У ФРН дискутують щодо тисячі євро "премії" безробітним

Пропозиція уряду Німеччини щодо "перемії" для безробітних, які знайшли роботу щонайменше на один рік, наразилася на гостру критику. "Премія в 1000 євро - це неприкрите глузування над тими, хто роками виконував свою роботу", - цитує генерального секретаря Християнсько-соціального союзу (ХСС) Мартіна Губера (Martin Huber) видання Bild у суботу, 5 жовтня.

Губер пояснив, що у разі ухвалення такої норми в поданому урядом законопроєкті щодо зміни умов отримання безробітними соціальної допомоги, правляча коаліція "поставить під загрозу соціальний мир і підкине дрова у багаття".

Представники коаліційних партій також не вважають ідею оптимальною. Член Бундестагу від партії "Союз 90/Зелені" Франк Бсірске (Frank Bsirske) розкритикував такий намір уряду і заявив, що "переважна більшість людей, які отримують соціальну допомогу, якби у них була така можливість, пішли б на роботу". Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Франк Шеффлер (Frank Schäffler) застеріг у цьому контексті від зростання соціальних видатків, які, за його словами, і "так уже вибухають". Він прямо закликав "зупинити" цю пропозицію у парламенті.

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У ФРН думають над посиленням вимог для одержувачів соцдопомоги

Нагадаємо, Бундестаг має розглянути законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld (українською - "гроші для громадян"). Зокрема, передбачається, що одержувачам соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців на 30 відсотків скоротять розмір виплат. Безробітним, які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, виплати знизять на 30 відсотків протягом одного місяця.

Також заплановані санкції щодо одержувачів допомоги, які працюють нелегально. Крім того, для одержувача соцдопомоги має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання.

Як відомо, соціальну допомогу для безробітних отримує і переважна більшість українців, які втекли від війни й отримали у ФРН тимчасовий захист.