Повені в Німеччині - наслідки змін клімату

Катастрофічні повені в деяких регіонах Західної Європи спричинили небачені руйнування і забрали понад 150 людських життів. На думку науковців, зміна клімату була однією з причин катастрофи.
Зруйнована через негоду дорога в селі Шульд на заході Німеччини
Колосальні повені охопили Німеччину, Бельгію, Люксембург, Нідерланди, а також Швейцарію. Лише в Німеччині кількість жертв стихії перевищила 130 осіб, чимало людей досі вважають зниклими безвісти. У Бельгії повідомляють про 20 загиблих. Внаслідок потужних злив протягом ночі багато річок та водойм вийшло з берегів, перетворивши вулиці місте на бурхливі потоки, які змітали на своєму шляху автомобілі і руйнували будинки.
Протягом останніх кількох тижнів у Німеччині періоди сильної спеки і посухи чергувалися з проливними дощами. А за останні дні у кількох регіонах на заході Німеччини і в сусідніх з нею країнах пройшли потужні зливи, що спровокували катастрофічні повені. На думку експертів, подібні природні катаклізми зазвичай траплялися раз на покоління, але в майбутньому можуть ставатися частіше й інтенсивніше через зміни клімату, які дедалі сильніше впливатимуть на наше життя.
Чи характерна така погода для Німеччини?
"Зазвичай ми спостерігаємо таку погоду тільки взимку, - заявив в інтерв'ю телерадіокомпанії WDR Бернд Меліґ (Bernd Mehlig), представник відомства з питань природи, навколишнього середовища і захисту прав споживачів федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія - німецького регіону, який найсильніше постраждав від повеней. - Для літа щось подібне та ще й такої інтенсивності абсолютно не типове".
В інтерв'ю WDR представник кризового штабу затопленого німецького міста Хаген спрогнозував, що вода під час цьогорічної повені досягне рівня, який фіксували не частіше чотирьох разів на століття, коли окремі частини міста були недоступні і виявилися відрізаними від зовнішнього світу через високий рівень води.
Через водні потоки у місті Ерфтштадт у Німеччині стався зсув
"Це нова нормальність, - вважає Йоганнес Кваcс (Johannes Quass), метеоролог з Університету Лейпцига. - Зміни клімату також змінюють уявлення про нормальну погоду. Ми поступово наближаємося до нової нормальності, якій притаманний різний характер опадів".
Чи сприяли зміни клімату збільшенню повеней?
Підвищення температури сприяє тому, що екстремальні погодні умови стають більш інтенсивними. Коли повітря нагрівається, воно містить більше вологи - цей феномен науковці відкрили ще в ХIХ столітті. Підвищення температури на один градус Цельсія збільшує здатність повітря утримувати вологу на сім відсотків. Ще одним наслідком підвищення глобальної температури повітря є те, що волога випаровується швидше - і на суші, і в морі. А це, своєю чергою, призводить до більш рясних дощів і сильних буревіїв.
"Зливи, які ми спостерігали в Європі за останні кілька днів, - це екстремальні погодні умови. Їхня інтенсивність посилилася внаслідок змін клімату. І ця інтенсивність посилюватиметься надалі з подальшим потеплінням", - вважає Фрідеріке Отто (Friederike Otto) з Інституту змін навколишнього середовища Оксфордського університету.
"Будучи індустріальною країною, Німеччина нагрівається вдвічі швидше за показники глобального потепління, - констатує Йоганнес Квасс. - Це означає, що ймовірність сильних злив підвищилася на 20 відсотків у порівнянні з ХIХ століттям - і стала на 10 відсотків вищою, ніж коли я народився близько чотирьох десятків років тому".
Село Шульд в окрузі Арвайлер постраждало від негоди чи не найбільше
Коли ґрунт і дренажні системи не можуть поглинати воду швидко, а розширення міської забудови перешкоджає всмоктуванню опадів, поверхневі стоки можуть перетворюватися на стрімкі зливові повені та призводити до значних руйнувань.
За словами Квасса, передбачити екстремальні погодні умови нескладно, але при цьому досі залишається практично неможливим точно спрогнозувати, де саме циклон виллє з неба на землю тонни води і які регіони постраждають найбільше. Саме тому громадам надзвичайно важко підготуватися до катастроф і таким чином мінімізувати збиток.
Більш того, через знищення певної рослинності та інших природних бар'єрів внаслідок змін температури і погодних умов зникло багато природних зон затоплення. "Поки тривають викиди CO2, ми, швидше за все, і далі спостерігатимемо подібні сильні зливи", - підсумовує Квасс.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Наслідки циклону "Бернд"
Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Десятки загиблих
Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Затоплені вулиці
Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Знищені дороги
У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Відірвані від світу
Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Стіна для річки
Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Під завалами
У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені
У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Рятувальні роботи ускладнені
Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Переповнені водосховища
В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Бундесвер допомагає рятувальникам
Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Евакуація постраждалих
У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування
Поїзди у воді
Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.