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Alstom – французька машинобудівна компанія, яка спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання та залізничного транспорту.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Alstom". Французька компанія Alstom спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання та залізничного транспорту. Штаб-квартира розташовано в Левеллуа-Пере (Франція). Компанія Alstom випускає, зокрема, високошвидкісні електропоїзди серій TGV та AGV. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Два роки тому в Німеччині почав курсувати перший у світі водневий потяг французької фірми Alstom. А тепер і німецький концерн Siemens спільно з Deutsche Bahn хоче розробити власний потяг на водневому приводі. Мета - замінити ними шкідливі для довкілля дизельні локомотиви на неелектрифікованих ділянках.
Президент Франції представив своє бачення майбутнього Європи, і майже в той самий час німецький Siemens та французький Alstom оприлюднили план зі створення залізничного гіганта. Це не випадковість, вважає Андреас Бекер.