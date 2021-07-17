Слідами катастрофи у Німеччині: що варто знати про регіон Айфель

Після руйнівної катастрофи, спричиненої зливами і повенями, значну частину регіону Айфель на заході Німеччини важко впізнати. Зазвичай маленькі мальовничі річки перетворилися на смертоносні потоки та завдали значних руйнувань у всіяному пагорбами регіоні між Рейном з одного боку та Бельгією і Люксембургом з іншого.

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Густота населення в Айфелі нижча, ніж у більшості регіонів Західної Німеччини. Здебільшого вона не перевищує 100 людей на квадратний кілометр. Округ Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц, який чи не найбільше постраждав від негоди, є відносно густонаселеним - там цей показник становить 166, та й то більшість людей живе не у долинах серед пагорбів, а поблизу Рейну.

Горбиста місцевість між Рейнланд-Пфальцом та Північним Рейном - Вестфалією

Північна частина регіону Айфель розташована у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія. Тут маленькі річки наповнюють кілька водосховищ, які зазвичай забезпечують місцеве населення питною водою. Більшість водосховищ не становить небезпеки попри великі маси води - лише в одному з них під час повені ситуація деякий час вважалася критичною. Айфель межує з Кельнською бухтою - регіоном, з якого починаються більш густонаселені райони землі. Тут розташоване місто Ерфтштадт, яке також дуже сильно постраждало від повеней. Тут же ж розташовані кар'єри, у яких видобувають буре вугілля.

Лаахське озеро - найбільший маар в Айфелі

Південна частина Айфелю розташована у федеральній землі Рейнланд-Пфальц і простягнулася до річки Мозель. До неї належить один із двох вулканічних регіонів Німеччини. Деякі пагорби насправді є сплячими вулканами, а частина озер розташована в маарах - воронках вулканічного походження. Найбільший маар - Лаахське озеро - утворився після останнього виверження вулкана в Айфелі 13 тисяч років тому.

Долини як дощові пастки

Багато пагорбів укриті лісами, життя панує натомість на більш рівнинній території або ж у долинах, утворених струмками та річками. Багато жителів Айфелю живуть у маленьких селах, на їхніх вузеньких вуличках часто стоять старі фахверкові або цегляні будинки. Над іншими будівлями як правило височіє дзвіниця церкви.

Так виглядала долина Ару до та під час катастрофічної повені

Відома своїми виноградниками долина річки Ар, яка простягається через Айфель із заходу на схід до Рейну, особливо вузька, по-особливому мальовнича та, на жаль, особливо небезпечна. Маленькі струмки внаслідок затяжних злив перетворилися на могутній потік, багато місцевих жителів не мали шансу на порятунок. Катастрофа схожого масштабу сталася в цьому місці востаннє 1910 року - тоді потоки води знесли будівельні конструкції та матеріали, призначені для будівництва залізниці, яке щойно розпочалося в регіоні. Через горбистий рельєф місцевості зливи тут особливо небезпечні, адже великі маси води одразу ж накопичуються у вузьких долинах замість розподілятися великою територією, як це відбувається на рівнинах.

Де розташований регіон Айфель

Це пояснює ще одну проблему, з якою стикаються рятувальники та ті, хто допомагає долати наслідки негоди. Потоки води зруйнували мости через річку Ар. Через це в деяких населених пунктах не залишилося жодного моста, аби перетнути річку. Пошкоджено було і важливу для регіону дорогу, значна частина її більше не придатна для руху. Через це деякі регіоні досі відрізані від світу. Через відсутній мобільний зв'язок та інтернет доля багатьох людей досі залишається невідомою.

Айфель живе з туризму

Вино, яке виробляють у долинах Ару та Мозелю, є важливим економічним чинником для регіону, який загалом вважається радше економічно слабким. У вулканічній частині Айфелю виробляють мінеральну воду, на заході регіону розташований великий виробник пива. Окрім сільського господарства, важливою статтею доходів місцевих громад є туризм. Велосипедні маршрути на кшталт того, що прокладений вздовж річки Ар, уже давно стали популярними серед великого числа туристів. Є в регіоні й чимало маршрутів для піших походів. Любителі подивитися на зоряне небо приїжджають до Айфелю, адже у деяких віддалених долинах майже немає штучного освітлення. Саме тому поблизу Бад-Мюнстерайфеля - невеличкого містечка в регіоні, що також дуже постраждало від катастрофи, - розташований один із найбільших у світі радіотелескопів. Популярний Айфель і серед мотоциклістів. Тут розташована відома гоночна траса "Нюрбурґрінг", яка також неодноразово слугувала майданчиком для різноманітних музичних фестивалів.

В Айфелі розташована гоночна траса "Нюрбурґрінґ"

Багато власників ресторанів, готелів та квартир для туристів якраз лише почали оговтуватися після багатомісячного локдауну у зв'язку з пандемією ковіду, під час якого їм було заборонено приймати гостей. Нинішня природна катастрофа стала для них величезним ударом. Особливо розташовані поряд із річкою кемпінгові містечка тепер повністю зруйновані.

У багатьох селах і містечках в Айфелі досі живуть давні традиції - люди святкують різноманітні свята й проводять фестивалі, зокрема вина. Єдність людей дається взнаки і в такі менш радісні моменти як зараз. У багатьох ЗМІ можна прочитати історії, які свідчать про велику готовність людей допомагати одне одному.