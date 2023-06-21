Дефіцит на німецькому ринку праці: кого і де бракує?

У Німеччині у кожній шостій професії бракує кваліфікованих кадрів. У 2022 році спостерігався дефіцит у 200 з близько 1200 оцінених професій - значно більше, ніж роком раніше.

Згідно з даними німецького Федерального агентства зайнятості (Bundesagentur für Arbeit), протягом останнього року кількість професій, у яких спостерігається дефіцит кадрів, збільшилася на чверть. Зокрема, в країні бракує фахівців у сфері догляду, медичного персоналу, водіїв, будівельників, а також вихователів у дитсадках, фахівців з автомобільних технологій та ІТ. У порівнянні з попереднім роком, у 2022 році до переліку дефіцитних професій додалися працівники готельного та ресторанного бізнесу, фахівці з металообробки та водії автобусів.

Для визначення дефіциту робочої сили Федеральне агентство зайнятості розглядає близько 1200 професійних сфер і оцінює їх на основі 14 індикаторів. Це, наприклад, тривалість закриття зареєстрованих вакансій, рівень безробіття в конкретній професії та динаміка заробітної плати. Про дефіцит кадрів в професії йде мова, якщо збігаються щонайменше 6 з 14 індикаторів.

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Багато робочих місць для невеликої кількості працівників

За даними Федерального агентства зайнятості, початок 2022 року був багатообіцяючим. Здавалося, що проблеми в ланцюгах постачань зникли, а наслідки пандемії COVID-19 було подолано в багатьох сферах. Однак воєнне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року призвело до того, що багато людей втекли з України і отримали тимчасовий захист, зокрема, у Німеччині.

Цей процес, зокрема, вплинув й на німецький ринок праці. Так, у зв'язку з реєстрацією біженців з України у другій половині 2022 року зросло безробіття. Попри все, потреба компаній у нових працівниках продовжувала зростати, а кількість вакансій сягнула рекордної позначки - майже два мільйони.

Пошук висококваліфікованих працівників

Тим часом кількість дефіцитних професій також зросла до рекордних 200. Добру половину з них становлять кваліфіковані працівники, чверть - спеціалісти, а п'яту частину - експерти. Лише 153 професії наразі не мають ознак дефіциту.

Втім, ці висновки не є абсолютно новими. Ще у квітні Центр компетенцій із забезпечення кваліфікованою робочою силою (Kofa) Інституту німецької економіки (IW) забив на сполох. За його даними, понад 630 тисяч вакансій для кваліфікованих працівників торік не вдалося заповнити, оскільки по всій країні не знайшлося безробітних з відповідною кваліфікацією. Загалом, на думку експертів IW, на ринку праці наразі діє правило: чим вища кваліфікація, тим складніше заповнити вакансії.

Згідно з аналізом дефіциту кваліфікованих працівників, проведеним Федеральним агентством зайнятості, наразі не існує ознак загального дефіциту робочої сили. У багатьох професіях наявна пропозиція робочої сили навіть явно перевищує попит на неї. Однак, порівняно з попередніми роками, на ринку праці зростає дефіцит кваліфікованих працівників, що відображається у значному збільшенні кількості дефіцитних професій.

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Цифровізація посилює дефіцит

На німецькому ринку праці розрізняють кваліфікованих працівників, більш висококваліфікованих і спеціально підготовлених спеціалістів та експертів з академічною освітою.

На рівні кваліфікованих працівників у 2022 році Федеральне агентство зайнятості виявило дефіцит у 105 професійних категоріях. До них відносяться, перш за все, фахівці з догляду та інші професії в галузі охорони здоров'я, а також представники робітничих професій. Дефіцит також спостерігався у професіях продавців, особливо в торгівлі продуктами харчування, а також у сфері громадського харчування та серед водіїв.

На рівні спеціалістів дефіцит було виявлено загалом у 56 професійних категоріях. Переважно це стосується педагогів, професій у сфері фізіотерапії та ерготерапії, фахівців з догляду, а також професій в ІТ-секторі та в електротехніці і телекомунікаціях.

На рівні експертів нестача кваліфікованих працівників була виявлена загалом для 39 професійних категорій. Тут дефіцит спостерігається в таких сферах, як лікарі, фармацевти, соціальні педагоги, викладачі професійно-технічних навчальних закладів та фахівці будівельної галузі (архітектори та інженери-будівельники). Крім того, зростаюча цифровізація відображається на дефіциті кваліфікованих працівників у сфері розробки програмного забезпечення.

Лише незначні регіональні відмінності

У 2022 році в жодній з федеральних земель Німеччини не констатовано дефіциту кваліфікованих працівників у галузі машинобудування та промислового виробництва. Однак тут у низці земель спостерігаються ознаки дефіциту, який може посилитися в найближчі роки.

Кваліфіковані працівники за професіями, пов'язаними з автомобілебудуванням, виробництвом аерокосмічної та суднобудівної техніки, є дефіцитними в усіх землях. Люди з професіями в галузі енергетичних технологій відіграють важливу роль у майбутньому енергетичному переході в Німеччині на відновлювані джерела: у 2022 році в кожній федеральній землі Німеччини відчувалася нестача фахівців з енергетики.

У професіях медичного догляду загальнонаціональний дефіцит спостерігається вже багато років поспіль. На тлі демографічного розвитку в Німеччині на даний момент не передбачається середньострокового послаблення цього тренду. У секторах медичної та немедичної терапії дефіцитними на фахівців є переважно та напрямки як фізіотерапія, ерготерапія та логопедія. У 2022 році не було жодної федеральної землі, де б тут не було дефіциту.

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Покращення не передбачається

У 2022 році дефіцит на загальнонаціональному рівні також був очевидним у професіях наземного та підземного будівництва, а також серед архітекторів та інженерів-будівельників.

Також в усій країні протягом багатьох років спостерігається нестача кадрів в галузі ІТ, і ця ситуація навряд чи зміниться в найближчому майбутньому, а, навпаки, дефіцит лише посилюватиметься. У 2022 році дефіцит кадрів був особливо очевидним у галузі розробки програмного забезпечення та програмування.