Життя в Німеччині: де особливо дорого і де ціни нижчі?

Найдорожче не в столиці, відмінності між містом і селом у Німеччині зовсім невеликі, жити в Східній Німеччині дешевше, але ненабагато. При цьому один фактор має вирішальне значення.

Вартість життя в різних частинах Німеччини приблизно однакова, і хоча відмінності між містом і селом, звісно ж, є, вони все ж менш яскраво виражені, ніж у багатьох інших країнах. Вирішальну роль відіграють витрати на житло - тут різниця цін найзначніша. Найдорожчий споживчий кошик у найбільших містах, але столиця Берлін посідає при цьому зовсім не перше місце, і це теж специфічна риса Німеччини.

Такі висновки можна зробити з дослідження, проведеного Інститутом німецької економіки в Кельні (IW) і державним інститутом містобудування BBSR у Бонні. Науковці, проаналізувавши дані за 2023 рік, дійшли висновку, що в деяких сільських регіонах Німеччини вартість життя на 10 відсотків нижча, ніж у середньому по країні, тоді як у Мюнхені вона на 24 відсотків вища. На думку німецьких фахівців, це свідчить про велику різницю цін, хоча багато в яких країнах Європи, особливо в пострадянському просторі, звикли до значно масштабніших відмінностей.

Читайте також: Зарплати в Німеччині зросли: хто, де і скільки отримує

У Мюнхені - найдорожче житло у Німеччині

Те, що Мюнхен був і залишається найдорожчим містом Німеччини, причому "з великим відривом", як підкреслюють автори дослідження, новиною не стало. Вартість життя в столиці федеральної землі Баварія традиційно значно вища, ніж у середньому по країні, і помітно вища, ніж у трьох інших німецьких містах-мільйонниках Берліні, Гамбурзі та Кельні.

У Мюнхені та передмістях найдорожче житло в Німеччині вже багато років Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Це пов'язано насамперед із цінами на житло. У Мюнхені ось уже багато років - найдорожча нерухомість у Німеччині і найвища орендна плата. За підрахунками фахівців IW і BBSR, квадратний метр орендованої житлоплощі коштує тут на 81 відсоток більше, ніж у середньому в Німеччині. Мається на увазі та сума, яку квартиронаймачі платять власнику: власне орендна плата (Miete) плюс витрати за комунальні послуги (Nebenkosten) без урахування оплати електроенергії та телефону/інтернету.

Тож у сфері житла різниця цін, дійсно, значна. Особливо, якщо врахувати, що в деяких віддалених від великих міст сільських районах у Східній Німеччині орендоване житло обходиться на 30 відсотків дешевше, ніж у середньому по країні. Але чим ближче до великих населених пунктів, тим вища оренда. Тут, знову-таки, лідирує Мюнхен, точніше кажучи - його передмістя та околиці, де квадратний метр коштує на 56 відсотків більше, ніж у середньому по країні.

Ціни в Берліні не такі вже й "столичні"

Тож саме ціни на житло є тим ключовим фактором, який призводить до відмінностей вартості життя всередині Німеччини. Якщо в Мюнхені вона на 24 відсотків вища, ніж у середньому по країні, то жителі передмість баварської столиці (сільський округ Landkreis München) платять на 17 відсотків більше, ніж середньостатистичні німці. На третьому місці - фінансова столиця Німеччини Франкфурт-на-Майні.

До першої десятки найдорожчих місць для життя входять як великі міста і столиці федеральних земель, як-от Штутгарт і Гамбург, так і прославлені університетські центри - Фрайбург і Гейдельберг. У топ-10 рівень цін на 10-15 відсотків вищий за загальнонімецький. В економічних та університетських центрах на Рейні: Кельні, Дюссельдорфі та Бонні він на 8-9 відсотків вищий.

Вартість життя в Берліні не така вже й висока через нижчі ціни в колишній НДР Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

А ось у Берліні з населенням понад 3,5 мільйона осіб вартість життя тільки на 6,4 відсотка вища за середній показник по країні, внаслідок чого столиця ФРН опинилася лише на 29-му місці найдорожчих німецьких міст і округів. Тож вона не вирізняється особливо високими "столичними" цінами. Частково це пов'язано з фактором Східного Берліна: на території колишньої комуністичної НДР вартість споживчого кошика, як і раніше, трохи нижча, ніж у Західній Німеччині.

У Східній Німеччині житло вигідніше

Щоправда, не скрізь. У Потсдамі, столиці землі Бранденбург і університетському центрі, вартість життя на 7,5 відсотка вища за загальнонімецький показник, а отже, дещо вища, ніж у сусідньому Берліні, з яким його з'єднує знаменитий Глінікскій міст. Науковці IW і BBSR вказують, що Потсдам є найдорожчим із великих міст Східної Німеччини. Він багатий зеленню, озерами та культурно-історичними пам'ятками, невипадково тут живуть деякі німецькі знаменитості, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Що ж стосується інших великих східнонімецьких міст, то в балтійському порту Ростоку і в столиці Саксонії Дрездені вартість споживчого кошика відповідає середньому загальнонімецькому показнику, а в столиці Тюрингії Ерфурті та саксонському економічному й університетському центрі Лейпцигу життя навіть дещо дешевше, ніж загалом по країні. Але ж Лейпциг, згідно з нещодавно опублікованим рейтингом, увійшов до десятки найкомфортніших і найперспективніших міст Німеччини, а Дрезден посів у ньому 11-те місце. Утім, одним із критеріїв під час складання рейтингу якраз і була наявність порівняно доступного житла.

Університетське місто Гейдельберг - у першій десятці міст за вартістю життя в Німеччині Фото: picture-alliance/Arco Images/R. Kiedrowski

А економічний та університетський центр Єна в Тюрингії був визнаний у тому ж рейтингу містом Німеччини, яке найдинамічніше розвивається. І це вже позначилося на вартості життя: вона на три відсотки вища, ніж у середньому по країні, тож у Єні з населенням у 110 тисяч осіб жити дорожче, ніж у Лейпцигу, де майже 600 тисяч жителів.

Сільська місцевість не сильно відрізняється від міста

Але якщо брати не великі, а малі міста, і особливо сільські округи на території колишньої НДР у тих самих федеральних землях Саксонія і Тюрингія, то в деяких із них, наприклад, у саксонському Герліці, на кордоні з Польщею, життя приблизно на 10 відсотків дешевше, ніж загалом по країні. У середньому вартість життя на сході Німеччини на чотири відсотки нижча, ніж на заході.

Якщо ж порівнювати міста і сільську місцевість у всій Німеччині, то життя в глибинці обходиться на 3,5 відсотка дешевше за загальнонімецький показник, а в малонаселених регіонах люди платять на п'ять відсотків менше, ніж середньостатистичний німець, підрахували науковці IW і BBSR. Великим розривом між містом і селом це ніяк не назвеш. Іншими словами: життя на селі не сильно дешевше, ніж у багатьох середніх і навіть великих містах.

Життя на селі в Німеччині ненабагато дешевше за життя в містах Фото: Heinz Hirndorf/dpa/picture-alliance

Експерти двох наукових інститутів пояснюють це тим, що дуже багато товарів продаються по всій країні фактично за однаковими цінами. "Так, торговельні мережі, що продають меблі та одяг, не диференціюють ціни за регіонами. Щоправда, є невеликі відмінності в цінах на продукти харчування в супермаркетах. Однак у цьому сегменті велика частка дискаунтерів, а вони не змінюють ціни залежно від регіону", - йдеться в дослідженні. Тож висока минулорічна інфляція, підкреслюється в ньому, призвела до рівномірного підвищення цін по всій країні без будь-яких істотних регіональних відмінностей.

Ось і виходить, що головним і часто єдиним чинником, який веде до відчутних відмінностей у вартості життя в різних точках Німеччини, є вартість орендованого житла. Відповідно, практично єдиним способом істотно знизити свої витрати є переїзд у місто або сільський округ із менш високими цінами на житло. А ось розраховувати на те, що в сільській місцевості, приміром, продукти харчування виявляться значно дешевшими, не має сенсу.