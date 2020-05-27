Водневий поїзд Siemens і Deutsche Bahn: ставка на електроліз і зелений H2

Створити екологічний регіональний поїзд, що працює на водні, забезпечити йому інфраструктуру - виробництво зеленого H2 шляхом електролізу і мобільну заправку - і протягом 2024 року тестувати всю цю техніку в реальних умовах. Такою є суть спільного проєкту технологічного холдингу Siemens і німецького державного залізничного концерну Deutsche Bahn (DB), про який ці дві німецькі компанії оголосили 23 листопада, підкресливши, що вступають у водневу еру. Вступають, слід зазначити, значно пізніше конкурентів, але про це - трохи нижче.

Безпосереднє завдання проєкту - відпрацювати механізм заміни дизельних локомотивів, що використовуються в Німеччині на неелектрифікованих залізничних ділянках і викидають в атмосферу значні обсяги CO2, на водневі поїзди, що виділяють всього лише водяну пару. Тому кінцева мета - виконання вимог Паризької кліматичної угоди.

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Siemens Mireo Plus H - водневий варіант поїзда нового покоління

"Цей проєкт є для нас великим кроком у напрямку захисту довкілля і зеленої мобільності - мобільності завтрашнього дня", - зазначив у розмові з DW Ельмар Цайлер (Elmar Zeiler), який очолює в компанії Siemens Mobility підрозділ приміських і регіональних поїздів.

Дивитись відео 02:47 Поділитись Потяги на водні у Німеччині: екологічно і безпечно (02.12.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3U5wa Потяги на водні у Німеччині: екологічно і безпечно (02.12.2019)

У ФРН саме у цьому сегменті ринку пасажирських залізничних перевезень і збираються впроваджувати H2-технології. "У Німеччині водневі поїзди використовуватимуться у регіональному сполученні, оскільки маршрути поїздів далекого прямування повністю електрифіковані, - підкреслив Ельмар Цайлер. - В інших країнах це не завжди так, тому там такі поїзди можна буде експлуатувати і на далеких дистанціях. У нашого Mireo Plus H дальність пробігу становить 600 кілометрів".

Водневий поїзд Siemens буде створений на платформі Mireo. Це - нове покоління електропоїздів концерну, перші екземпляри були введенні в експлуатацію улітку 2020 року, вони йдуть на зміну моделі Desiro. "Mireo - новітній поїзд, цілком націлений на енергоефективність і низьку вартість життєвого циклу", - вказав співрозмовник DW.

Електропоїзди нового покоління Siemens Mireo прийняли перших пасажирів в червні 2020 року

Він запевнив, що водневий варіант, який отримає приставку Plus H, відрізнятиметься високим коефіцієнтом корисної дії (ККД) і зможе розвивати швидкість до 160 кілометрів на годину, а нова, інноваційна технологія забезпечить заправку всього за 15 хвилин - приблизно стільки ж потрібно і дизельному тепловозу.

Виробництво зеленого водню за допомогою зеленої електрики

Забезпечувати заправку, а також виробництво водню, причому винятково зеленого, який отримується без виділення CO2, в проєкті буде Deutsche Bahn. Це може видатися дещо несподіваним для залізничної компанії, проте професорка Сабіна Єшке (Sabina Jeschke), що відповідає у правлінні компанії за цифровізацію і техніку, підкреслила у заяві для преси: "Цим проєктом ми учергове доводимо, що Deutsche Bahn займається не тільки мобільністю, але є і технологічним концерном".

Підрозділ концерну DB Energie використовуватиме електроенергію з відновлюваних джерел, щоб методом електролізу виробляти H2 зі звичайної води. Зберігати стислий у компресорі і охолоджений водень будуть у газовозі (єдиний неекологічний елемент у цьому ланцюжку), який збираються використовувати не тільки для заправки поїзда, але і для можливих інших проєктів.

Все це відбуватиметься в університетському місті Тюбінгені у федеральній землі Баден-Вюртемберг на південному заході ФРН. Там експериментальний поїзд Mireo Plus H обслуговуватиме регіональний маршрут: у Горб-ам-Неккар і Пфорцгайм, що проглягає вельми горбистою, а тому погано електрифікованою місцевістю. Всього заплановано пробіг приблизно в 120 000 кілометрів.

Французи випередили німців

Французька компанія Alstom отримала у ФРН 41 замовлення на поїзд Coradia iLint. Тож у 2024 році Баден-Вюртемберг стане вже третьою федеральною землею Німеччини, у якій пасажири будуть їздитимуть водневими поїздами. Але при цьому відставання від двох інших регіонів буде істотним - точно так само, як Siemens у даній ринковій ніші серйозно відставатиме від свого французького конкурента Alstom, адже той ще два роки тому почав експеримент, до якого німецький холдинг збирається готуватися найближчі три роки.

Перший у світі поїзд на водневих паливних елементах Coradia iLint виробництва Alstom почав регулярно возити пасажирів між містами Бремерферде, Куксгафен, Бремергафен і Букстегуде у федеральній землі Нижня Саксонія на північному заході ФРН ще у вересні 2018 року. Точніше кажучи, там було навіть два передсерійні поїзди, що розвивали швидкість у 140 кілометрів на годину, заправляються за 15 хвилин і проїхали за півтора року в цілому понад 180 000 кілометрів.

Дивитись відео 01:05 Поділитись Світова прем’єра: водневі потяги почали возити пасажирів у Німеччині (17.09.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/34ypy Світова прем’єра: водневі потяги почали возити пасажирів у Німеччині (17.09.2018)

Після цього регіональна залізнична компанія замовила відразу 14, тепер уже серійних водневих поїздів, які Alstom випускатиме на своєму заводі в німецькому Зальцгіттері і почне поставляти з 2022 року. Все ж Нижня Саксонія не зможе претендувати на світове лідерство у справі впровадження рейкового транспорту з H2-технологіями. Її обійшла федеральна земля Гессен, де регіональна компанія громадського транспорту RMV під враженням вдалого експерименту на півночі ФРН не стала витрачати час на пілотні проєкти і одразу замовила у Alstom 27 водневих поїздів, які планують ввести в експлуатацію до кінця 2022 року.

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Водневі заправки в хімічному індустріальному парку Höchst

Їм належить замінити дизельні локомотиви, які обслуговують у даний час, зокрема, регіональні маршрути з Франкфурта-на-Майні в міста гірського масиву Таунус. Заправлятися ці поїзди будуть на території індустріального парку Höchst - одного з центрів хімічної промисловості Німеччини, де водень отримують у ході різних індустріальних процесів. Тому тут ще в 2006 році почала працювати воднева заправка для легкових автомобілів.

Церемонія початку будівництва заправки для водневих поїздів у індустріальному парку Höchst

А 26 жовтня 2020 року тут урочисто дали старт будівництву заправної станції для майбутніх водневих поїздів, яку мають ввести в експлуатацію у грудні 2022 року. "Я надзвичайно радий, що ми вкладаємося в бюджет і часовий план, передбачені для цього гігантського проєкту", - заявив Кнут Рінґат (Knut Ringat), генеральний директор компанії RMV, яка вклала у закупівлю водневих поїздів і створення інфраструктури для них 500 мільйонів євро. Цілком можливо, що з часом і в інших регіонах ФРН захочуть перейти на Alstom Coradia iLint, а у перспективі і на Siemens Mireo Plus H, адже приблизно 39 відсотків залізничних колій у Німеччині залишаються неелектрифікованими - це близько 13 000 кілометрів. Поки ж французька компанія тестує продукцію свого німецького заводу в Австрії - тримісячні пробні пасажирські перевезення мають завершитись саме у кінці листопада. Після цього наступним покупцем водневих поїздів може стати австрійська державна залізнична компанія ÖBB.