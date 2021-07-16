Повені в Німеччині: на ліквідацію наслідків стихійного лиха кинуті десятки тисяч фахівців

На ліквідацію катастрофічних повеней у західних регіонах Німеччини направлено десятки тисяч фахівців. Як повідомила в суботу, 17 липня, влада федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, тільки тут на боротьбу з наслідками стихійного лиха кинуто близько 22 тисяч службовців пожежної служби, рятувальників, військових та інших службовців і фахівців, а також представників гуманітарних організацій.

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Крім того, задіяні також 700 співробітників поліції землі й сили федеральної поліції. На допомогу місцевим силам прийшли також фахівці з інших федеральних земель - Гессену, Нижньої Саксонії й Гамбургу.

Наслідки повеней поблизу міста Ерфт біля Кельна

Число жертв поки не змінилося

Так само у МВС землі Північний Рейн-Вестфалія повідомили, що станом на середину дня суботи число підтверджених жертв повеней у цій землі залишилося незмінним - 43 особи. Утім, є багато зниклих безвісти, тож цілком імовірно, що число офіційно підтверджених смертей зростатиме, визнають у відомстві.

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Особливо це стосується міста Ерфт поблизу Кельна, де бурхливий потік води спричинив масивний зсув ґрунту. Тим часом рятувальникам вдалося почасти за допомогою гелікоптерів завершити евакуацію близько 170 жителів цього міста, котрі залишилися відрізаними від світу через повінь або не могли самостійно вибратися зі своїх помешкань без ризику для життя.

Масштаб руйнувань вражає

Ситуація в цій землі, що разом із сусідньою землею Рейнланд-Пфальц найбільше постраждала від нинішньої катастрофічної повені, залишається напруженою. Водою підтоплено, пошкоджено або зруйновано багато ділянок залізничного й дорожнього полотна, ліній електропередач, газогонів й інших трубопроводів. Багато домогосподарств залишилися без електро- й газопостачання. На території землі в багатьох регіонах призупинено автомобільне й залізничне сполучення.

Підтоплена ділянка дороги в місті Ерфт

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Так само зруйновано або пошкоджено сотні, а можливо й тисячі житлових будинків та інших будівель. Поки що точні масштаби катастрофи представники місцевої влади не озвучували, відомо лише, що лік обсягів завданої стихією шкоди пішов на мільярди євро.