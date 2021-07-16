Катастрофічна повінь у Німеччині: що розповідають ті, хто пережив цей жах

Затоплені міста, знесені водою будинки, розмиті й затоплені дороги, повністю евакуйовані й відрізані від зовнішнього світу населені пункти, більш ніж 130 загиблих, понад тисячу зниклих безвісти, жахливі руйнування... Принесені циклоном "Бернд" зливи, що обрушилися на захід Німеччини 14-15 липня, спричинили потужну повінь - у країні її вже назвали найбільш руйнівною природною катастрофою з часів Другої світової війни. Епіцентром лиха стали дві німецькі федеральні землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.

13 годин на даху в очікуванні порятунку

Незадовго до темряви, коли вода вже стояла в кімнатах на першому поверсі будинку, Роланду Бему (Roland Böhm) з двома дітьми й старенькою мамою - жителям невеликого мальовничого містечка Альтенар на кордоні Рейнланд-Пфальца та Північного Рейну-Вестфалії - вдалося вибратися через вікно на горищі на дах. Тримаючись за черепицю, вони змогли дістатися водостічної труби й перебратися на дах сусіднього будинку.

Після того, як зійшла вода - містечко Шульд в Арській долині

Вузенька річечка Ар, що тече перед їхнім будинком, за лічені хвилини перетворилась на широкий бурхливий потік, котрий з величезною швидкістю ніс автомобілі, залізничні шпали, каміння, з коренем вирвані дерева - все це зі страшною силою вдарялося в житлові будинки на березі. Будівля, на даху якої намагалися врятуватися Роланд з дітьми та матір'ю, буквально ходила ходором.

"Ми просиділи на даху 13 годин, - розповідає далі Роланд кореспондентові видання Die Zeit. - У нас не було ні їжі, ні теплого одягу - лише кілька пляшок води й кока-коли, які ми в паніці захопили з собою. Ми були смертельно налякані. Якби будинок завалився, ми б, швидше за все, не вижили".

Щоб уявити всю драматичність ситуації, варто згадати про рівень води в річці Ар. Зазвичай він становить близько 75 сантиметрів. Увечері 14 липня рівень води в районі Альтенара, однак, сягнув 5 метрів 75 сантиметрів. Після цього лічильник не витримав водних мас і перестав працювати. За даними порталу Wetteronline, фахівці виходять з того, що вночі вода піднялась до шести метрів і вище. Тобто йдеться без перебільшення про історичну повінь. Для порівняння: попередній рекорд на Арі становив 3 метри 71 сантиметри, який було зафіксовано в червні 2016 року.

Так само, як Роланд і його рідні, сотні інших мешканців Альтенара та інших населених пунктів у районі Арвайлер у передгір'і масиву Айфель чекали на порятунок на дахах будинків і на деревах. Люди провели там всю ніч, тримаючись одне за одного, намагаючись не заснути і не впасти в бурхливий потік. Близько 300 осіб вдалося врятувати за допомогою вертольотів, сотні людей були доставлені в безпечне місце на надувних човнах.

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Більше 90 загиблих і понад 1300 зниклих безвісти в Арвайлері

Однак для багатьох допомога прийшла занадто пізно: за даними міністерства внутрішніх справ землі Рейнланд-Пфальц на суботу, 17 липня, в Арвайлері понад 90 людей загинули; і тільки у цьому районі щонайменше 1300 осіб вважаються зниклими безвісти. Але є надія, що таке високе число пояснюється відсутністю електропостачання та мобільного зв'язку, і що з часом зв'язок з більшістю людей буде відновлено.

Регіони в Німеччині та Бельгії, що постраждали від катастрофічної повені

Проте влада Рейнланд-Пфальца побоюється, що кількість загиблих зростатиме. Вода, що затопила регіон, поступово відступає, і рятувальні служби знаходять дедалі більше людей, котрі потонули. "Стражданням немає кінця", - так змалювала ситуацію в регіоні прем'єр-міністерка Рейнланд-Пфальца Малу Драєр (Malu Dreyer) в ефірі телеканалу ZDF, додавши, що ще жодного разу за свою історію ця федеральна земля не переживала нічого подібного.

Інфраструктура повністю зруйнована, на її відновлення піде багато часу і коштів, констатувала вона. Федеральний уряд уже запевнив, що постраждалі регіони отримають фінансову підтримку, і, як підкреслила Драєр, ця допомога "терміново необхідна".

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Зсув ґрунту зруйнував частину міста

Ситуація залишається напруженою і в землі Північний Рейн-Вестфалія, що межує з Рейнланд-Пфальцем. За даними земельного міністерства внутрішніх справ, від повені постраждали 25 міст і округів; кількість загиблих станом на 16 липня сягнула мінімум 43 людини. Влада попереджає, що число жертв постійно зростає, і що наведені дані не остаточні. Ситуація ускладнюється тим, що греблі кількох водосховищ можуть не витримати й прорвати.

Внаслідок масштабного зсуву ґрунту в Ерфтштадті частину міста буквально затягнуло під землю

Найбільше в регіоні постраждало містечко Ерфтштадт, що на південь від Кельна. Велика повінь викликала там зсув ґрунту величезних розмірів, зруйнувавши частину міста: під землю повністю пішли кілька житлових будинків і частина історичного замку. "Ми припускаємо, що є загиблі, але точна кількість поки що невідома", - сказав міністр внутрішніх справ землі Герберт Ройль (Herbert Reul). Рятувальники побоюються, що завалитися можуть й інші будівлі.

Місцева влада округу Кельн уже заявила про зниклих безвісти. Інфраструктура в Ерфтштадті й прилеглих районах зруйнована, лікарні не працюють. Кілька будинків для людей похилого віку повністю евакуйовані. До рятувальних служб продовжують надходити дзвінки від людей, котрі опинилися заблокованими в підтоплених будинках.

Міська влада повідомила, що 55 осіб вдалося врятувати за допомогою надувних човнів. Робота з евакуації людей ускладнюється тим, що в деяких районах стався витік газу, який не вдається зупинити. У місто ввели бронетранспортери та іншу військову техніку.

Військова техніка розчищає вулиці в Ахені в Північному Рейні-Вестфалії

Загалом у рятувальних операціях у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці задіяно близько 1000 солдатів Бундесверу. Військові займаються порятунком людей, доставляють їх у лікарні, а також зводять захисні греблі з мішків з піском. Важка армійська техніка використовується для усунення завалів і розчищення доріг. Крім того, Бундесвер допомагає в організації тимчасових таборів для евакуйованих людей.

Трагедія в інтернаті для людей з ментальними особливостями

Трагедія сталася в інтернаті для людей з ментальними особливостями розвитку в містечку Зінціг на кордоні Рейнланд-Пфальца і Північного Рейну-Вестфалії. Жертвами повені там стали 12 осіб.

"Вода так швидко ринула в приміщення, що весь перший поверх протягом хвилини виявився повністю затопленим", - розповів керівник земельної рятувальної служби Маттіас Мандос (Matthias Mandos) в інтерв'ю тижневику Der Spiegel.

За його словами, працівник, котрий чергував вночі в інтернаті, встиг відвести на верхні поверхи будівлі більшу частину пацієнтів, але коли він хотів повернутися за іншими, було вже надто пізно. "Вода прибувала з такою силою, що жодних шансів на порятунок людей, на жаль, не залишалося", - каже Мандос.

Уряд обіцяє підтримку постраждалим регіонам

Уряд ФРН упродовж найближчих днів планує виділити значну фінансову допомогу для постраждалих регіонів. Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) розповів журналу Der Spiegel, що він разом з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) і міністром фінансів Олафом Шольцем (Olaf Scholz) розробляють план надання допомоги.

Зеегофер відмовився називати деталі доти, доки не стане повністю зрозумілим масштаб руйнувань і завданої шкоди, проте запевнив, що це буде "значна сума". Після повені в 2002 році на Ельбі та Дунаї, від якої постраждали вісім земель Німеччини, федеральний уряд створив фонд допомоги постраждалим від повеней обсягом у вісім мільярдів євро.