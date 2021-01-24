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Водневі технології

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "водневі технології".

Серед найбільш перспективних сфер для використання водневих технологій вважаються опалення, електрична енергія і транспорт. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пальне майбутнього: чому водень буває зеленим та сірим (відео)

Пальне майбутнього: чому водень буває "зеленим" та "сірим" (відео) 24.01.2021

Водень вважають "енергоносієм майбутнього". Колись він має стати рушійним елементом нової "зеленої" енергетичної політики Європи. Але чи справді водень як енергоносій - зелений?

Водневі технології: наскільки "зелений" водень насправді? (22.01.2021) 22.01.2021

Водень вважають "енергоносієм майбутнього". Колись він має стати рушійним елементом нової "зеленої" енергетичної політики Європи. Але чи справді водень як енергоносій - зелений?

Водневий поїзд Siemens і Deutsche Bahn: ставка на електроліз і зелений H2

Водневий поїзд Siemens і Deutsche Bahn: ставка на електроліз і зелений H2 26.11.2020

Уже в трьох регіонах Німеччини курсуватиме залізничний транспорт на водні. Мета - заміна дизельних локомотивів на неелектрифікованих ділянках. У Alstom ФРН замовила 41 поїзд.
Воднева вантажівка Nikola: стартап хоче повторити успіх компанії Tesla

Воднева вантажівка Nikola: стартап хоче повторити успіх компанії Tesla 23.06.2020

Тревор Мілтон хоче стати другим Ілоном Маском. Той випускає легкові електромобілі, а новий улюбленець американської біржі обіцяє перевести вантажні авто на електроенергію з водню.
Водень замість газу з Росії: Німеччина готується зробити перший крок

Водень замість газу з Росії: Німеччина готується зробити перший крок 27.05.2020

Газопроводи ФРН хочуть частково перевести на Н2 до 2030 року. Потім "зелений" енергоносій міг би піти і трубами двох "Північних потоків". Дочірня компанія "Газпрому" фактично згодна.
Водневі автомобілі: ентузіазм в Азії, сумніви в Німеччині

Водневі автомобілі: ентузіазм в Азії, сумніви в Німеччині 11.11.2019

Toyota і Hyundai переконані в перспективах водню, натомість у Volkswagen вважають, що він не на часі. Багато хто у Німеччині розглядає його як паливо для вантажних, а не легкових автомобілів.

Водневий потяг - європейський технологічний прорив із застереженнями

Водневий потяг - європейський технологічний прорив із застереженнями 18.09.2018

Запуск у Німеччині потяга на водневих паливних елементах став безсумнівим технологічим успіхом, але про революцію в транспорті говорити ще зарано.