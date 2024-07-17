Де в Німеччині жити найкраще. Новий рейтинг міст ФРН

Багато несподіванок і головний висновок: серед найкомфортніших і найперспективніших міст переважають середні за розміром. Висока динаміка на сході та два сюрпризи: Ульм і Хемніц.

Багато іноземців, які переїжджають до Німеччини, нерідко переконані в тому, що жити й працювати найкраще в найбільших містах, а насамперед треба прагнути потрапити до столиці, до Берліну. Однак такі уявлення явно не зважають на специфіку ФРН як федеративної держави зі значною кількістю історично сформованих центрів: комфортними умовами для життя і широкими можливостями для кар'єрного зростання похизуватися тут можуть далеко не тільки міста-мільйонники.

Цю особливість Німеччини знову підтвердив Prognos-Städteranking 2024 - рейтинг міст, представлений швейцарським аналітичним центром Prognos. До переліку увійшло 71 німецьке місто з населенням понад 100 тисяч осіб, у яких загалом проживає близько третини населення ФРН.

Аналітиків цікавила якість життя

Під час складання рейтингу аналітики з Prognos використовували 28 індикаторів, що враховують: соціальні умови (приміром, розмір орендної плати за житло та наявність місць у дитячих садочках), ринок праці (сюди включили як частку студентів у загальному населенні, рівень зайнятості іноземців та інтенсивність створення нових фірм, так і кількість лікарів, що практикують), екологію (приміром, забруднення повітря), цифровізацію (доступ до широкосмугового інтернету й мережі стільникового зв'язку 5G) та мобільність (інтенсивність громадського транспорту, різноманіття залізничного сполучення тощо). При цьому фахівці давали оцінку як нинішньому стану справ, так і динаміці розвитку населених пунктів в останні роки.

Столиця Берлін - далеко не найкомфортніше місто для життя Фото: elxeneize/Zoonar/picture alliance

Така методологія ставить на перше місце якість життя, а не, скажімо, ВВП на душу населення і рівень зарплат (хоча він теж враховувався). Методологія не беззаперечна, а деякі індикатори комфортного життя можуть здатися несподіваними, незвичними. Так, критеріями оцінки стали, зокрема, частка жінок у муніципальних органах управління, ступінь поширення електромобілів і терміналів для їхнього заряджання, рівень розвитку відновлюваної енергетики.

Найкращі та найгірші міста Німеччини

Зваживши всі ці індикатори, аналітики дійшли таких загальних висновків: чимало міст із населенням до 200 тисяч осіб забезпечують високу якість життя, тож вони опинилися нагорі в рейтингу; водночас із чотирьох німецьких міст-мільйонників до ТОП-10 потрапили лише два; у десятці лідерів 9 розташовано на південному заході та південному сході Німеччини. За версією Prognos, п'ять найкращих для життя німецьких міст - це Ульм, Мюнхен, Інгольштадт, Ерланген і Регенсбург.

Одразу ж впадає в око: Ульм розташований у федеральній землі Баден-Вюртемберг прямо на кордоні з Баварією, а решта чотири - баварські міста, включно із земельною столицею Мюнхеном із населенням у 1,5 мільйона осіб. Берлін опинився на 7-му місці. Два інших німецьких мільйонники - Гамбург і Кельн - посіли відповідно 19-те і навіть 46-те місця.

Центр столиці Баварії Мюнхена, який посів у рейтингу Prognos друге місце Фото: Christian Offenberg/Zoonar/picture alliance

Це підтверджує один із загальних висновків дослідження: північ і особливо захід ФРН здають позиції, причому несподівано сильно. Щоправда, дедалі більше відставання міст промислової Рурської областів Північному Рейні-Вестфалії - далеко не новина, на це вказували й багато інших рейтингів і досліджень. Тож останнє 71-ше місце, яке посів Обергаузен, було цілком очікувано, як і те, що з 20 міст у самому кінці рейтингу 14 розташовані в Північному Рейні-Вестфалії. Однак ті індикатори, які використовували експерти з Prognos, виявили до того ж і особливо низьку динаміку розвитку в містах цієї федеральної землі, що розташована на самому заході країни.

Іншою несподіванкою стала, навпаки, висока позитивна динаміка у Східній Німеччині, точніше кажучи, на півдні колишньої НДР, і дуже високі місця низки східнонімецьких міст у загальному рейтингу. Друга половина ТОП-10 виглядає так: Лейпциг, Берлін, Оснабрюк, Штутгарт, Хемніц.

Пішохідна зона в центрі Обергаузена Фото: Rupert Oberhäuser/IMAGO

Швидкі зміни на сході Німеччини

З них на сході розташовані Лейпциг, Берлін, Хемніц, а ще до них можна додати Дрезден, який посів 11-те місце. Усі ці міста, крім столиці Німеччини, розташовані у федеральній землі Саксонія. Ділове видання Handelsblatt, на замовлення якого вчені Prognos уклали рейтинг, перелічило чинники, що дали змогу великим і середнім східнонімецьким містам набрати бали: це, зокрема, порівняно низька орендна плата за житло, велика кількість місць у дитячих садочках та приріст населення (в той час, як сільська місцевість на сході й надалі втрачає мешканців).

Потрапляння до групи лідерів столиці Баден-Вюртемберга Штутгарта не стало несподіванкою: він традиційно вирізняється високим рівнем і якістю життя, як і практично вся ця федеральна земля на південному заході ФРН. А ось те, що до ТОП-10 увійшов Оснабрюк у північно-західній федеральній землі Нижня Саксонія, видається вельми несподіваним. Мало того, це місто посіло ще й 3-тє місце за динамікою розвитку.

Але на перші два місця в цьому рейтингу вийшли східнонімецькі міста Єна і Хемніц, а загалом із десяти німецьких міст, які найдинамічніше розвиваються зараз, одразу сім розташованих на території колишньої НДР. Причому Єна, друге за величиною місто Тюрингії, вже неодноразово отримувало високі оцінки. Тут розташовані підприємства двох великих компаній з галузі оптики - Carl Zeiss і Jenoptik, а ще тут один із найстаріших німецьких університетів, що сприяє виникненню високотехнологічних стартапів і розвитку культурного життя.

Останнім часом Єна вабить дедалі більше німців Фото: Joachim Hahne/picture alliance

Плюси й великий мінус Хемніца

Але ось потрапляння Хемніца (за часів НДР він називався Карл-Маркс-Штадт) до лідерів динамічного розвитку та до десятки найкомфортніших міст Німеччини стало настільки несподіваним для редакції Handelsblatt, що вона відправила туди спеціального кореспондента, а згодом опублікувала його репортаж під заголовком "Це місто дивує решту Німеччини".

У цьому місті з населенням у 250 тисяч осіб навіть не зупиняються високошвидкісні потяги ICE, констатує репортер, до того ж "щонайпізніше від 2018 року, коли Хемніц наробив багато галасу через дії неонацистів, це була ще одна причина не відвідувати це місто з власної волі". Тим паче, що на виборах до Європарламенту на початку червня тут найбільшу кількість голосів, 28 відсотків, набрала "Альтернатива для Німеччини" (АнД) - правопопулістська і ксенофобська партія.

Однак тут нині, наголошується в репортажі, швидко зростають зарплати, житло, як і раніше, вельми дешеве, хоча населення зростає, є ціла низка успішних високотехнологічних фірм, а батьки, які працюють, без проблем отримують місця в дитячому садочку, в місті багато зелені, великий технічний університет надить сюди молодь. А 2025 року Хемніц стане культурною столицею Європи.

Центральна площа культурної столиці Європи 2025 року Хемніца з оперним театром Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Чим такий гарний старовинний Ульм

Що ж до переможця рейтингу - Ульма, то це середньовічне місто на Дунаї налічує близько 130 тисяч жителів (а разом із баварським Ной-Ульмом на другому березі річки приблизно 190 тисяч). Воно широко відоме готичним Ульмським собором із найвищою церковною вежею у світі та подарувало людству Альберта Ейнштейна (Albert Einstein).

Найкомфортніше для життя в ФРН місто Ульм, його знаменитий собор і неширокий тут Дунай Фото: Carsten Schmidt/dpa/picture-alliance

Редакція Handelsblatt пояснює його перше місце в рейтингу так: "Завдяки деяким розумним рішенням він перетворився за останні десятиліття з промислового міста, що занепадало, на центр високих технологій і медицини". Мало де в Німеччині знайдеш так багато лікарів на душу населення, зазначає видання. Населення зростає, зокрема завдяки університету і стартапам, що виникають навколо нього, водночас "житло завдяки деяким хитрощам місцевої влади людям досі по кишені".