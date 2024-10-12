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Туск хоче призупинити право на отримання притулку у Польщі

Дмитро Шварц
12 жовтня 2024 р.

Польща планує частково призупинити право на притулок для нелегальних мігрантів, заявив прем'єр Туск. За його словами, те, як використовуються права на притулок, повністю суперечить фактичній їхній суті.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
За словами Туска, Польща буде вести "нещадну" боротьбу з нелегальними іммігрантами, які в'їжджають в країну без документівФото: Lukasz Gagulski/EPA

Польща планує частково призупинити право на притулок для нелегальних мігрантів, про що у суботу, 12 жовтня, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск.

Як передає агенція AFP, Туск, який має представити пакет міграційної політики у вівторок, заявив у виступі перед своїм рухом "Громадянська коаліція", що Польща буде вести "нещадну" боротьбу з нелегальними іммігрантами, які в'їжджають в країну без документів.

"Я заявляю голосно і з гордістю, що наша міграційна стратегія включатиме тимчасове призупинення права на притулок на нашій території", - зазначив він.

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Також польський прем'єр додав, що попросить Європейський Союз "визнати" цю пропозицію. "Ми прекрасно знаємо, як (президент Білорусі Олександр. - Ред.) Лукашенко, (президент Росії Володимир. - Ред.) Путін, посередники мігрантів і торговці людьми використовують цю систему", - заявив він про систему притулку.

За словами Туска, "те, як використовуються права на притулок, повністю суперечить фактичній суті права на притулок". "Ми не збираємося поважати або застосовувати будь-яку європейську ідею, яка... заважає нашій безпеці. Я маю на увазі міграційний пакт (ЄС. - Ред.)", - заявив він.

Нагадаємо, раніше уряди Нідерландів та Угорщини оголосили, що подадуть заявки на виняток для себе із процедурних правил ЄС про надання притулку.

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