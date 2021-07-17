У Західній Німеччині тривають рятувальні роботи

На заході Німеччини тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків нещодавніх катастрофічних повеней. Станом на ранок суботи, 17 липня, повідомляється, що до робіт з ліквідації долучилися загони рятувальників, військові Бундесверу, добровольці, а також місцеві мешканці. В багатьох постраждалих від руйнівних водних потоків населених пунктах ведуться роботи з розчищення вулиць, будинків та присадибних ділянок від сміття, каміння та бруду, нанесеного водою.

Понад 130 загиблих

Тим часом у МВС федеральної землі Рейнланд-Пфальц повідомили, що число жертв перебільшило 90. Таким чином загальне число жертв повеней зросло до понад 130 осіб.

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Однією з найнагальніших проблем залишається відбудова й ремонт інфрастукрутури, адже в обох найбільш постраждалих від стихійно лиха земель пошкоджено, підмито або вщент зруйновано багато ділянок дорожнього полотна, залізничних колій, ліній електропередач, газо- та інших трубопроводів.

Водою підтоплено багато ділянок автомагістралей

Як повідомили в Спілці залізничного пасажирського транспорту землі Рейнланд-Пфальц (SPNV), залізничні лінії у районах Ар і Айфель, імовірно залишатимуться закритими кілька місяців. Приміром, у долині річки Ар потужними потоками води знищено щонайменше сім залізничних мостів та до 20 кілометрів колії. Залізнична лінія від Тріра до Кельна місцями теж опинилася під водою й нині також не експлуатується.

Бурхливими потоками води зруйновано багато доріг, мостів, залізничних колій і трубопроводів

Потрібні дії на загальнонаціональному рівні

На тлі масштабів завданої повенями шкоди Асоціація міст і муніципалітетів Німеччини закликала федеральний уряд і уряди земель надати оперативну допомогу постраждалим від стихійного лиха регіонам. Оскільки в низці регіонів зафіксовано значні руйнування інфраструктури, для цього потрібні дії й зусилля усієї країни, щоб швидко й без бюрократичної тяганини організувати та профінансувати реконструкцію, кажуть у керівництві Асоціації міст і муніципалітетів Німеччини.

Роботи з ліквідації наслідків катастрофи триватимуть ще не один день

Німецькі футболісти теж допомагають

Німецька футбольна ліга (DFL) і Німецький футбольний союз (DFB) створюють фонд допомоги постраждалим від повеней на заході Німеччини в розмірі 3 мільйони євро. У спільній заяві, оприлюдненій 16 липня, сторони зазначили, що вражені картинами спустошень, так само як і масштабом лиха. "Ми вважаємо очевидним прояв солідарності в кризовій ситуації", - вказується далі. Представники DFB зв'язалися з Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який теж пообіцяв підтримку.

Тим часом футбольні клуби "Баварія" з Мюнхена і "Кельн" з однойменного міста, а також телекомунікаційна компанія Telekom пожертвують 100 тисяч євро постраждалим від розгулу стихії. Кошти будуть перераховані організації Lichtblicke e.V. перед товариським матчем 17 липня. Раніше про підтримку постраждалих заявили клуби "Боруссія" з Дортмунда і Менхенгладбаха.