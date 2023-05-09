Німеччина страждає від дефіциту фахівців

Протягом багатьох років німецькі компанії попереджали про бомбу сповільненої дії, закладеної в серце найбільшої економіки Європи: дефіциту кваліфікованих кадрів. Останнім часом ситуація загострилася, і дедалі більше компаній із різних секторів економіки заявляють про марні спроби знайти кваліфікований персонал.

Уряд Німеччини вважає трудову імміграцію одним із вирішень проблеми. Очікується, що найближчим часом у країні буде ухвалено новий закон, який, як сподіваються, зробить країну привабливішою для іноземних фахівців.

"До 2035 року у Німеччині бракуватиме семи мільйонів працівників, якщо ми нічого не зробимо", - заявив в інтерв'ю британському виданню Financial Times міністр праці країни Губертус Гайль (Hubertus Heil). Він поділяє переконання багатьох представників ділових кіл про те, що кадровий дефіцит незабаром почне підривати зростання німецької економіки, якщо цього ще не сталося.

Проблема найважливіших секторів німецької економіки

У багатьох галузях ця проблема вже очевидна. "Брак кваліфікованих робітників є однією з основних проблем для німецьких автовиробників", - сказав DW Андреас Раде (Andreas Rade) з Об'єднання підприємств німецької автомобільної промисловості (VDA). За його словами, недавнє опитування показало, що понад три чверті компаній у галузі нині відчувають гостру нестачу працівників.

Понад 40 відсотків підприємств машинобудування страждають від дефіциту кадрів Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Аналогічна проблема - у німецькому машинобудуванні, яке довгий час було одним із наріжних каменів експорту країни. "Ситуація неухильно погіршується з 2021 року", - заявив в інтерв'ю DW Тіло Бродтман (Thilo Brodtmann) з Об'єднання німецьких машинобудівників та виробників промислового обладнання (VDMA). Він зазначив, що понад 70 відсотків компаній у цьому секторі відчувають гостру нестачу кадрів і очікується, що вона посилиться протягом 2023 року. "Наслідки очевидні: дефіцит кваліфікованих робітників уповільнює зростання", - сказав він.

DW звернулася із запитами до компаній із різних ключових секторів німецької економіки, і майже всі погодилися з тим, що нестача кваліфікованих робітників була або найбільшою, або другою за величиною проблемою, з якою стикається їхня галузь, поступаючись лише труднощами з поставками, які виникли під час пандемії та посилилися після початку повномасштабної війни Росії в Україні.

"Суспільство перебуває у переломній ситуації", - заявила DW Сабріна Пфайфер (Sabrina Pfeifer) із Центральної спілки підприємств електротехнічної та електронної промисловості Німеччини (ZVEI). За її словами, масовий вихід на пенсію так званого покоління бебі-бумерів найближчими роками призведе до загострення кадрового голоду. Вже зараз понад 40 відсотків компаній у галузі мають проблеми із заміщеням вакансій, особливо сильно постраждала напівпровідникова промисловість.

Дуальна система професійно-технічної освіти в Німеччині, що передбачає тісний зв'язок теорії з практикою, тривалий час вважалася одним із ключів до економічної могутності країни. Проте вона приваблює дедалі менше молодих людей. У 2022 році таке навчання пройшли 469 тисяч осіб, що приблизно на 100 тисяч менше, ніж у 2011 році.

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Повна зайнятість та нестача фахівців

Незважаючи на стурбованість представників ділових кіл нестачею кадрів, деякі експерти розглядають рекордно високий рівень зайнятості в Німеччині після возз'єднання країни як доказ того, що кадрова криза не така серйозна, як видається. 2022 року в країні працювало близько 45,6 мільйона німців, більше, ніж будь-коли з 1990 року, а рівень безробіття впав до 2,8 відсотка.

На думку дослідника з Інституту дослідження ринку праці та кар'єри (IAB) Енцо Вебера (Enzo Weber), кадрові проблеми викликані не браком робочої сили, а тим, що компанії стали висувати дедалі більш високі вимоги до рівня кваліфікації своїх співробітників.

Дедалі більше мігрантів працюють у Німеччині у сфері охорони здоров'я Фото: DW

Зрозуміло одне - для тисяч німецьких компаній загальна ситуація погіршується. Міністр праці країни Губертус Гайль сподівається, що вирішити ситуацію дозволить реформа міграційного законодавства. Вона має послабити суворі німецькі вимоги до кваліфікованих іноземних фахівців, які бажають працювати в країні.

У ділових колах заплановані реформи оцінюють з обережним оптимізмом. Але багато хто вважає їх недостатніми. Критики піддаються, зокрема, суворі вимоги щодо знання німецької мови. "Потреба у знаннях німецької мови перебільшена, - вважає Тіло Бродтман з VDMA. - Сьогодні для роботи у більшості промислових компаній достатньо хорошого знання англійської".

Більшість експертів також вважають, що влада має суттєво скоротити бюрократичні перепони, з якими стикаються іноземні фахівці, які приїхали до Німеччини.

І прихильники, і критики реформи згодні з тим, що залучення урядом іноземних фахівців необхідне, якщо німецька економіка не хоче стати жертвою демографічного дефіциту, який зростає в країні. За оцінками IAB, Німеччині до 2060 року потрібно кожні три роки запрошувати по 1,2 мільйона. іноземних фахівців для підтримки достатньої кількості працівників.