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Alstom

Alstom – французька машинобудівна компанія, яка спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання та залізничного транспорту.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Alstom". Французька компанія Alstom спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання та залізничного транспорту. Штаб-квартира розташовано в Левеллуа-Пере (Франція). Компанія Alstom випускає, зокрема, високошвидкісні електропоїзди серій TGV та AGV. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Франція виділить Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Франція виділить Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги 08.02.2022

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що макрофінансова допомога від Франції буде використана для стабілізації української економіки.

Водневий потяг німецького виробництва: амбітні плани німців (03.12.2020) 03.12.2020

Два роки тому в Німеччині почав курсувати перший у світі водневий потяг французької фірми Alstom. А тепер і німецький концерн Siemens спільно з Deutsche Bahn хоче розробити власний потяг на водневому приводі. Мета - замінити ними шкідливі для довкілля дизельні локомотиви на неелектрифікованих ділянках.

Водневий поїзд Siemens і Deutsche Bahn: ставка на електроліз і зелений H2

Водневий поїзд Siemens і Deutsche Bahn: ставка на електроліз і зелений H2 26.11.2020

Уже в трьох регіонах Німеччини курсуватиме залізничний транспорт на водні. Мета - заміна дизельних локомотивів на неелектрифікованих ділянках. У Alstom ФРН замовила 41 поїзд.
Єврокомісія заблокувала злиття Siemens та Alstom

Єврокомісія заблокувала злиття Siemens та Alstom 06.02.2019

Створення компанії в результаті злиття залізничних потужностей німецького Siemens та французького Alstom негативно вплине на конкуренцію та споживачів в Європі, вважають у Єврокомісії.

Єврокомісія блокує злиття двох залізничних гігантів Siemens та Alstom - ЗМІ

Єврокомісія блокує злиття двох залізничних гігантів Siemens та Alstom - ЗМІ 05.02.2019

Створення у Європі великої компанії після злиття залізничних потужностей німецького Siemens та французького Alstom негативно вплине на конкуренцію та споживачів, вважають у Єврокомісії, повідомляють ЗМІ.
Коментар: Китай і загальмоване злиття виробників швидкісних потягів у ЄС

Коментар: Китай і загальмоване злиття виробників швидкісних потягів у ЄС 31.01.2019

Єврокомісія відхиляє злиття залізничних потужностей німецької компанії Siemens та французької Alstom. Так Євросоюзу не вдасться конкурувати з Китаєм, вважає Франк Зірен.
У Німеччині презентували перший еко-потяг на водневому паливі

У Німеччині презентували перший еко-потяг на водневому паливі 10.11.2017

Потяги на водневих паливних елементах мають замінити у ФРН дизельні регіональні потяги. Незабаром вони курсуватимуть між містами федеральної землі Нижня Саксонія.
Коментар: Європу Макрона уже роблять німецький Siemens та французький Alstom

Коментар: Європу Макрона уже роблять німецький Siemens та французький Alstom 28.09.2017

Президент Франції представив своє бачення майбутнього Європи, і майже в той самий час німецький Siemens та французький Alstom оприлюднили план зі створення залізничного гіганта. Це не випадковість, вважає Андреас Бекер.
Siemens та Alstom хочуть створити залізничного гіганта

Siemens та Alstom хочуть створити залізничного гіганта 27.09.2017

Німецький Siemens і французький Alstom планують злиття підрозділів з виробництва потягів. Нова компанія, як очікується, матиме оборот у понад 15 мільярдів євро і буде європейським конкурентом китайського CRRC.
У ФРН запустять перший у світі пасажирський потяг на водневих паливних елементах

У ФРН запустять перший у світі пасажирський потяг на водневих паливних елементах 20.09.2016

З кінця 2017 року в Німеччині планується ввести в експлуатацію перший пасажирський потяг у світі, що працюватиме на водневих паливних елементах. Він курсуватиме на неелектрифікованих ділянках залізниці.
Битва гігантів: Поїзди якого виробництва долатимуть тунель під Ла-Маншем

Битва гігантів: Поїзди якого виробництва долатимуть тунель під Ла-Маншем 17.10.2010

Німецький потяг ICE 3 успішно витримав випробування в Євротунелі під Ла-Маншем. Шанси Siemens на отримання багатомільйонного контракту на будівництво поїздів зросли. Одначе уряд Франції протестує.

Французи і росіяни разом будуватимуть турбіни для АЕС 03.04.2007

Французький концерн Alstom і російська компанія „Атоменергомаш” створили спільне підприємство з виробництва паротурбінного обладнання для атомних електростанцій.

Візит Жака Ширака до Китаю 25.10.2006

Французький Президент Жак Ширак поїхав з діловою поїздкою в Китай. Чотириденний візит спрямований поглибити економічні зв’язки Франції з Китайською народною республікою.