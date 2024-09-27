  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ЕкономікаНімеччина

Українці в Німеччині стали частіше влаштовуватися на роботу

Валерій Сааков
27 вересня 2024 р.

Нині значно більше українців зуміли успішно працевлаштуватися на німецькому ринку праці, порівняно з торішніми показниками, повідомили у німецькому уряді.

https://p.dw.com/p/4lBEa
Працевлаштування для українців у Німеччині
Українці стали частіше успішно знаходити роботу у НімеччиніФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Німецькі органи, дотичні до питань зайнятості, констатують значне зростання кількості випадків успішного працевлаштування серед українських біженців, котрі проживають у ФРН. Відповідні дані місить представлена в п'ятницю, 27 вересня, доповідь міністерства праці ФРН для бюджетного комітету Бундестагу, повідомляють інформагенції Reuters і dpa.

Попри складну економічну ситуацію в Німеччині, станом на липень 2024 року загалом близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, були працевлаштовані. З них 213 тисяч сплачували внески на соціальне страхування, а 53 тисячі мали роботу з неповним робочим днем (так звана Minijob).

Крім того, як підрахували німецькі чиновники, лише з початку вересня цього року 8,5 тисячі українців працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання або отримали статус самозайнятих, повідомив федеральний міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil). Це більш ніж удвічі перевищує показник за вересень 2023. 

Тим часом голова Федерального агентства зайнятості Андреа Налес (Andrea Nahles) пояснила, що ринок праці ФРН наразі не дуже сприятливий для українців, але все одно загальні тенденції свідчать про рух у правильному напрямку. Однією з перешкод, однак, залишається бюрократична тяганина навколо визнання професійної кваліфікації українців у Німеччині, визнала Налес. 

На додаток до бюрократичних проблем з визнанням професійної кваліфікації, обмежувальним фактором у процесі працевлаштування українців залишається недостатній рівень знання німецької мови. Однак, за словами Налес, вже реалізуються програми, приміром, для вивчення мови "без відриву від виробництва", тобто вже після початку роботи. 

Читайте також: У Німеччині визнали проблеми з програмою зайнятості для українців

Нагадаємо, раніше цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголошував, що багато українців, які отримують у ФРН соцдопомогу від держави, можуть і повинні працювати.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Українські біженки серед працівниць на кондитерській фабриці в баварському Ашгаймі, травень 2022

Українські біженці мають всі шанси знайти роботу у ФРН - дослідження

Українські біженці мають всі шанси знайти роботу у ФРН - дослідження

Німецький ринок праці пропонує українцям хороші можливості для працевлаштування. Такі висновки містяться у новому дослідженні німецького Інституту вивчення ринку праці та зайнятості (IAB).
Економіка22 травня 2024 р.
Українка у Кельні

Дослідження: Майже половина біженців з України у ФРН надкваліфіковані для роботи, яку виконують

Дослідження: Майже половина біженців з України у ФРН надкваліфіковані для роботи, яку виконують

Станом на весну 2023 року в середньому 18 відсотків працездатних українських біженців у Німеччині мали роботу. Втім майже половина працевлаштованих українців у ФРН - надкваліфіковані для роботи, яку виконують.
Суспільство3 серпня 2023 р.
Працівник знімає акумуляторні модулі з електромобіля під час переробки акумуляторів на заводі VW у Зальцгітері

Дефіцит на німецькому ринку праці: кого і де бракує?

Дефіцит на німецькому ринку праці: кого і де бракує?

У Німеччині у кожній шостій професії бракує кваліфікованих кадрів. У 2022 році спостерігався дефіцит у 200 з близько 1200 оцінених професій - значно більше, ніж роком раніше.
Економіка21 червня 2023 р.
Більше публікацій