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Клімат
Клімат – режим погоди впродовж щонайменше 30 річного циклу.
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Докладно
Інтеграція мігрантів у Німеччині: клімат погіршується
Інтеграція мігрантів у Німеччині: клімат погіршується
Як корінні німці та жителі Німеччини з міграційним корінням оцінюють свої взаємини? Проблемою стають школи.
Суспільство
12.12.2024
12 грудня 2024 р.
Досвід Швеції у битві за клімат
Досвід Швеції у битві за клімат
З 1990 року Швеція на 80% скоротила викиди парникових газів, водночас за цей час економіка країни зросла вдвічі.
Природа й екологія
18.11.2024
18 листопада 2024 р.
11:51 хв.
Зросла кількість компаній, що готові інвестувати в Україну
Зросла кількість компаній, що готові інвестувати в Україну
70 відсотків опитаних компаній готові інвестувати в Україну попри війну, засвідчило опитування ЄБА.
Економіка
05.11.2024
5 листопада 2024 р.
Як військова техніка, збройні сили та війна вбивають клімат
Як військова техніка, збройні сили та війна вбивають клімат
Шкідливі викиди в атмосферу, які спричиняють військові у світі, шалені. Чи є рішення проблеми?
Природа й екологія
18.10.2024
18 жовтня 2024 р.
12:01 хв.
Ядерні відходи АЕС - цінний ресурс чи радіоактивне сміття?
Ядерні відходи АЕС - цінний ресурс чи радіоактивне сміття?
Франція - одна з небагатьох країн, що переробляють ядерні відходи. Навіщо і як саме це працює?
Природа й екологія
07.10.2024
7 жовтня 2024 р.
15:17 хв.
Як війна пришвидшує дерегуляцію бізнесу в Україні
Як війна пришвидшує дерегуляцію бізнесу в Україні
ВР ухвалила законопроєкт, який спрощує ведення бізнесу. Підприємці закликають продовжити дерегуляцію й після війни.
Економіка
19.07.2024
19 липня 2024 р.
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Село Хрещатик на Черкащині затопило весняними водами. Місцеві змушені пересуватися селом на човнах.
Суспільство
18.04.2023
18 квітня 2023 р.
01:41 хв.
Дерев'янко: "Бізнес вже думає над відбудовою після війни"
Понад 90 відсотків компаній продовжують бізнес всупереч війні, констатує Європейська бізнес асоціація.
Економіка
16.08.2022
16 серпня 2022 р.
Іноземні інвестори не покидають Україну - ЄБА
Інтерв'ю DW з виконавчою директоркою Європейської Бізнес Асоціації Анною Дерев'янко.
Економіка
18.02.2022
18 лютого 2022 р.
80-річна британка замість відпочинку на пенсії рятує клімат
Сью Парфітт нерідко бере участь у кліматичних протестах. Пенсіонерка проти намірів уряду щодо заборони таких протестів.
Природа й екологія
18.02.2022
18 лютого 2022 р.
02:14 хв.
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