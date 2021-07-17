 У Західній Німеччині тривають рятувальні роботи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Західній Німеччині тривають рятувальні роботи

Рятувальники й добровольці поступово розчищають міста й поселення після наслідків повеней. Тим часом число жертв катастрофи зросло до понад 130.

Наслідки повені на заході Німеччини

Наслідки повені в місті Бад Ноєнар

На заході Німеччини тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків нещодавніх катастрофічних повеней. Станом на ранок суботи, 17 липня, повідомляється, що до робіт з ліквідації долучилися загони рятувальників, військові Бундесверу, добровольці, а також місцеві мешканці. В багатьох постраждалих від руйнівних водних потоків населених пунктах ведуться роботи з розчищення вулиць, будинків та присадибних ділянок від сміття, каміння та бруду, нанесеного водою.

Понад 130 загиблих

Тим часом у МВС федеральної землі Рейнланд-Пфальц повідомили, що число жертв перебільшило 90. Таким чином загальне число жертв повеней зросло до понад 130 осіб.

Читайте також: "Захід тримається разом": як у ФРН допомагають одне одному впоратися з наслідками катастрофи

Однією з найнагальніших проблем залишається відбудова й ремонт інфрастукрутури, адже в обох найбільш постраждалих від стихійно лиха земель пошкоджено, підмито або вщент зруйновано багато ділянок дорожнього полотна, залізничних колій, ліній електропередач, газо- та інших трубопроводів.

Наслідки повені на заході Німеччини

Водою підтоплено багато ділянок автомагістралей

Як повідомили в Спілці залізничного пасажирського транспорту землі Рейнланд-Пфальц (SPNV), залізничні лінії у районах Ар і Айфель, імовірно залишатимуться закритими кілька місяців. Приміром, у долині річки Ар потужними потоками води знищено щонайменше сім залізничних мостів та до 20 кілометрів колії. Залізнична лінія від Тріра до Кельна місцями теж опинилася під водою й нині також не експлуатується.

Наслідки повеней на заході Німеччини

Бурхливими потоками води зруйновано багато доріг, мостів, залізничних колій і трубопроводів

Потрібні дії на загальнонаціональному рівні

На тлі масштабів завданої повенями шкоди Асоціація міст і муніципалітетів Німеччини закликала федеральний уряд і уряди земель надати оперативну допомогу постраждалим від стихійного лиха регіонам. Оскільки в низці регіонів зафіксовано значні руйнування інфраструктури, для цього потрібні дії й зусилля усієї країни, щоб швидко й без бюрократичної тяганини організувати та профінансувати реконструкцію, кажуть у керівництві Асоціації міст і муніципалітетів Німеччини.

Наслідки повені в Німеччині

Роботи з ліквідації наслідків катастрофи триватимуть ще не один день

Німецькі футболісти теж допомагають

Німецька футбольна ліга (DFL) і Німецький футбольний союз (DFB) створюють фонд допомоги постраждалим від повеней на заході Німеччини в розмірі 3 мільйони євро. У спільній заяві, оприлюдненій 16 липня, сторони зазначили, що вражені картинами спустошень, так само як і масштабом лиха. "Ми вважаємо очевидним прояв солідарності в кризовій ситуації", - вказується далі. Представники DFB зв'язалися з Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який теж пообіцяв підтримку.

Тим часом футбольні клуби "Баварія" з Мюнхена і "Кельн" з однойменного міста, а також телекомунікаційна компанія Telekom пожертвують 100 тисяч євро постраждалим від розгулу стихії. Кошти будуть перераховані організації Lichtblicke e.V. перед товариським матчем 17 липня. Раніше про підтримку постраждалих заявили клуби "Боруссія" з Дортмунда і Менхенгладбаха.

  • Затоплення в долині річки Ар на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Наслідки циклону "Бернд"

    Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Десятки загиблих

    Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.

  • Затоплені дороги в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Затоплені вулиці

    Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.

  • Наслідки негоди в Бад-Мюнстерайфелі на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Знищені дороги

    У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.

  • Населений пункт Еш у землі Рейнланд-Пфальц під водою

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Відірвані від світу

    Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.

  • Захисні споруди від повені в землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Стіна для річки

    Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Під завалами

    У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

  • Наслідки негоди в міста Ерфтштадт на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені

    У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.

  • Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Рятувальні роботи ускладнені

    Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

  • Рурське водосховище в регіоні Айфель у Німеччині

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Переповнені водосховища

    В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.

  • Бундесвер допомагає боротися з наслідками негоди в Ахені

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Бундесвер допомагає рятувальникам

    Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.

  • Затоплені вулиці Ахена

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Евакуація постраждалих

    У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.

  • Поїзд на затопленій колії у німецькій землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Поїзди у воді

    Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.

    Автор: Данило Білик


DW.COM

Коментар: Спека, повені, урагани - кліматична криза змушує нас пристосовуватися

У 2021 році багато людей зрозуміли, що зміна клімату вже давно перетворилась на кліматичну кризу. Про захист клімату вже говорять, водночас про захист від клімату - поки що ні, вважає Давід Ель.  

"Захід тримається разом": як у ФРН допомагають одне одному впоратися з наслідками катастрофи

Катастрофа на заході Німеччини, спричинена зливами і повенями, не залишила байдужими багатьох, кого не торкнулося лихо. Люди звідусіль пропонують матеріальну чи фізичну допомогу, або ж готові надати постраждалим нічліг.  

Також за темою

Rescue team paddle along flooded cars stuck on the road following heavy rainfalls in Erftstadt, Germany, July 16, 2021. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Рейнланд-Пфальц: число жертв повені зросло до 90 17.07.2021

Поліція федеральної землі повідомляє також про понад 600 поранених. Кількість жертв може зрости.

16.07.2021, Bad Neuenahr-Ahrweiler - Blick auf die Gemeinde Schuld am Tag nach der Hochwasserkatastrophe. Starkregen führte zu extremen Überschwemmungen.

У Німеччині через катастрофічні повені загинули понад 100 людей 16.07.2021

Кількість жертв зростає. У багатьох районах земель Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія через повені, спричинені потужними зливами, оголошений режим надзвичайної ситуації.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** TOPSHOT - A resident kneels next to damaged cars and houses after heavy rain and floods in Hagen, western Germany, on July 15, 2021. - Heavy rains and floods lashing western Europe have killed at least 42 people in Germany and left many more missing, as rising waters led several houses to collapse. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

Повені на Заході Німеччини: число загиблих зростає 16.07.2021

Кількість жертв повені перевищила 90, більше тисячі людей зникли безвісти. У поліції прогнозують, що число жертв збільшуватиметься. Водою знищені або підтоплені численні будівлі. У Ерфштадті пошкоджений газопровід.

Реклама

Докладно

На місці падіння Боїнга на Донбасі, 17 липня 2014 року

Збитий "Боїнг": Що з'ясував Гаазький суд - а що ні

У процесі про збитий "Боїнг" Гаазький суд розглядає справу по суті. Наступний крок - виступи родичів загиблих.  

Будівля Суду Європейського Союзу

"Газпрому" дозволили 50 відсотків потужностей газогону OPAL

Суд ЄС в Люксембурзі залишив в силі ухвалене 2019 року рішення про правила користування газопроводом OPAL.  