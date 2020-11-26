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Воднева енергетика

Воднева енергетика - використання водню як джерела енергії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "воднева енергетика".

У водневій енергетиці йдеться про використовувати переважно "зеленого водню", який виробляють без використання вуглеводнів і, відповідно, без виділення в атмосферу вуглекислого газу CO2, який спричиняє парниковий ефект. "Зелений водень" отримують зі звичайної води методом електролізу, використовуючи електроенергію з відновлюваних джерел. Розмірковують про часткову заміну вугілля на водень під час виробництва сталі та переведення на водневе пальне міських автобусів, вантажівок та потягів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Водневий поїзд Siemens і Deutsche Bahn: ставка на електроліз і зелений H2

Водневий поїзд Siemens і Deutsche Bahn: ставка на електроліз і зелений H2 26.11.2020

Уже в трьох регіонах Німеччини курсуватиме залізничний транспорт на водні. Мета - заміна дизельних локомотивів на неелектрифікованих ділянках. У Alstom ФРН замовила 41 поїзд.
Шанс і для України: як ЄС просуватиме водень в енергетиці

Шанс і для України: як ЄС просуватиме водень в енергетиці 08.07.2020

Єврокомісія представила стратегії зниження ролі викопних джерел енергії та збільшення використання водню в енергетиці. У Брюсселі ці стратегії називають шансом і для України.
Водень замість газу з Росії: Німеччина готується зробити перший крок

Водень замість газу з Росії: Німеччина готується зробити перший крок 27.05.2020

Газопроводи ФРН хочуть частково перевести на Н2 до 2030 року. Потім "зелений" енергоносій міг би піти і трубами двох "Північних потоків". Дочірня компанія "Газпрому" фактично згодна.
Водневі автомобілі: ентузіазм в Азії, сумніви в Німеччині

Водневі автомобілі: ентузіазм в Азії, сумніви в Німеччині 11.11.2019

Toyota і Hyundai переконані в перспективах водню, натомість у Volkswagen вважають, що він не на часі. Багато хто у Німеччині розглядає його як паливо для вантажних, а не легкових автомобілів.

Водень замість нафти, газу і вугілля - новий тренд в Європі

Водень замість нафти, газу і вугілля - новий тренд в Європі 26.08.2019

Нові технології для захисту клімату: "зелений водень" приходить на заміну дизеля на транспорті, природного газу в опаленні і вугілля в металургії.