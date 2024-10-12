Туск хоче призупинити право на отримання притулку у Польщі

Туск хоче призупинити право на отримання притулку у Польщі12 жовтня 2024 р.
Польща планує частково призупинити право на притулок для нелегальних мігрантів, про що у суботу, 12 жовтня, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск.
Як передає агенція AFP, Туск, який має представити пакет міграційної політики у вівторок, заявив у виступі перед своїм рухом "Громадянська коаліція", що Польща буде вести "нещадну" боротьбу з нелегальними іммігрантами, які в'їжджають в країну без документів.
"Я заявляю голосно і з гордістю, що наша міграційна стратегія включатиме тимчасове призупинення права на притулок на нашій території", - зазначив він.
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Також польський прем'єр додав, що попросить Європейський Союз "визнати" цю пропозицію. "Ми прекрасно знаємо, як (президент Білорусі Олександр. - Ред.) Лукашенко, (президент Росії Володимир. - Ред.) Путін, посередники мігрантів і торговці людьми використовують цю систему", - заявив він про систему притулку.
За словами Туска, "те, як використовуються права на притулок, повністю суперечить фактичній суті права на притулок". "Ми не збираємося поважати або застосовувати будь-яку європейську ідею, яка... заважає нашій безпеці. Я маю на увазі міграційний пакт (ЄС. - Ред.)", - заявив він.
Нагадаємо, раніше уряди Нідерландів та Угорщини оголосили, що подадуть заявки на виняток для себе із процедурних правил ЄС про надання притулку.