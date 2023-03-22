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Німецька бойова машина піхоти Puma (ілюстративне фото)Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance
СуспільствоНімеччина

Страхи німців щодо війни значно зросли - соціологія

Олександра Іванова
1 год. тому

З літа 2022 року в Німеччині суттєво зросла кількість тих, хто побоюється, що їхня країна не здатна до оборони в разі війни, свідчить соціологічне опитування R+V.

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За рік, що минув від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, побоювання німців щодо війни значно зросли, свідчать результати опитування страхового товариства R+V у рамках довгострокового дослідження "Страхи німців", оприлюдненого в середу, 22 березня.

63 відсотки опитаних побоюються, що Німеччина не здатна до оборони в разі війни. Водночас 55 відсотків респондентів бояться, що ФРН може стати стороною будь-якого військового конфлікту.

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"Плачевний стан Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.) знаходить чітке відображення в результатах нашого опитування", - констатує керівник дослідження Гріша Бровер-Рабінович (Grischa Brower-Rabinowitsch). За його словами, рівень побоювань, що Німеччина виявиться не здатною оборонятися, з літа 2022 року зріс на 23 відсотки. "Настільки сильний приріст ми спостерігаємо в нашому дослідженні рідко", - зауважує він.

"Страх перед тим, що ФРН може стати стороною військового конфлікту, у цьому тисячолітті ще ніколи не був настільки високим, як сьогодні", - додає він. За даними R+V, вищий показник страху, що Німеччина може опинитися втягнутою у війну, за три десятиліття досліджень спостерігався лише в 1999 році: під час війни в Косово такі побоювання поділяли 60 відсотків респондентів.

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В опитуванні "Страхи німців" узяли участь тисяча осіб, які відповіли на запитання про їхні побоювання у зв'язку з війною в режимі онлайн.

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