"Захід тримається разом": як у ФРН допомагають одне одному впоратися з наслідками катастрофи

Природна катастрофа на заході Німеччини, яку викликали затяжні зливи і спричинені ними повені, вже забрала життя понад 100 осіб. Очікується, що ця цифра зростатиме, адже багато людей вважаються зниклими безвісти. До їхнього порятунку залучені рятувальники, а також поліція та військові. Увечері четверга, 15 липня, міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило про 15 тисяч людей, залучених до рятувальних заходів на різних рівнях. Приміром, Бундесвер спрямував до постраждалих федеральних земель Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц близько 900 військових.

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Та поки рятувальники сконцентровані на порятунку життів та інших масштабних операціях, витягати воду з затоплених підвалів постраждалим мешканцям будинків часто допомагають сусіди. Оглядач DW Крістоф Гассельбах, який сам живе в одному з регіонів у Північному Рейні - Вестфалії, які зачепила катастрофа, розповідає, як він та його сусіди організувалися для допомоги тим, чиї погреби опинилися під водою. "Ми розділилися і почали витягати воду з підвалів, як могли, це тривало годинами. Один сусід приєднався до нас пізніше, адже допомагав знайомому, чия квартира розташована на цокольному поверсі та, звісно, зазнала масштабних руйнувань", - пише він у своєму репортажі.

Від кави до психолога

Долучаються до допомоги і церковні громади. "Я вдячний за допомогу, яку на практиці надають у наших громадах та церквах - від сусідської допомоги з викачування води та приготування бутербродів і теплої кави до екстреної психологічної допомоги", - каже голова синоду Лютеранської церкви у Рейнланді Торстен Лацель (Thorsten Latzel) інформагенції epd.

Допомогу постраждалим від повені пропонують, зокрема, жителі Бонна

У місті Бонн, розташованому в безпосередній близькості до постраждалих районів, місцева влада закликала громадян надати притулок у своїх помешканнях евакуйованим жителям сусідніх сіл та містечок. Лише за кілька годин після заклику влада Бонна повідомила, що відгукнулися понад 600 жителів міста.

До координації допомоги, окрім місцевої влади, долучаються і ЗМІ. Суспільна телерадіокомпанія WDR, яка мовить на Північний Рейн - Вестфалію, збирає пропозиції допомоги від місцевих жителів телефоном, електронною поштою чи через мобільний месенджер. "Багато хто пропонує пожертви, фізичну допомогу і нічліг: захід тримається разом", - ідеться на сайті WDR.

Допомога звідусіль

Мер міста Гаґен Ерік Шульц (Erik Schulz), яке особливо сильно постраждало від повеней, розповідає про високу готовність допомогти серед місцевих жителів. "Багато хто каже, хто може прийняти когось у себе, запитує, як можна ще допомогти. Для нас це багато значить", - каже він у розмові з WDR.

Місто Гаґен належить до найбільш постраждалих внаслідок негоди в Німеччині

Свідками хвилі готовності людей допомогти стали рятувальники міста Берґіш-Ґладбах неподалік від Кельна. Речник тамтешньої рятувальної служби каже, що необхідність виїзду в багатьох випадках зникає саме завдяки допомозі постраждалим від родин та сусідів. За його словами, найбільш необхідні речі зараз - це одяг, дах над головою та їжа. "Ми бачили, як одна родина йшла вулицею з візком та просто роздавала людям суп", - каже він у розмові з WDR.

Багато людей організовуються у соцмережах. У відповідних групах охочі допомогти пропонують одяг, пожертви чи іншу допомогу, приміром, великогабаритні контейнери для збору залишків зруйнованих будинків та іншого сміття. Одна із груп у соцмережі Facebook присвячена допомозі власникам тварин, що постраждали від негоди. У ній можна натрапити на пропозиції тимчасового притулку для різноманітних тварин - від кіз, віслюків і коней до собак і черепах. Створена у четвер, 15 липня, група уже має майже 11 тисяч учасників.

Попри й без того велику кількість людей, готових допомогти постраждалим, речник рятувальної служби міста Берґіш-Ґладбах Сімон Шваб (Simon Schwab) каже, що забагато допомогти не буде, навіть якщо на пропозицію одразу ніхто не відгукується: "Пропонуючи допомогу, важко помилитися. В крайньому разі від пропозиції відмовляться".

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Наслідки циклону "Бернд" Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Десятки загиблих Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Затоплені вулиці Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Знищені дороги У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Відірвані від світу Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Стіна для річки Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Під завалами У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Рятувальні роботи ускладнені Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Переповнені водосховища В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Бундесвер допомагає рятувальникам Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Евакуація постраждалих У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Поїзди у воді Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней. Автор: Данило Білик

