 Слідами катастрофи у Німеччині: що варто знати про регіон Айфель | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.07.2021

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Європа

Слідами катастрофи у Німеччині: що варто знати про регіон Айфель

Велика частина мальовничого регіону Айфель на заході Німеччини зазнала масштабних руйнувань внаслідок катастрофічних повеней. Це місце завжди приваблювало багатьох туристів - і недарма, адже воно багато в чому особливе.

Наслідки повені в селі Шульд, округ Арвайлер на заході Німеччини

Село Шульд у долині річки Ар стало одним із епіцентрів катастрофи в регіоні

Після руйнівної катастрофи, спричиненої зливами і повенями, значну частину регіону Айфель на заході Німеччини важко впізнати. Зазвичай маленькі мальовничі річки перетворилися на смертоносні потоки та завдали значних руйнувань у всіяному пагорбами регіоні між Рейном з одного боку та Бельгією і Люксембургом з іншого.

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Густота населення в Айфелі нижча, ніж у більшості регіонів Західної Німеччини. Здебільшого вона не перевищує 100 людей на квадратний кілометр. Округ Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц, який чи не найбільше постраждав від негоди, є відносно густонаселеним - там цей показник становить 166, та й то більшість людей живе не у долинах серед пагорбів, а поблизу Рейну.

Горбиста місцевість між Рейнланд-Пфальцом та Північним Рейном - Вестфалією

Північна частина регіону Айфель розташована у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія. Тут маленькі річки наповнюють кілька водосховищ, які зазвичай забезпечують місцеве населення питною водою. Більшість водосховищ не становить небезпеки попри великі маси води - лише в одному з них під час повені ситуація деякий час вважалася критичною. Айфель межує з Кельнською бухтою - регіоном, з якого починаються більш густонаселені райони землі. Тут розташоване місто Ерфтштадт, яке також дуже сильно постраждало від повеней. Тут же ж розташовані кар'єри, у яких видобувають буре вугілля.

Лаахське озеро - найбільший маар в Айфелі

Лаахське озеро - найбільший маар в Айфелі

Південна частина Айфелю розташована у федеральній землі Рейнланд-Пфальц і простягнулася до річки Мозель. До неї належить один із двох вулканічних регіонів Німеччини. Деякі пагорби насправді є сплячими вулканами, а частина озер розташована в маарах - воронках вулканічного походження. Найбільший маар - Лаахське озеро - утворився після останнього виверження вулкана в Айфелі 13 тисяч років тому.

Долини як дощові пастки

Багато пагорбів укриті лісами, життя панує натомість на більш рівнинній території або ж у долинах, утворених струмками та річками. Багато жителів Айфелю живуть у маленьких селах, на їхніх вузеньких вуличках часто стоять старі фахверкові або цегляні будинки. Над іншими будівлями як правило височіє дзвіниця церкви.

Долина Ару до і під час повені в Німеччині

Так виглядала долина Ару до та під час катастрофічної повені

Відома своїми виноградниками долина річки Ар, яка простягається через Айфель із заходу на схід до Рейну, особливо вузька, по-особливому мальовнича та, на жаль, особливо небезпечна. Маленькі струмки внаслідок затяжних злив перетворилися на могутній потік, багато місцевих жителів не мали шансу на порятунок. Катастрофа схожого масштабу сталася в цьому місці востаннє 1910 року - тоді потоки води знесли будівельні конструкції та матеріали, призначені для будівництва залізниці, яке щойно розпочалося в регіоні. Через горбистий рельєф місцевості зливи тут особливо небезпечні, адже великі маси води одразу ж накопичуються у вузьких долинах замість розподілятися великою територією, як це відбувається на рівнинах.

Де розташований регіон Айфель

Де розташований регіон Айфель

Це пояснює ще одну проблему, з якою стикаються рятувальники та ті, хто допомагає долати наслідки негоди. Потоки води зруйнували мости через річку Ар. Через це в деяких населених пунктах не залишилося жодного моста, аби перетнути річку. Пошкоджено було і важливу для регіону дорогу, значна частина її більше не придатна для руху. Через це деякі регіоні досі відрізані від світу. Через відсутній мобільний зв'язок та інтернет доля багатьох людей досі залишається невідомою.

Айфель живе з туризму

Вино, яке виробляють у долинах Ару та Мозелю, є важливим економічним чинником для регіону, який загалом вважається радше економічно слабким. У вулканічній частині Айфелю виробляють мінеральну воду, на заході регіону розташований великий виробник пива. Окрім сільського господарства, важливою статтею доходів місцевих громад є туризм. Велосипедні маршрути на кшталт того, що прокладений вздовж річки Ар, уже давно стали популярними серед великого числа туристів. Є в регіоні й чимало маршрутів для піших походів. Любителі подивитися на зоряне небо приїжджають до Айфелю, адже у деяких віддалених долинах майже немає штучного освітлення. Саме тому поблизу Бад-Мюнстерайфеля - невеличкого містечка в регіоні, що також дуже постраждало від катастрофи, - розташований один із найбільших у світі радіотелескопів. Популярний Айфель і серед мотоциклістів. Тут розташована відома гоночна траса "Нюрбурґрінг", яка також неодноразово слугувала майданчиком для різноманітних музичних фестивалів.

В Айфелі розташована гоночна траса Нюрбурґрінґ

В Айфелі розташована гоночна траса "Нюрбурґрінґ"

Багато власників ресторанів, готелів та квартир для туристів якраз лише почали оговтуватися після багатомісячного локдауну у зв'язку з пандемією ковіду, під час якого їм було заборонено приймати гостей. Нинішня природна катастрофа стала для них величезним ударом. Особливо розташовані поряд із річкою кемпінгові містечка тепер повністю зруйновані.

У багатьох селах і містечках в Айфелі досі живуть давні традиції - люди святкують різноманітні свята й проводять фестивалі, зокрема вина. Єдність людей дається взнаки і в такі менш радісні моменти як зараз. У багатьох ЗМІ можна прочитати історії, які свідчать про велику готовність людей допомагати одне одному.

  • Затоплення в долині річки Ар на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Наслідки циклону "Бернд"

    Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Десятки загиблих

    Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.

  • Затоплені дороги в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Затоплені вулиці

    Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.

  • Наслідки негоди в Бад-Мюнстерайфелі на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Знищені дороги

    У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.

  • Населений пункт Еш у землі Рейнланд-Пфальц під водою

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Відірвані від світу

    Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.

  • Захисні споруди від повені в землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Стіна для річки

    Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Під завалами

    У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

  • Наслідки негоди в міста Ерфтштадт на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені

    У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.

  • Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Рятувальні роботи ускладнені

    Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

  • Рурське водосховище в регіоні Айфель у Німеччині

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Переповнені водосховища

    В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.

  • Бундесвер допомагає боротися з наслідками негоди в Ахені

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Бундесвер допомагає рятувальникам

    Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.

  • Затоплені вулиці Ахена

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Евакуація постраждалих

    У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.

  • Поїзд на затопленій колії у німецькій землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Поїзди у воді

    Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.

    Автор: Данило Білик


DW.COM

Негода в Німеччині: наче у фільмі про катастрофи

Спершу все виглядало, наче невинна злива, але перетворилося на чи не найбільшу негоду в Німеччини за кілька десятиліть. Оглядач DW Крістоф Гассельбах живе в регіоні, що постраждав від катастрофи, і ділиться враженнями.  

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Докладно

Наслідки повені в селі Шульд, округ Арвайлер на заході Німеччини

Що варто знати про регіон Айфель у Німеччині

Це місце, що стало епіцентром катастрофи, завжди приваблювало туристів - і недарма, адже воно багато в чому особливе.  

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