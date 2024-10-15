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Євросоюз готує новий закон для регулювання міграції

Олександра Іванова | Євгенія Наконечна
15 жовтня 2024 р.

Новий закон має ефективно впорядкувати процес вислання на батьківщину мігрантів, які не мають права на перебування в ЄС, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Мігранти на італійському острові Лампедуза, 2023 рік
Мігранти на італійському острові Лампедуза (архівне фото)Фото: Cecilia Fabiano/ZUMA Press/dpa

Європейська Комісія готує законопроєкт, пов'язаний зі зміною правил вислання на батьківщину мігрантів, які не мають права на перебування в Європейському Союзі. Це випливає з листа глави Єврокомісія Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на адресу держав ЄС, оприлюдненого 14 жовтня.

ЄК очікує, що законопроєкт міститиме чіткі зобов'язання щодо співпраці стосовно осіб, яких висилають, і ефективно впорядкує процес відправлення нелегалів на батьківщину.

За словами фон дер Ляєн, ЄС потрібні нові правові рамки, щоб підвищити ефективність своїх дій, а країни мають створити "рівень гармонізації та довіри", щоб кожна держава-член ЄС визнавала рішення іншої. Вона пояснила, що це дасть змогу гарантувати, що "мігранти, щодо яких в одній країні було ухвалене рішення про повернення їх на батьківщину, не зможуть скористатися лазівками в системі, щоб уникнути депортації, перебуваючи в іншій країні ЄС".

Зміни в політиці ЄС щодо надання притулку

На початку 2024 року після тривалих дискусій країни ЄС домовилися про реформу загальноєвропейської системи надання притулку (Common European Asylum System - CEAS), створеної в 2019 році.

Вона зокрема передбачає посилення правил щодо депортації мігрантів, які не мають права на перебування в ЄС. Крім іншого, реформа дає можливість оперативного розгляду прохання про притулок вже на зовнішньому кордоні ЄС. 

Дональд Туск: Росія і Білорусь хочуть дестабілізувати ЄС

Тим часом Нідерланди та Угорщина заявили про небажання дотримуватися загальних для ЄС правил. 11 жовтня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що його країна хотіла б відмовитись від виконання деяких положень закону ЄС про надання притулку. За його словами, Росія і Білорусь навмисно направляють до кордонів Польщі нелегальних мігрантів, щоб дестабілізувати ситуацію в ЄС. "Те, яким чином використовують це право на отримання притулку, суперечить самій суті права на отримання притулку", - наголосив Туск.

У Брюсселі підтримали Польщу в тому, що стосується звинувачень, висунутих нею щодо Росії та Білорусі. Однак, як зазначила одна з представниць ЄК 14 жовтня, Польща, як член ЄС, повинна забезпечити мігрантам можливість просити про притулок.

Польща і Чехія мають намір винести питання про регулювання міграції на порядок денний засідання Ради ЄС наприкінці поточного тижня. Обидві країни домагаються посилення правил надання притулкута можливості відмови нелегалам вже на зовнішніх кордонах ЄС. Водночас вони закликають до скасування прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС, який сьогодні здійснює, зокрема, Німеччина.

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