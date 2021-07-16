Повені в Німеччині - наслідки змін клімату

Колосальні повені охопили Німеччину, Бельгію, Люксембург, Нідерланди, а також Швейцарію. Лише в Німеччині кількість жертв стихії перевищила 130 осіб, чимало людей досі вважають зниклими безвісти. У Бельгії повідомляють про 20 загиблих. Внаслідок потужних злив протягом ночі багато річок та водойм вийшло з берегів, перетворивши вулиці місте на бурхливі потоки, які змітали на своєму шляху автомобілі і руйнували будинки.

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Протягом останніх кількох тижнів у Німеччині періоди сильної спеки і посухи чергувалися з проливними дощами. А за останні дні у кількох регіонах на заході Німеччини і в сусідніх з нею країнах пройшли потужні зливи, що спровокували катастрофічні повені. На думку експертів, подібні природні катаклізми зазвичай траплялися раз на покоління, але в майбутньому можуть ставатися частіше й інтенсивніше через зміни клімату, які дедалі сильніше впливатимуть на наше життя.

Чи характерна така погода для Німеччини?

"Зазвичай ми спостерігаємо таку погоду тільки взимку, - заявив в інтерв'ю телерадіокомпанії WDR Бернд Меліґ (Bernd Mehlig), представник відомства з питань природи, навколишнього середовища і захисту прав споживачів федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія - ​​німецького регіону, який найсильніше постраждав від повеней. - Для літа щось подібне та ще й такої інтенсивності абсолютно не типове".

В інтерв'ю WDR представник кризового штабу затопленого німецького міста Хаген спрогнозував, що вода під час цьогорічної повені досягне рівня, який фіксували не частіше чотирьох разів на століття, коли окремі частини міста були недоступні і виявилися відрізаними від зовнішнього світу через високий рівень води.

Через водні потоки у місті Ерфтштадт у Німеччині стався зсув

"Це нова нормальність, - вважає Йоганнес Кваcс (Johannes Quass), метеоролог з Університету Лейпцига. - Зміни клімату також змінюють уявлення про нормальну погоду. Ми поступово наближаємося до нової нормальності, якій притаманний різний характер опадів".

Чи сприяли зміни клімату збільшенню повеней?

Підвищення температури сприяє тому, що екстремальні погодні умови стають більш інтенсивними. Коли повітря нагрівається, воно містить більше вологи - цей феномен науковці відкрили ще в ХIХ столітті. Підвищення температури на один градус Цельсія збільшує здатність повітря утримувати вологу на сім відсотків. Ще одним наслідком підвищення глобальної температури повітря є те, що волога випаровується швидше - і на суші, і в морі. А це, своєю чергою, призводить до більш рясних дощів і сильних буревіїв.

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"Зливи, які ми спостерігали в Європі за останні кілька днів, - це екстремальні погодні умови. Їхня інтенсивність посилилася внаслідок змін клімату. І ця інтенсивність посилюватиметься надалі з подальшим потеплінням", - вважає Фрідеріке Отто (Friederike Otto) з Інституту змін навколишнього середовища Оксфордського університету.

"Будучи індустріальною країною, Німеччина нагрівається вдвічі швидше за показники глобального потепління, - констатує Йоганнес Квасс. - Це означає, що ймовірність сильних злив підвищилася на 20 відсотків у порівнянні з ХIХ століттям - і стала на 10 відсотків вищою, ніж коли я народився близько чотирьох десятків років тому".

Село Шульд в окрузі Арвайлер постраждало від негоди чи не найбільше

Коли ґрунт і дренажні системи не можуть поглинати воду швидко, а розширення міської забудови перешкоджає всмоктуванню опадів, поверхневі стоки можуть перетворюватися на стрімкі зливові повені та призводити до значних руйнувань.

За словами Квасса, передбачити екстремальні погодні умови нескладно, але при цьому досі залишається практично неможливим точно спрогнозувати, де саме циклон виллє з неба на землю тонни води і які регіони постраждають найбільше. Саме тому громадам надзвичайно важко підготуватися до катастроф і таким чином мінімізувати збиток.

Більш того, через знищення певної рослинності та інших природних бар'єрів внаслідок змін температури і погодних умов зникло багато природних зон затоплення. "Поки тривають викиди CO2, ми, швидше за все, і далі спостерігатимемо подібні сильні зливи", - підсумовує Квасс.