Зарплати в Німеччині зросли: хто, де і скільки отримує

Як оплачують працю працівників з вищою та середньою освітою, а також персоналу без кваліфікації, у різних регіонах Німеччини? Нова статистика від Федерального агентства з праці.

У Німеччині - досить високі за європейськими мірками зарплати, причому на заході країни платять більше, ніж на сході, а жінки досі отримують менше грошей, ніж чоловіки. Ці широко відомі факти знову підтверджує свіжа статистика, яка також містить і найактуальніші дані про те, на які доходи можуть розраховувати 2024 року в різних регіонах ФРН представники різних професій.

Статистику представило Федеральне агентство з праці (Bundesagentur für Arbeit, BA). Воно опублікувало 22 липня на своєму сайті не тільки стислий огляд даних станом на 31 грудня 2023 року і графік регіональних відмінностей, а й актуалізувало інтерактивний "Атлас заробітків" (Entgeltatlas der BA). Тут охочі - а Німеччина через дефіцит кадрів, що зростає, дуже зацікавлена як у працевлаштуванні українських біженців, які перебувають у країні, так і в припливі працівників з інших країн - можуть набрати конкретну професію й отримати дані про медіанну зарплату та додаткову інформацію.

Медіанна зарплата в Німеччині: 3 796 євро на місяць

BA використовує саме медіану, оскільки вона точніше відбиває реальну картину. Адже якщо брати показник середньої зарплати, то його може спотворити, наприклад, невелика кількість дуже високих заробітків, через що середня величина виявиться суттєво вищою за ті зарплати, які реально отримує більшість. А медіана (середнє значення) – це показник рівно в середині: одна половина отримує більше, інша - менше. У статистиці враховувалися лише ті, хто працює на повній ставці.

Штаб-квартира Федерального агентства праці в баварському місті Нюрнберзі Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Отже, наприкінці минулого року медіанна брутто-зарплата у Німеччині (до податків та відрахувань) досягла 3 796 євро на місяць. Тим самим вона зросла протягом року на 4,1 відсотка або на 150 євро. BA пояснює цей приріст укладанням у багатьох галузях нових тарифних угод між роботодавцями та профспілками.

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При цьому у чоловіків медіанна зарплата становила 3930 євро, у жінок - 3563 євро. Таким чином, гендерний розрив в оплаті праці (Gender Pay Gap) становить зараз у Німеччині 367 євро, що на два євро більше, ніж роком раніше. Однак у 2019 році, нагадує BA, цей показник був ще на рівні 443 євро, тому за останні кілька років розрив помітно скоротився (приблизно на 17 відсотків).

У Німеччині найвищі зарплати - у Гамбурзі

З регіональної точки зору, найвищі зарплати у Німеччині - у Гамбурзі, який має статус федеральної землі. Тут є широко диверсифікована економіка: це і найбільший у ФРН морський порт, і підприємства таких галузей, як літакобудування, машинобудування, хімія та фармацевтика, медичні послуги, торгівля, туризм, медіабізнес. Медіанний заробіток у Гамбурзі - 4 304 євро.

У Гамбурзі - найвища в Німеччині меіанна зарплата Фото: Micha Korb/pressefoto_korb/picture alliance

До п'ятірки лідерів увійшли також Баден-Вюртемберг, Гессен, Берлін та Баварія. Якщо не брати до уваги столицю ФРН Берлін (3 982 євро), то всі інші федеральні землі розташовані на заході Німеччини. У Баварії, де, згідно з одним із нещодавніх досліджень, знаходяться відразу кілька найкомфортніших і найперспективніших німецьких міст, медіанна зарплата становить 3 948 євро.

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Водночас до п'ятірки з найнижчими виплатами працівникам увійшли виключно землі на сході країни, вся територія колишньої НДР (за винятком Берліну): Саксонія, Бранденбург, Саксонія-Ангальт, Тюрингія та Мекленбург-Передня Померанія, яка завершує цей перелік з 3098 євро .

BA звертає увагу на вікові відмінності. Відповідно до збільшення віку зарплати зростають - на це впливають трудовий стаж чи вислуга років. Якщо наймані працівники молодші 25 років отримують 2897 євро, а у віці від 25 до 55 років медіана становить 3860 євро, то в категорії 55+ вона зростає до 3954 євро.

Трудова мігрантка з Сальвадору працює в будинку для літніх у Веймарі і проходить тут курс навчання для здобуття кваліфікації Фото: Gero Breloer/dpa/picture alliance

Як оплачується праця залежно від освіти

Розмір зарплати залежить від рівня кваліфікації. Медіана у фахівців з вищою освітою становить 5688 євро, у представників визнаної професійно-технічної освіти (anerkannter Berufsabschluss) - 3658 євро. Це цілком можна порівняти із загальною медіанною зарплатою по країні, що становить, нагадаємо, 3 796 євро. Таким чином, представники робітничої професії з відповідною кваліфікацією за рівнем щомісячних доходів перебувають у середині суспільства.

Водночас у працівників без закінченої або визнаної професійно-технічної освіти медіана становить 2 831 євро. З одного боку, це вдвічі менше, ніж у випускників вишів. З іншого боку, це лише вдвічі менше. Представлені Федеральним агентством з праці дані свідчать про те, що ні про які "жалюгідні зарплати" в цілому по Німеччині не може бути й мови, оскільки навіть за низькокваліфіковану працю роботодавці платять порівняно пристойні гроші.

Висококваліфікована працівниця монтує промислового робота на заводі Siemens в Ерлангені Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Зарплати у сфері догляду за літніми людьми

Скориставшись на сайті BA інтерактивним "Атласом заробітків", можна, наприклад, дізнатися, що в такій галузі, як догляд за дітьми, якій бракує кадрів, медіана у допоміжних працівників або робітниць без спеціальної освіти (Helfer/-in - Altenpflege) становить 2 906 євро, при цьому у жінок медіанна зарплата 2896 євро, у чоловіків - 2934 євро.

За кожним запитом "Атлас" надає і додаткову інформацію. Так, у цьому разі розкид заробітків у некваліфікованих працівників з догляду за літніми становить від 2611 євро до 3246 євро. Особливо високо їхню працю цінують у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де в таких містах, як Ессен, Кельн і Дюссельдорф, їм платять понад 3 000 євро.

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Якщо ж взяти зарплати працівників догляду за літніми, які мають відповідну професійну освіту, то тут медіана одразу на тисячу євро більше: 3 901 євро. Загалом за рік цей показник зріс на 8 відсотків і вперше перевищив загальну медіану для всіх професій у країні.

Медсестра в реанімаційному відділі лікарні в Лейпцизі Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/picture alliance

Варіанти оплати працівників різної кваліфікації

Виберемо в "Атласі заробітків" із дуже довгого переліку професій та їхніх варіантів кілька інших прикладів.

У лікарів медіана становить 6785 євро, а у хірургів або анестезіологів - понад 7100 євро. У медсестри з професійною освітою, але без особливої ​​спеціалізації, зарплата 4056 євро, у медсестри в операційній - 4519 євро.

У IT-адміністраторів медіана 5124 євро, у IT-розробників 5470 євро, у IT-консультантів 5893 євро, а ось у Мюнхені їм платять 6762 євро.

Медіана у помічниць або помічників у дитячому садку без професійної освіти 3040 євро. У початковій школі зарплата у вчительок становить 4724 євро. Тим самим вона навіть вища, ніж у їхніх колег-чоловіків, які мають 4613 євро. Схожа ситуація і в гімназіях: 5540 євро у вчительок і 5515 євро у вчителів.

Медіана у продавців та продавчинь - 2 728 євро, у магазинах електроніки - 3 103 євро. Водії вантажівок отримують 2 930 євро, хоча у Мюнхені та у Франкфурті-на-Майні медіанна зарплата у них перевищує 3 500 євро.