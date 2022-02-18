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Клімат

Клімат – режим погоди впродовж щонайменше 30 річного циклу.

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Докладно

Учні з міграційним корінням на уроці німецької мови в Лейпцигу

Інтеграція мігрантів у Німеччині: клімат погіршується

Інтеграція мігрантів у Німеччині: клімат погіршується

Як корінні німці та жителі Німеччини з міграційним корінням оцінюють свої взаємини? Проблемою стають школи.
Суспільство12 грудня 2024 р.
DW Thumbnail | Planet A

Досвід Швеції у битві за клімат

Досвід Швеції у битві за клімат

З 1990 року Швеція на 80% скоротила викиди парникових газів, водночас за цей час економіка країни зросла вдвічі.
Природа й екологія18 листопада 2024 р.11:51 хв.
Гривня - офіційна валюта України

Зросла кількість компаній, що готові інвестувати в Україну

Зросла кількість компаній, що готові інвестувати в Україну

70 відсотків опитаних компаній готові інвестувати в Україну попри війну, засвідчило опитування ЄБА.
Економіка5 листопада 2024 р.
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Як військова техніка, збройні сили та війна вбивають клімат

Як військова техніка, збройні сили та війна вбивають клімат

Шкідливі викиди в атмосферу, які спричиняють військові у світі, шалені. Чи є рішення проблеми?
Природа й екологія18 жовтня 2024 р.12:01 хв.
DW Planet A Atommüll

Ядерні відходи АЕС - цінний ресурс чи радіоактивне сміття?

Ядерні відходи АЕС - цінний ресурс чи радіоактивне сміття?

Франція - одна з небагатьох країн, що переробляють ядерні відходи. Навіщо і як саме це працює?
Природа й екологія7 жовтня 2024 р.15:17 хв.
Українські підприємці страждають від зарегульованості та бюрократії

Як війна пришвидшує дерегуляцію бізнесу в Україні

Як війна пришвидшує дерегуляцію бізнесу в Україні

ВР ухвалила законопроєкт, який спрощує ведення бізнесу. Підприємці закликають продовжити дерегуляцію й після війни.
Економіка19 липня 2024 р.
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Суспільство18 квітня 2023 р.01:41 хв.
Директорка ЄБА: "Бізнес вже думає над відбудовою після війни"

Дерев'янко: "Бізнес вже думає над відбудовою після війни"

Понад 90 відсотків компаній продовжують бізнес всупереч війні, констатує Європейська бізнес асоціація.
Економіка16 серпня 2022 р.
Іноземні інвестори не покидають Україну - ЄБА

Іноземні інвестори не покидають Україну - ЄБА

Інтерв'ю DW з виконавчою директоркою Європейської Бізнес Асоціації Анною Дерев'янко.
Економіка18 лютого 2022 р.
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80-річна британка замість відпочинку на пенсії рятує клімат

Сью Парфітт нерідко бере участь у кліматичних протестах. Пенсіонерка проти намірів уряду щодо заборони таких протестів.
Природа й екологія18 лютого 2022 р.02:14 хв.
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