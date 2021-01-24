Водневі технології

Водневі автомобілі: ентузіазм в Азії, сумніви в Німеччині

Toyota і Hyundai переконані в перспективах водню, натомість у Volkswagen вважають, що він не на часі. Багато хто у Німеччині розглядає його як паливо для вантажних, а не легкових автомобілів.