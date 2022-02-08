Alstom – французька машинобудівна компанія, яка спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання та залізничного транспорту.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Alstom". Французька компанія Alstom спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання та залізничного транспорту. Штаб-квартира розташовано в Левеллуа-Пере (Франція). Компанія Alstom випускає, зокрема, високошвидкісні електропоїзди серій TGV та AGV. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.