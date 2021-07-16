 Катастрофічна повінь у Німеччині: що розповідають ті, хто пережив цей жах | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Катастрофічна повінь у Німеччині: що розповідають ті, хто пережив цей жах

Більш ніж 130 загиблих, понад тисячу зниклих безвісти, будинки, що пішли під воду, затоплені дороги. Потужна повінь спричинила хаос та руйнування на заході Німеччини. Розповіді свідків цих жахливих подій - у DW.

Deutschland | Überschwemmungen in Schuld

Затоплені міста, знесені водою будинки, розмиті й затоплені дороги, повністю евакуйовані й відрізані від зовнішнього світу населені пункти, більш ніж 130 загиблих, понад тисячу зниклих безвісти, жахливі руйнування... Принесені циклоном "Бернд" зливи, що обрушилися на захід Німеччини 14-15 липня,  спричинили потужну повінь - у країні її вже назвали найбільш руйнівною природною катастрофою з часів Другої світової війни. Епіцентром лиха стали дві німецькі федеральні землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.

13 годин на даху в очікуванні порятунку

Незадовго до темряви, коли вода вже стояла в кімнатах на першому поверсі будинку, Роланду Бему (Roland Böhm) з двома дітьми й старенькою мамою - жителям невеликого мальовничого містечка Альтенар на кордоні Рейнланд-Пфальца та Північного Рейну-Вестфалії - вдалося вибратися через вікно на горищі на дах. Тримаючись за черепицю, вони змогли дістатися водостічної труби й перебратися на дах сусіднього будинку.

Після того, як зійшла вода - містечко Шульд в Арській долині

Після того, як зійшла вода - містечко Шульд в Арській долині

Вузенька річечка Ар, що тече перед їхнім будинком, за лічені хвилини перетворилась на широкий бурхливий потік, котрий з величезною швидкістю ніс автомобілі, залізничні шпали, каміння, з коренем вирвані дерева - все це зі страшною силою вдарялося в житлові будинки на березі. Будівля, на даху якої намагалися врятуватися Роланд з дітьми та матір'ю, буквально ходила ходором.

"Ми просиділи на даху 13 годин, - розповідає далі Роланд кореспондентові видання Die Zeit. - У нас не було ні їжі, ні теплого одягу - лише кілька пляшок води й кока-коли, які ми в паніці захопили з собою. Ми були смертельно налякані. Якби будинок завалився, ми б, швидше за все, не вижили".

Щоб уявити всю драматичність ситуації, варто згадати про рівень води в річці Ар. Зазвичай він становить близько 75 сантиметрів. Увечері 14 липня рівень води в районі Альтенара, однак, сягнув 5 метрів 75 сантиметрів. Після цього лічильник не витримав водних мас і перестав працювати. За даними порталу Wetteronline, фахівці виходять з того, що вночі вода піднялась до шести метрів і вище. Тобто йдеться без перебільшення про історичну повінь. Для порівняння: попередній рекорд на Арі становив 3 метри 71 сантиметри, який було зафіксовано в червні 2016 року. 

Так само, як Роланд і його рідні, сотні інших мешканців  Альтенара та інших населених пунктів у районі Арвайлер у передгір'і масиву Айфель чекали на порятунок на дахах будинків і на деревах. Люди провели там всю ніч, тримаючись одне за одного, намагаючись не заснути і не впасти в бурхливий потік. Близько 300 осіб вдалося врятувати за допомогою вертольотів, сотні людей були доставлені в безпечне місце на надувних човнах.

Читайте також: "Захід тримається разом": як у ФРН допомагають одне одному впоратися з наслідками катастрофи

Більше 90 загиблих і понад 1300 зниклих безвісти в Арвайлері

Однак для багатьох допомога прийшла занадто пізно: за даними міністерства внутрішніх справ землі Рейнланд-Пфальц на суботу, 17 липня, в Арвайлері понад 90 людей загинули; і тільки у цьому районі щонайменше 1300 осіб вважаються зниклими безвісти. Але є надія, що таке високе число пояснюється відсутністю електропостачання та мобільного зв'язку, і що з часом зв'язок з більшістю людей буде відновлено.

Регіони в Німеччині та Бельгії, що постраждали від катастрофічної повені

Регіони в Німеччині та Бельгії, що постраждали від катастрофічної повені

Проте влада Рейнланд-Пфальца побоюється, що кількість загиблих зростатиме. Вода, що затопила регіон, поступово відступає, і рятувальні служби знаходять дедалі більше людей, котрі потонули. "Стражданням немає кінця", - так змалювала ситуацію в регіоні прем'єр-міністерка Рейнланд-Пфальца Малу Драєр (Malu Dreyer) в ефірі телеканалу ZDF, додавши, що ще жодного разу за свою історію ця федеральна земля не переживала нічого подібного.

Інфраструктура повністю зруйнована, на її відновлення піде багато часу і коштів, констатувала вона. Федеральний уряд уже запевнив, що постраждалі регіони отримають фінансову підтримку, і, як підкреслила Драєр, ця допомога "терміново необхідна".

Читайте також: Коментар: Спека, повені, урагани - кліматична криза змушує нас пристосовуватися

Зсув ґрунту зруйнував частину міста

Ситуація залишається напруженою і в землі Північний Рейн-Вестфалія, що межує з Рейнланд-Пфальцем. За даними земельного міністерства внутрішніх справ, від повені постраждали 25 міст і округів; кількість загиблих станом на 16 липня сягнула мінімум 43 людини. Влада попереджає, що число жертв постійно зростає, і що наведені дані не остаточні. Ситуація ускладнюється тим, що греблі кількох водосховищ можуть не витримати й прорвати.

Внаслідок масштабного зсуву ґрунту в Ерфтштадті частину міста буквально затягнуло під землю

Внаслідок масштабного зсуву ґрунту в Ерфтштадті частину міста буквально затягнуло під землю

Найбільше в регіоні постраждало містечко Ерфтштадт, що на південь від Кельна. Велика повінь викликала там зсув ґрунту величезних розмірів, зруйнувавши частину міста: під землю повністю пішли кілька житлових будинків і частина історичного замку. "Ми припускаємо, що є загиблі, але точна кількість поки що невідома", - сказав міністр внутрішніх справ землі Герберт Ройль (Herbert Reul). Рятувальники побоюються, що завалитися можуть й інші будівлі.

Місцева влада округу Кельн уже заявила про зниклих безвісти. Інфраструктура в Ерфтштадті й прилеглих районах зруйнована, лікарні не працюють. Кілька будинків для людей похилого віку повністю евакуйовані. До рятувальних служб продовжують надходити дзвінки від людей, котрі опинилися заблокованими в підтоплених будинках.

Міська влада повідомила, що 55 осіб вдалося врятувати за допомогою надувних човнів. Робота з евакуації людей ускладнюється тим, що в деяких районах стався витік газу, який не вдається зупинити. У місто ввели бронетранспортери та іншу військову техніку.

Військова техніка розчищає вулиці в Ахені в Північному Рейні-Вестфалії

Військова техніка розчищає вулиці в Ахені в Північному Рейні-Вестфалії

Загалом у рятувальних операціях у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці задіяно близько 1000 солдатів Бундесверу. Військові займаються порятунком людей, доставляють їх у лікарні, а також зводять захисні греблі з мішків з піском. Важка армійська техніка використовується для усунення завалів і розчищення доріг. Крім того, Бундесвер допомагає в організації тимчасових таборів для евакуйованих людей.

Трагедія в інтернаті для людей з ментальними особливостями

Трагедія сталася в інтернаті для людей з ментальними особливостями розвитку в містечку Зінціг на кордоні Рейнланд-Пфальца і Північного Рейну-Вестфалії. Жертвами повені там стали 12 осіб.

"Вода так швидко ринула в приміщення, що весь перший поверх протягом хвилини виявився повністю затопленим", - розповів керівник земельної рятувальної служби Маттіас Мандос (Matthias Mandos) в інтерв'ю тижневику Der Spiegel.

За його словами, працівник, котрий чергував вночі в інтернаті, встиг відвести на верхні поверхи будівлі більшу частину пацієнтів, але коли він хотів повернутися за іншими, було вже надто пізно. "Вода прибувала з такою силою, що жодних шансів на порятунок людей, на жаль, не залишалося", - каже Мандос.

Уряд обіцяє підтримку постраждалим регіонам

Уряд ФРН упродовж найближчих днів планує виділити значну фінансову допомогу для постраждалих регіонів. Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) розповів журналу Der Spiegel, що він разом з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) і міністром фінансів Олафом Шольцем (Olaf Scholz) розробляють план надання допомоги.

Зеегофер відмовився називати деталі доти, доки не стане повністю зрозумілим масштаб руйнувань і завданої шкоди, проте запевнив, що це буде "значна сума". Після повені в 2002 році на Ельбі та Дунаї, від якої постраждали вісім земель Німеччини, федеральний уряд створив фонд допомоги постраждалим від повеней обсягом у вісім мільярдів євро.

  • Затоплення в долині річки Ар на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Наслідки циклону "Бернд"

    Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Десятки загиблих

    Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.

  • Затоплені дороги в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Затоплені вулиці

    Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.

  • Наслідки негоди в Бад-Мюнстерайфелі на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Знищені дороги

    У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.

  • Населений пункт Еш у землі Рейнланд-Пфальц під водою

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Відірвані від світу

    Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.

  • Захисні споруди від повені в землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Стіна для річки

    Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Під завалами

    У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

  • Наслідки негоди в міста Ерфтштадт на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені

    У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.

  • Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Рятувальні роботи ускладнені

    Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

  • Рурське водосховище в регіоні Айфель у Німеччині

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Переповнені водосховища

    В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.

  • Бундесвер допомагає боротися з наслідками негоди в Ахені

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Бундесвер допомагає рятувальникам

    Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.

  • Затоплені вулиці Ахена

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Евакуація постраждалих

    У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.

  • Поїзд на затопленій колії у німецькій землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Поїзди у воді

    Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.

    Автор: Данило Білик


 

Також за темою

16/07/2021*** Ein Foto, das die Bezirksregierung Köln am Freitag über Twitter verbreitete, zeigt Überschwemmungen in Erftstadt-Blessem. Laut der Behörde sind einige Häuser eingestürzt, mehrere Menschen würden vermisst. +++ dpa-Bildfunk +++

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування 16.07.2021

Не інакше як "природна катастрофа століття" називають у ФРН наслідки тривалих злив на заході країни. Десятки загиблих, знесені бурхливими потоками будинки, переповнені водосховища, що загрожують прорвати…

15.7.2021**** Blick in eine Straße in Bad Münstereifel nach schweren Regenfällen und dem Hochwasser der Erft. +++ dpa-Bildfunk +++

Негода в Німеччині: наче у фільмі про катастрофи 16.07.2021

Спершу все виглядало, наче невинна злива, але перетворилося на чи не найбільшу негоду в Німеччини за кілька десятиліть. Оглядач DW Крістоф Гассельбах живе в регіоні, що постраждав від катастрофи, і ділиться враженнями.

15.07.21 *** A man and firefighter walk through debris, following heavy rainfalls in Schuld, Germany, July 15, 2021. REUTERS/Wolfgang Rattay TPX IMAGES OF THE DAY

"Захід тримається разом": як у ФРН допомагають одне одному впоратися з наслідками катастрофи 16.07.2021

Катастрофа на заході Німеччини, спричинена зливами і повенями, не залишила байдужими багатьох, кого не торкнулося лихо. Люди звідусіль пропонують матеріальну чи фізичну допомогу, або ж готові надати постраждалим нічліг.

Реклама

Докладно

Deutschland | Überschwemmungen in Schuld

Повінь у Німеччині: що розповідають ті, хто пережив цей жах

Більш ніж 130 загиблих, понад тисяуі зниклих безвісті, будинки, що пішли під воду, затоплені дороги.  

Будівля Суду Європейського Союзу

"Газпрому" дозволили 50 відсотків потужностей газогону OPAL

Суд ЄС в Люксембурзі залишив в силі ухвалене 2019 року рішення про правила користування газопроводом OPAL.  