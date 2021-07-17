У Західній Німеччині тривають рятувальні роботи

На заході Німеччини тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків нещодавніх катастрофічних повеней. Станом на ранок суботи, 17 липня, повідомляється, що до робіт з ліквідації долучилися загони рятувальників, військові Бундесверу, добровольці, а також місцеві мешканці. В багатьох постраждалих від руйнівних водних потоків населених пунктах ведуться роботи з розчищення вулиць, будинків та присадибних ділянок від сміття, каміння та бруду, нанесеного водою.
Понад 130 загиблих
Тим часом у МВС федеральної землі Рейнланд-Пфальц повідомили, що число жертв перебільшило 90. Таким чином загальне число жертв повеней зросло до понад 130 осіб.
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Однією з найнагальніших проблем залишається відбудова й ремонт інфрастукрутури, адже в обох найбільш постраждалих від стихійно лиха земель пошкоджено, підмито або вщент зруйновано багато ділянок дорожнього полотна, залізничних колій, ліній електропередач, газо- та інших трубопроводів.
Водою підтоплено багато ділянок автомагістралей
Як повідомили в Спілці залізничного пасажирського транспорту землі Рейнланд-Пфальц (SPNV), залізничні лінії у районах Ар і Айфель, імовірно залишатимуться закритими кілька місяців. Приміром, у долині річки Ар потужними потоками води знищено щонайменше сім залізничних мостів та до 20 кілометрів колії. Залізнична лінія від Тріра до Кельна місцями теж опинилася під водою й нині також не експлуатується.
Бурхливими потоками води зруйновано багато доріг, мостів, залізничних колій і трубопроводів
Потрібні дії на загальнонаціональному рівні
На тлі масштабів завданої повенями шкоди Асоціація міст і муніципалітетів Німеччини закликала федеральний уряд і уряди земель надати оперативну допомогу постраждалим від стихійного лиха регіонам. Оскільки в низці регіонів зафіксовано значні руйнування інфраструктури, для цього потрібні дії й зусилля усієї країни, щоб швидко й без бюрократичної тяганини організувати та профінансувати реконструкцію, кажуть у керівництві Асоціації міст і муніципалітетів Німеччини.
Роботи з ліквідації наслідків катастрофи триватимуть ще не один день
Німецькі футболісти теж допомагають
Німецька футбольна ліга (DFL) і Німецький футбольний союз (DFB) створюють фонд допомоги постраждалим від повеней на заході Німеччини в розмірі 3 мільйони євро. У спільній заяві, оприлюдненій 16 липня, сторони зазначили, що вражені картинами спустошень, так само як і масштабом лиха. "Ми вважаємо очевидним прояв солідарності в кризовій ситуації", - вказується далі. Представники DFB зв'язалися з Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який теж пообіцяв підтримку.
Тим часом футбольні клуби "Баварія" з Мюнхена і "Кельн" з однойменного міста, а також телекомунікаційна компанія Telekom пожертвують 100 тисяч євро постраждалим від розгулу стихії. Кошти будуть перераховані організації Lichtblicke e.V. перед товариським матчем 17 липня. Раніше про підтримку постраждалих заявили клуби "Боруссія" з Дортмунда і Менхенгладбаха.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Наслідки циклону "Бернд"
Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Десятки загиблих
Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Затоплені вулиці
Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Знищені дороги
У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Відірвані від світу
Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Стіна для річки
Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Під завалами
У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені
У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Рятувальні роботи ускладнені
Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Переповнені водосховища
В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Бундесвер допомагає рятувальникам
Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Евакуація постраждалих
У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.
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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Поїзди у воді
Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.
Автор: Данило Білик