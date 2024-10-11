Німці та їхні страхи: зростання цін, біженці і війна

У Берліні днями оприлюднили результати чергового дослідження тривожних настроїв у німецькому суспільстві - "Die Ängste der Deutschen 2024" ("Страхи німців 2024"). Щороку з 1992-го одна з найбільших у Німеччині страхових компаній R+V опитує жителів Німеччини щодо їхніх найбільших побоювань. Що ж сьогодні турбує німців найбільше?

Фінансові проблеми у лідерах рейтингу німецьких страхів

Нині в німецькому суспільстві зростає занепокоєння тим, що держава не впорається з проблемою біженців. Ці тривоги минулого року перебували на четвертому місці у рейтингу, а у 2024 році піднялися на друге місце. Проте головна причина тривог жителів Німеччини - фінансова ситуація. 57 відсотків опитаних бояться подальшого зростання цін та витрат на життя. Цей страх лідирує вже третій рік поспіль, а протягом останніх трьох десятиліть він очолював рейтинг тривог 14 разів.

"Аналіз довгострокової статистики показує, що коли мова заходить про власний гаманець, німці реагують дуже чутливо", - наголосив на презентації результатів дослідження його керівник Ґріша Бровер-Рабіновіч (Grischa Brower-Rabinowitsch).

У нинішній топтрійці німецьких страхів - також і побоювання, що вартість оренди житла стане непосильною. Цього бояться 52 відсотки німців. "Зростання зарплат, виплата компенсацій за інфляцію та значне уповільнення зростання цін не змогли позбавити німців їхніх тривог", - зазначив Бровер-Рабіновіч. Але додав, що фінансові побоювання, спричинені інфляцією, порівняно з минулим роком дещо послабшали.

Читайте також: Життя в Німеччині: найдорожчі та найдешевші міста країни

Міграційна політика - одна з головних тривог німців

Барометр німецьких страхів складений за результатами репрезентативного опитування за участю 2400 жителів Німеччини віком від 14 років.

Молоде покоління німців віком від 14 до 19 років найбільше побоюється зростання напруженості в суспільстві через приплив іноземців до Німеччини. Вони також бояться, що претенденти на притулок можуть стати великою проблемою для держави, що призведе до розколу серед німців.

Центр прийому біженців у Гіссені (федеральна земля Гессен) Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

У цьому контексті найбільше зріс страх перед політичним екстремізмом - його побоюються 46 відсотків учасників опитування. Майже половина з них бояться ісламістського тероризму, 38 відсотків - проявів правого екстремізму та сім відсотків - ліворадикалізму. Побоювання того, що приплив біженців може спричинити напруженість у суспільстві, також збільшилося на чотири відсоткові пункти і займає в рейтингу страхів четверте місце. Водночас, як наголосив керівник дослідження Бровер-Рабіновіч, пік страхів, пов'язаних з міграційною політикою, припав на 2016 рік - зараз вони набагато нижчі від максимальної позначки. Тоді ця проблема дуже турбувала дві третини німців. Нагадаємо, що восени 2015 року відбулося найбільше зростання припливу шукачів притулку до Німеччини.

Сьогодні на сході країни страх перед тим, що держава не впорається з біженцями, відчувають 60 відсотків жителів, на заході - 55 відсотків. "Особливо на сході в деяких частинах суспільства існує відчуття несправедливості", - наголосила на презентації в Берліні політологиня з університету Марбурга Ізабеллє Борукі (Isabelle Borucki). Біженців там сприймають як загрозу. Загалом у Німеччині майже кожен другий житель побоюється, що політики не впораються з виконанням їхніх завдань.

Німці побоюються прямого втручання Німеччини у війну в Україні

На стабільно високому рівні тримається побоювання німців, що Німеччина може бути втягнутою у війну, яку Росія веде проти України, - цього боїться 41 відсоток опитаних. До лютого 2022 року - початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну - ця проблема турбувала 16 відсотків жителів ФРН.

Натомість страхи, пов'язані з природними катастрофами та зміною клімату, зменшилися: 44 та 42 відсотки відповідно. Відносно спокійно німці ставляться нині до загроз, пов'язаних з можливістю аварії на атомній станції (29 відсотків) або з кримінальними злочинами (23 відсотки). Меншість також стурбована ситуацією на ринку праці: 30 відсотків опитаних побоюються зростання рівня безробіття. Ще менше - 22 відсотки - побоюються втратити власну роботу - це останнє місце у рейтингу страхів та найнижчий показник у довгостроковому порівнянні.