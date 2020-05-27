 Водневий поїзд Siemens і Deutsche Bahn: ставка на електроліз і зелений H2 | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.11.2020

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Економіка

Водневий поїзд Siemens і Deutsche Bahn: ставка на електроліз і зелений H2

Уже в трьох регіонах Німеччини курсуватиме залізничний транспорт на водні. Мета - заміна дизельних локомотивів на неелектрифікованих ділянках. У Alstom ФРН замовила 41 поїзд.

Siemens Mireo Plus H

Siemens Mireo Plus H

Створити екологічний регіональний поїзд, що працює на водні, забезпечити йому інфраструктуру - виробництво зеленого H2 шляхом електролізу і мобільну заправку - і протягом 2024 року тестувати всю цю техніку в реальних умовах. Такою є суть спільного проєкту технологічного холдингу Siemens і німецького державного залізничного концерну Deutsche Bahn (DB), про який ці дві німецькі компанії оголосили 23 листопада, підкресливши, що вступають у водневу еру. Вступають, слід зазначити, значно пізніше конкурентів, але про це - трохи нижче.

Безпосереднє завдання проєкту - відпрацювати механізм заміни дизельних локомотивів, що використовуються в Німеччині на неелектрифікованих залізничних ділянках і викидають в атмосферу значні обсяги CO2, на водневі поїзди, що виділяють всього лише водяну пару. Тому кінцева мета - виконання вимог Паризької кліматичної угоди.

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Siemens Mireo Plus H - водневий варіант поїзда нового покоління

"Цей проєкт є для нас великим кроком у напрямку захисту довкілля і зеленої мобільності - мобільності завтрашнього дня", - зазначив у розмові з DW Ельмар Цайлер (Elmar Zeiler), який очолює в компанії Siemens Mobility підрозділ приміських і регіональних поїздів.

Дивитись відео 02:47

Потяги на водні у Німеччині: екологічно і безпечно (02.12.2019)

У ФРН саме у цьому сегменті ринку пасажирських залізничних перевезень і збираються впроваджувати H2-технології. "У Німеччині водневі поїзди використовуватимуться у регіональному сполученні, оскільки маршрути поїздів далекого прямування повністю електрифіковані, - підкреслив Ельмар Цайлер. - В інших країнах це не завжди так, тому там такі поїзди можна буде експлуатувати і на далеких дистанціях. У нашого Mireo Plus H дальність пробігу становить 600 кілометрів".

Водневий поїзд Siemens буде створений на платформі Mireo. Це - нове покоління електропоїздів концерну, перші екземпляри були введенні в експлуатацію улітку 2020 року, вони йдуть на зміну моделі Desiro. "Mireo - новітній поїзд, цілком націлений на енергоефективність і низьку вартість життєвого циклу", - вказав співрозмовник DW. 

Електропоїзди нового покоління Siemens Mireo прийняли перших пасажирів в червні 2020 року

Електропоїзди нового покоління Siemens Mireo прийняли перших пасажирів в червні 2020 року

Він запевнив, що водневий варіант, який отримає приставку Plus H, відрізнятиметься високим коефіцієнтом корисної дії (ККД) і зможе розвивати швидкість до 160 кілометрів на годину, а нова, інноваційна технологія забезпечить заправку всього за 15 хвилин - приблизно стільки ж потрібно і дизельному тепловозу.

Виробництво зеленого водню за допомогою зеленої електрики

Забезпечувати заправку, а також виробництво водню, причому винятково зеленого, який отримується без виділення CO2, в проєкті буде Deutsche Bahn. Це може видатися дещо несподіваним для залізничної компанії, проте професорка Сабіна Єшке (Sabina Jeschke), що відповідає у правлінні компанії за цифровізацію і техніку, підкреслила у заяві для преси: "Цим проєктом ми учергове доводимо, що Deutsche Bahn займається не тільки мобільністю, але є і технологічним концерном".

Infografik Wasserstoff: Ein Energieträger mit Zukunft UK

Підрозділ концерну DB Energie використовуватиме електроенергію з відновлюваних джерел, щоб методом електролізу виробляти H2 зі звичайної води. Зберігати стислий у компресорі і охолоджений водень будуть у газовозі (єдиний неекологічний елемент у цьому ланцюжку), який збираються використовувати не тільки для заправки поїзда, але і для можливих інших проєктів.

Все це відбуватиметься в університетському місті Тюбінгені у федеральній землі Баден-Вюртемберг на південному заході ФРН. Там експериментальний поїзд Mireo Plus H обслуговуватиме регіональний маршрут: у Горб-ам-Неккар і Пфорцгайм, що проглягає вельми горбистою, а тому погано електрифікованою місцевістю. Всього заплановано пробіг приблизно в 120 000 кілометрів.

Французи випередили німців

Французька компанія Alstom отримала у ФРН 41 замовлення на поїзд Coradia iLint. Тож у 2024 році Баден-Вюртемберг стане вже третьою федеральною землею Німеччини, у якій пасажири будуть їздитимуть водневими поїздами. Але при цьому відставання від двох інших регіонів буде істотним - точно так само, як Siemens у даній ринковій ніші серйозно відставатиме від свого французького конкурента Alstom, адже той ще два роки тому почав експеримент, до якого німецький холдинг збирається готуватися найближчі три роки.

Перший у світі поїзд на водневих паливних елементах Coradia iLint виробництва Alstom почав регулярно возити пасажирів між містами Бремерферде, Куксгафен, Бремергафен і Букстегуде у федеральній землі Нижня Саксонія на північному заході ФРН ще у вересні 2018 року. Точніше кажучи, там було навіть два передсерійні поїзди, що розвивали швидкість у 140 кілометрів на годину, заправляються за 15 хвилин і проїхали за півтора року в цілому понад 180 000 кілометрів.

Дивитись відео 01:05

Світова прем’єра: водневі потяги почали возити пасажирів у Німеччині (17.09.2018)

Після цього регіональна залізнична компанія замовила відразу 14, тепер уже серійних водневих поїздів, які Alstom випускатиме на своєму заводі в німецькому Зальцгіттері і почне поставляти з 2022 року. Все ж Нижня Саксонія не зможе претендувати на світове лідерство у справі впровадження рейкового транспорту з H2-технологіями. Її обійшла федеральна земля Гессен, де регіональна компанія громадського транспорту RMV під враженням вдалого експерименту на півночі ФРН не стала витрачати час на пілотні проєкти і одразу замовила у Alstom 27 водневих поїздів, які планують ввести в експлуатацію до кінця 2022 року.

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Водневі заправки в хімічному індустріальному парку Höchst

Їм належить замінити дизельні локомотиви, які обслуговують у даний час, зокрема, регіональні маршрути з Франкфурта-на-Майні в міста гірського масиву Таунус. Заправлятися ці поїзди будуть на території індустріального парку Höchst - одного з центрів хімічної промисловості Німеччини, де водень отримують у ході різних індустріальних процесів. Тому тут ще в 2006 році почала працювати воднева заправка для легкових автомобілів.

Церемонія початку будівництва заправки для водневих поїздів у індустріальному парку Höchst

Церемонія початку будівництва заправки для водневих поїздів у індустріальному парку Höchst

А 26 жовтня 2020 року тут урочисто дали старт будівництву заправної станції для майбутніх водневих поїздів, яку мають ввести в експлуатацію у грудні 2022 року. "Я надзвичайно радий, що ми вкладаємося в бюджет і часовий план, передбачені для цього гігантського проєкту", - заявив Кнут Рінґат (Knut Ringat), генеральний директор компанії RMV, яка вклала у закупівлю водневих поїздів і створення інфраструктури для них 500 мільйонів євро. Цілком можливо, що з часом і в інших регіонах ФРН захочуть перейти на Alstom Coradia iLint, а у перспективі і на Siemens Mireo Plus H, адже приблизно 39 відсотків залізничних колій у Німеччині залишаються неелектрифікованими - це близько 13 000 кілометрів. Поки ж французька компанія тестує продукцію свого німецького заводу в Австрії - тримісячні пробні пасажирські перевезення мають завершитись саме у кінці листопада. Після цього наступним покупцем водневих поїздів може стати австрійська державна залізнична компанія ÖBB.

  • Понад 1200 км/год у сталевій трубі

    Швидкий, іще швидший, найшвидший

    Понад 1200 км/год у сталевій трубі

    Задум-концепт Ілона Маска називається Hyperloop. Засновнику ракетно-космічної фірми SpaceX та компанії-виробника електрокарів Tesla кортить з'єднати системою "трубопотягів" Сан-Франциско та Кремнієву долину з Центральною долиною в Каліфорнії та урбанізованою агломерацією навколо Лос-Анджелеса.

  • Майже без опору в напіввакуумі

    Швидкий, іще швидший, найшвидший

    Майже без опору в напіввакуумі

    Головною "родзинкою" задуму Hyperloop є атмосферний тиск у трубах, якими мчить потяг. Там він має бути суттєво нижчим, ніж ззовні. Цілковитого вакууму в велетенській залізничній системі досягнути просто неможливо з інженерно-технічної точки зору. Але звичайні повітряні помпи можуть, принаймні, настільки розріджувати повітря, щоб його опір під час руху поїзда істотно зменшився.

  • І не лише суходолом

    Швидкий, іще швидший, найшвидший

    І не лише суходолом

    Не виключений і тунель під водою. Це значно спрощувало б видачу необхідних дозволів, ніж під час прокладання труб на землі. Та поки що проект навіть не дійшов до початкового етапу, а перебуває на експериментальній стадії. У січні 2016 фірма Hyperloop Technologies розпочала експлуатацію дослідно-випробувального майданчика поблизу Лас-Вегаса. Спочатку експериментуватимуть з невеликими моделями.

  • Летіти в повітрі

    Швидкий, іще швидший, найшвидший

    Летіти в повітрі

    Вузенькі потяги Hyperloop мають висіти на повітряній подушці, яку вони створюватимуть самі ж завдяки високій швидкості руху. Потяги при цьому розвиватимуть швидкості понад 1200 кілометрів на годину. Але є й чимало застережень щодо перевезень пасажирів за таких умов. Адже досі незрозуміло, як пасажири перенесуть такі навантаження. А як надавати першу допомогу в дорозі, якщо вона комусь знадобиться?

  • Метро для Швейцарії

    Швидкий, іще швидший, найшвидший

    Метро для Швейцарії

    Ідея вакуумних трубних тунелів не зовсім нова. У Швейцарії вже певний час задумують створення SwissMetro - системи тунелів, що мала б поєднати найважливіші міста країни. Тут потяги теж пересуватимуться без контакту з поверхнею. Однак не завдяки повітряній подушці, а завдяки електромагнітному полю під ними. Там швидкими, як Hyperloop, вони не будуть - "лише" 500 кілометрів на годину.

  • Почуваєшся, наче в літаку

    Швидкий, іще швидший, найшвидший

    "Почуваєшся, наче в літаку"

    Щось подібне вже зараз можуть відчувати на собі пасажири-учасники випробувань японського надшвидкісного потяга Maglev. Чим вища швидкість, тим стабільніше їде потяг. Утім, пережити це особисто поки що можуть лише обрані. За проектом, перша лінія надшвидкісного потяга сполучить Токіо з містом Нагоя у 2027 році. Швидкість поїздів на цьому маршруті має сягати 500 кілометрів на годину.

  • Король безконтактного руху

    Швидкий, іще швидший, найшвидший

    Король безконтактного руху

    А ось так він виглядає зовні: Maglev - це скорочення терміну magnetic levitation, тобто "магнітне паріння". Лінії надшвидкісних потягів на магнітній подушці - це так звані колійно-ведучі наземні засоби пересування. Електромагнітні поля утворюють магнітну подушку. Вони штовхають потяг колією, прискорюють його та ними ж він і гальмує. Тертя немає, тож техніка значно менше зношується.

  • В аеропорт, але швидко!

    Швидкий, іще швидший, найшвидший

    В аеропорт, але швидко!

    Потяг Transrapid у Шанхаї - найшвидший поїзд світу з тих, що сьогодні перебувають в експлуатації. В основі його технологій ті самі електромагнітні подушки, що й в японського Maglev. Експлуатаційна швидкість сягає 430 кілометрів на годину. Потяг доставляє пасажирів з околиць Шанхая до аеропорту міста, долаючи відстань у 30,5 кілометра за вісім хвилин.

  • Німецька розробка

    Швидкий, іще швидший, найшвидший

    Німецька розробка

    Модель потяга в Шанхаї розроблялась в Німеччині фахівцями концернів Siemens та ThyssenKrupp. 1983 року дослідний зразок вперше промчав у німецькому Емсланді. Хоч у ФРН було чимало різних ідей щодо запровадження колій на електромагнітній подушці, але жодна з них не змогла здобути підтримки. Головний аргумент: класичні потяги і так стають дедалі швидшими.

  • Замість магнітних подушок ICE-потяги

    Швидкий, іще швидший, найшвидший

    Замість магнітних подушок ICE-потяги

    Німецька залізнична компанія DB робить ставку на надшвидкісні потяги Velaro виробництва Siemens. Їх можна легко інтегровувати в наявну мережу колій. 1988 року німецький Intercity-Express встановив рекорд швидкості - 406,9 кілометра на годину. Хоч зазвичай їхня швидкість не перевищує 300 кілометрів на годину. Velaro охоче купують компанії з Іспанії, Китаю, Росії, Великобританії та Туреччини.

  • З Пекіна до Шанхаю зі швидкістю 380 кілометрів на годину

    Швидкий, іще швидший, найшвидший

    З Пекіна до Шанхаю зі швидкістю 380 кілометрів на годину

    Сучасні потяги Velaro більше не мають локомотивів. Натомість компоненти двигунів тепер містяться під кожною віссю. Найшвидший з потягів цього класу - Harmony CRH 380A - сьогодні регулярно експлуатується у Китаї. Під час тестової поїздки 2010 року потяг розвинув швидкість 486 кілометрів на годину. Та в повсякденні пасажирам рейсу Шанхай - Пекін доводиться вдовольнятися 380 кілометрами на годину.

  • Прабатько усіх надшвидких потягів

    Швидкий, іще швидший, найшвидший

    Прабатько усіх надшвидких потягів

    Найшвидшим з усіх традиційних потягів залишається французький TGV. Він регулярно курсує коліями ще з 1981 року. Найновіша версія цих поїздів - AGV - досягла 2007 року навіть швидкості у 574 кілометрів на годину. Утім, пасажирів ці потяги перевозять, як правило, зі швидкістю 320 кілометрів на годину. Потяги на базі TGV експлуатуються у Німеччині, Бельгії, Великобританії, Швейцарії та Італії.

  • Японія - піонер надшвидкісних потягів

    Швидкий, іще швидший, найшвидший

    Японія - піонер надшвидкісних потягів

    Ще до Франції японці розробили та розпочали серійне виробництво й експлуатацію справжнього швидкісного потяга Schinkansen. У 1964 році у рамках підготовки до Олімпійських ігор у Токіо попередня модель цього потяга вже тоді розвивала крейсерську швидкість у 210 кілометрів на годину. На сьогодні максимальна швидкість під час перевезень потягами цього класу - 320 кілометрів на годину.

  • Швидкість - це ще не все

    Швидкий, іще швидший, найшвидший

    Швидкість - це ще не все

    З 2017 року рухомий склад німецької залізниці поповниться новим потягом - ICE 4. Поїзд завдовжки 350 метрів матиме 12 вагонів та загальну місткість 830 місць. Утім, новий іще не означає швидший. Він розвиватиме максимальну швидкість 250 кілометрів на годину. Зате ICE 4 споживатиме значно менше струму.

    Автор: Фабіан Шмідт, Валерій Сааков


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Докладно

Siemens Mireo Plus H

Водневий поїзд у ФРН: ставка на електроліз і зелений H2

Уже в трьох регіонах Німеччини курсуватиме залізничний транспорт на водні.  

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