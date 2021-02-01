Працює на водні. Найсучасніший у світі сміттєвоз

Коли йдеться про майбутнє, в якому людство виробляло б не більше вуглекислого газу, ніж здатна поглинути природа, багато хто відразу згадує про водень. На ньому цілком можуть працювати, зокрема, вантажні авто, у тому числі й сміттєвози, котрі постійно їздять густозаселеними містами. Німецька автомобільна компанія Faun з містечка Остергольц-Шармбек, що під Бременом, робить ставку саме на цю технологію. Своє останнє дітище інженери компанії назвали Bluepower.

Починаючи від серпня минулого року вулицями Бремена їздить сміттєвоз, який працює на водні. Як пояснив керівник компанії Буркард Оппманн (Burkard Oppmann), поки що йдеться про тестове використання. "Це авто має на борту один паливний елемент та два баки, 8,2 кілограма водню й акумулятор на 85 кіловат-годин", - розповідає Оппманн.

Збиральний цех фірми Faun

Центральним елементом є електродвигун на 250 кіловат - за потужністю його можна порівняти з дизельним двигуном на 320 кінських сил. Струм подають паливні елементи, котрі живляться за допомогою водню. На борту завжди є батарея, яка заряджається енергією, що виробляться під час гальмування.

Поки що така техніка є до безсоромності дорогою. Лише паливний елемент коштує 70 тисяч євро. "Нині в світі є тільки один виробник промислових водневих паливних елементів - це Hyundai у Південній Кореї", - каже Опперманн. Тому він усі надії покладає на серійне виробництво.

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Державна підтримка водневої технології

Якщо звичайний сміттєвоз коштує близько 250 тисяч євро, то за авто, що працює на водні, доведеться викласти втричі більше. 90 відсотків додаткових коштів у Німеччині покриває держава. Ці гроші походять із спеціальної програми федерального уряду з реалізації національної водневої стратегії. Бюджет цієї програми становить загалом дев'ять мільярдів євро.

Шасі виробляє Mercedes, Faun опікується всім іншим

Буркард Оппманн залишає своє бюро в адміністративному корпусі фірми і йде до збирального цеху. Перед будівлею стоять два новеньких білих сміттєвози Bluepower. "Одне авто вирушить до Дуйсбурга, інше - до Вупперталя", - розповідає Оппманн. Сміттєспалювальний завод у Вупперталі виробляє водень на власному електролізері. У Дуйсбургу доведеться заправлятися на загальній мобільній водневій заправці.

Кілограм водню нині коштує 9,50 євро, в умовах міського руху сміттєвоз спалює близько 6,5 кілограма на 100 кілометрів. За нинішніх цін у Німеччині на ці гроші можна заправити 50 літрів дизельного пального. Таких обсягів не з'їдає жоден звичайний сміттєвоз. І все ж таки багато хто вважає, що водень є CO2-нейтральним пальним майбутнього. Такої думки дотримується й Пауль Шнайдер (Paul Schneider) з ольденбурзького енерегтичного підприємства EWE. "Ми розраховуємо, що водень подешевшає вдвічі", - каже він. Адже ціна падає разом із збільшенням попиту. Поки що, однак, ще не доводиться говорити про розвинений ринок.

Водневі автозаправки ще зустрінеш не часто

Водночас очікується, що в Німеччині податок на викид CO2 уже в наступні роки збільшиться більше, ніж у два рази. Внаслідок цього сильно подоржчає і звичайне пальне. Отже, без електро- та водневих двигунів не обійтися.

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Виробництво сміттєвозів набирає обертів

Переведення на водень може бути особливо цікавим для вантажних автомобілів. Через усе ще занадто велику вагу акумуляторних батарей електропривід для вантажного автотранспорту не дуже підходить. Адже тоді зменшується і його вантажопідйомність. Водневі паливні елементи є легшими.

Компанія Faun уже отримала перші замовлення. Керівник фірми Букард Оппманн перелічує, куди планується поставити перші водневі сміттєвози: "Шість машин піде в Берлін, два - до Фрайбурга. Замовлення надійшли також з Майнца, Ройтлінгена, Білефельда та Бохума".

Оппманн переконаний, що вже незабаром державні дотації, які допомогли розвинути цю нову технологію, уже незабаром будуть більше не потрібні. "Цього року ми зберемо й передамо замовникам ще близько 50 авто", - каже він. На наступний рік, за його словами, заплановано випустити від 100 до 150 машин. "До 2030 року ми плануємо взагалі припинити збирання сміттєвозів зі звичайними двигунами", - малює перспективи свого підприємства Оппманн.