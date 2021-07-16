Рейнланд-Пфальц: число жертв повені зросло до 90

Внаслідок потужної повені у регіоні Арвайлер, що на території федеральної землі Рейнланд-Пфальц, число загиблих зросло до понад 90. Такі дані наводить вранці у суботу, 17 липня, земельна поліція. Повідомляється також про 618 поранених.

Число загиблих і поранених може зростати, попередили у відомстві.

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Напередодні ввечері повідомлялось про 63 жертви катастрофи у цій землі.

За два дні після катастрофи понад тисячу людей у регіоні досі вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Від потужної повені, яку спричинили зливи 14-15 липня, постраждали також регіони федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Востаннє інформацію про кількість жертв місцева влада наводила ввечері 16 липня. Йшлось про 43 загиблих.

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