні, через який надходять попередження про надзвичайні ситуації, Копіцара більш-менш заспокоївся: незадовго до півночі він отримав повідомлення, що всі мешканці будівель на відстані 50 метрів від обох берегів річки мають евакуюватися. Чоловік же мешкає за 70 метрів від річки Ар.

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Після катастрофічних наслідків повені у Німеччині тривають дискусії про те, чому не спрацювала система раннього оповіщення про катастрофу і не було здійснено евакуацію населених пунктів на кшталт Зінціґа, яким загрожувала стихія. Міхаель Копіцара переконаний: "Подібні рішення повинні ухвалюватися згори, такого не можна вимагати від маленької бригади рятувальників у кожному окремому населеному пункті".

Озираючись на те, що сталося, чоловік вважає, що за ретельної оцінки ситуації можна було би відреагувати раніше і швидше. Однак хто має ухвалювати таке доленосне рішення? "Треба було мати сміливість евакуювати десятки тисяч людей упродовж короткого часу, навіть якби це виявилося даремним", - говорить рятувальник із Зінціґа.

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Трагедія в місцевому інтернаті

У Зінціґу можна зустріти людей, які увесь час нічого не підозрювали, яких розбудили крики сусідів, після чого вони змушені були надзвичайно швидко залишити свої домівки буквально в піжамах. А також тих, хто мешкає на другому поверсі і прокинувся лише тоді, коли Зінціґ перетворився на величезне озеро.

У цьому інтернаті для людей з ментальними особливостями розвитку сталася трагедія

Але повністю безпомічними перед повінню виявилися, у першу чергу, ті, хто не був у змозі зрозуміти повідомлення про наближення катастрофи. На першому поверсі інтернату для людей з особливостями ментального розвитку, будівля якого розташована неподалік від річки, загинуло 12 людей.

Від повені постраждало непідготовлене населення

На сусідній вулиці стоїть Керстін Лаубманн (Kerstin Laubmann), яка й досі шокована подіями тієї ночі, коли сталася повінь. При чому сама Керстін має в цій ситуації підбадьорювати людей, адже вона вже 30 років працює пасторкою євангелічної громади у Зінціґу.

Пасторка Керстін Лаубманн: Люди лише тоді повністю усвідомлять те, що сталося, коли їхній дім очистять від завалів

"Люди й досі не знають, як вони почуваються. Всі вони мають тунельне бачення: хочуть рятувати те, що ще можна врятувати. А потім сидять і раптом починають плакати", - розповідає вона. Лаубманн уже працювала пасторкою в Андернаху на Рейні - у місті, яке звикло до повеней. Але подібна катастрофа на річці Ар? "Я вважала це просто неможливим, не могла собі уявити чогось подібного. Багато хто тут уночі перепитував: "Яка ще вода?".

Сина Керстін Лаубманн, який живе нижче по течії річки Ар, уночі евакуювали. А в Зінціґу жодного разу не було ввімкнено сирену для оповіщення про катастрофу - та й навіщо, додає Лаубманн. Якби її ввімкнули, вона би радше подумала про пожежу.

Наслідки руйнівної повені на одній із вулиць Зінціґа

І через п'ять днів після катастрофи пасторка й досі не знає, які висновки Зінціґ має зробити після цих подій. Побудувати кількаметрові так звані шпунтові стіни - саме там, де проходить велодоріжка і знаходиться зона відпочинку? Неможливо! Жити більш свідомо? Не знищувати зелені насадженні і не вкривати все асфальтом і бетоном, здійснюючи так зване запечатування територій? Обов'язково! Однак її висновок однозначний: "Від такої води захиститися неможливо".