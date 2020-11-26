Воднева енергетика - використання водню як джерела енергії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "воднева енергетика".

У водневій енергетиці йдеться про використовувати переважно "зеленого водню", який виробляють без використання вуглеводнів і, відповідно, без виділення в атмосферу вуглекислого газу CO2, який спричиняє парниковий ефект. "Зелений водень" отримують зі звичайної води методом електролізу, використовуючи електроенергію з відновлюваних джерел. Розмірковують про часткову заміну вугілля на водень під час виробництва сталі та переведення на водневе пальне міських автобусів, вантажівок та потягів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.