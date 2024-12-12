Інтеграція мігрантів у Німеччині: клімат погіршується

Як корінні німці та жителі Німеччини з міграційним корінням оцінюють свої взаємини? Проблемою стають школи. Однак готовність приймати політичних біженців, як і раніше, висока.

Переважна більшість жителів Німеччини позитивно оцінює взаємини між корінним населенням і мігрантами, однак за останні два роки ці стосунки дещо охололи. Особливо помітно знизилися оцінки успіхів інтеграції іноземців у сфері шкільної освіти. Зросла також частка тих, хто вбачає в біженцях загрозу своєму добробуту, проте готовність приймати тих, хто рятується від переслідувань або війни, у німецькому суспільстві, як і раніше, дуже висока. Ті, хто хотіли б покинути Німеччину, розмірковують про переїзд в основному до інших країн Європи.

Інтеграційний клімат кращий, ніж може здатися

Такими є деякі найважливіші висновки з Індексу інтеграційного клімату 2024 (Integrationsklima-Index 2024), представленого 10 грудня Експертною радою з питань інтеграції та міграції (SVR). Цей консультативний орган хоч і було створено урядом Німеччини, однак він незалежний у своїх наукових висновках, його завдання - інформувати владу і громадськість Німеччини про тенденції, пов'язані з міграційними процесами, а також пропонувати шляхи розв'язання проблем, що виникають.

Індекс складено за результатами репрезентативного опитування, в якому з листопада 2023 року по липень 2024 року брали участь понад 15 тисяч жителів Німеччини. З них вісім тисяч не мають міграційного коріння (SVR не використовує терміну "корінні німці"), а решта мають міграційний бекграунд. До цієї категорії в Німеччині зараховують усіх, хто під час народження не мав німецького громадянства або в кого щонайменше один із батьків не був від народження громадянином Німеччини.

Голова Експертної ради з питань інтеграції та міграції Ганс Форлендер Фото: Chistoph Soeder/picture alliance/dpa

Індекс інтеграційного клімату 2024 року становив 66,3 пункту зі 100 можливих. Тим самим він дещо знизився порівняно з 2022 роком, коли сягнув 68,5 пункту (у тому році Німеччина прийняла основну частину українських біженців, які рятувалися від російської агресії), і повернувся на рівень чотирирічної давності.

"Всупереч враженню, яке створюють часом дуже гарячі дебати про контроль над міграційними процесами, люди здебільшого, як і раніше, дають яскраво виражену позитивну оцінку інтеграційному клімату, до того ж незалежно від того, є в них міграційна історія чи ні. Хоча, порівняно з піком у 2022 році, нинішній показник трохи знизився", - так прокоментував індекс голова SVR, професор Інституту політології Дрезденського технічного університету Ганс Форлендер (Hans Vorländer).

"Опитані явно вбачають відмінності між абстрактними дебатами і тим особистим досвідом, який вони отримують у своєму безпосередньому оточенні", - зазначив науковець. За його словами, результати опитування дали диференційовану картину: в одних сферах оцінки стають більш скептичними, в інших люди відзначають покращення.

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Довіра до шкільної системи Німеччини падає

Так, учасники опитування позитивно оцінюють інтеграцію мігрантів на ринку праці. Водночас оцінка інтеграції у сфері освіти стає дедалі критичнішою. Тільки 55 відсотків респондентів без міграційного коріння ствердно відповіли на запитання, чи готові вони відправити своїх дітей до школи з "неоднорідним складом учнів". Лише два роки тому про таку готовність заявляли ще 65,2 відсотка опитаних корінних німців.

Німецький старшокласник пише на дошці слово "інтеграція" Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

"Знизилася загалом довіра до шкільної системи, причому не тільки в тих, хто побоюється наслідків неоднорідного складу учнів, а також і в тих, хто таких побоювань не поділяє. Це дає змогу припустити, що тут певну роль відіграють й інші чинники, наприклад, дефіцит учителів або недостатня оснащеність шкіл", - пояснив член експертної ради, професор соціології Мангаймського університету Марк Гельблінґ (Marc Helbling).

Дещо погіршилася й оцінка тієї сфери, яку в індексі назвали "відносинами між сусідами", причому знову-таки з боку корінних німців. Ця тенденція простежується в усьому опитуванні, підкреслюється у звіті SVR: якщо оцінка інтеграційного клімату у країні та окремих його складових з боку мігрантів за останні два роки практично не змінилася, то в респондентів без міграційного коріння вона знизилася, нехай і лише на кілька пунктів.

Так, готовність респондентів без міграційного минулого переїхати до району з етнічно різноманітним складом мешканців знизилася на сім відсоткових пунктів, хоча все ще становить 64,7 відсотка. Іншими словами, майже дві третини корінних німців не бачать у цьому проблеми. "Проте отриманий результат є сигналом тривоги: прагнення до етнічно більш однорідних житлових районів може, як і у випадку з вибором школи, призвести до посилення сегрегації за місцем проживання", - попереджає Експертна рада з питань інтеграції та міграції у своєму звіті про проведене опитування.

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Біженці позитивно впливають на економіку та культуру

Водночас SVR зазначає, що приблизно дві третини жителів Німеччини, незалежно від того, мають вони міграційне коріння чи ні, як і раніше позитивно ставляться до прийому біженців, які рятуються від переслідувань чи війни. Однак ця готовність істотно знижується, якщо на притулок у Німеччині претендують люди, які тікають від злиднів у своїх країнах і мають при цьому низький рівень освіти.

Попри деяке зниження показників, приблизно дві третини жителів Німеччини обох категорій вважають, що біженці в довгостроковому плані зроблять позитивний внесок в економічний розвиток країни. Приблизно стільки ж упевнені, що біженці, знову-таки у довгостроковій перспективі, сприятимуть і збагаченню культурного життя.

Однак порівняно з аналогічними опитуваннями минулих років зростає кількість тих, хто з економічних міркувань сумнівається в доцільності приймання біженців, зазначив професор Ганс Форлендер. "Кожен третій опитаний тепер сприймає біженців перш за все як загрозу для добробуту. Таке сприйняття слід розглядати в контексті загального економічного розвитку в Німеччині та прогнозів на майбутнє, які викликають страх перед рецесією", - вказав голова SVR.

Куди люди виїжджають з Німеччини?

Респондентів також запитали, чи подумують вони про те, щоб покинути Німеччину. Понад 72 відсотки корінних німців і майже 66 відсотків опитаних із міграційним корінням відповіли, що не мають таких планів. Тих, хто не виключив переїзду до іншої країни, попросили назвати держави, у яких вони теоретично хотіли б жити в майбутньому.

Корінні німці назвали насамперед Іспанію, Швейцарію та Норвегію. Потім із деяким відривом ідуть Швеція, США, Італія, Австрія, Данія, Португалія, Франція. Респонденти з міграційним бекграундом, серед яких чималу частину становили жителі Німеччини з турецьким корінням, назвали насамперед Іспанію, Туреччину і Швейцарію. Потім ідуть США, Італія, Франція, Австрія, Великобританія, Греція, Австралія. Тож потенційні емігранти з обох категорій явно віддають пріоритет країнам Європи.

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