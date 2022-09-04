Німеччина хоче спростити прийом кваліфікованих мігрантів

Уряд Німеччини розробляє міграційний закон, який полегшить процедуру в'їзду до країни для кваліфікованих спеціалістів. Про це розповів міністр праці ФРН Губертус Гайль (Hubertus Heil) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 4 вересня.
"Ми запровадимо "картку можливостей" із прозорою системою балів, щоб людям, які потрібні нашій країні, стало легше до нас приїхати", - пообіцяв Гайль, пояснюючи суть законопроєкту, який, як очікується, представлять цієї осені.
Система балів для охочих приїхати на роботу до ФРН
Політики розраховують, що нова система полегшить пошук роботи в Німеччині для фахівців, які знаходяться за кордоном. За словами очільника міністерства праці ФРН, у Німеччині щороку визначатимуть, скільки людей зможе приїхати до країни за "карткою можливостей" (Chancenkarte), щоб протягом певного часу шукати там роботу чи місце для здобуття професійної освіти. Витрати на перебування в Німеччині протягом цього терміну, однак, влада країни не покриває.
Бали нараховуватимуться за чотирма критеріями: закордонне свідоцтво про освіту, щонайменше три роки досвіду роботи, знання мови або перебування в Німеччині в минулому, а також вік до 35 років. Для того, щоб отримати "картку можливостей", достатньо буде виконати три з чотирьох критеріїв. Детальніші умови участі у програмі наразі уряд ФРН ще обговорює.
Сьогодні Німеччина бореться із суттєвим браком кадрів у сферах, які потребують середньої професійної освіти. За даними Центрального об'єднання німецьких ремісничих професій (Zentralverband des Deutschen Handwerks), вільними у цій сфері наразі залишаються 250 тисяч вакансій.
ЗА словами голови Об'єднання роботодавців у сфері металургії та електропромисловості Gesamtmetall Олівера Цандера (Oliver Zander), "два з п'яти підприємств у галузі металургії та електропромисловості скаржаться на перебої у виробництві через відсутність кваліфікованих фахівців". "Брак кадрів загрожує нашому добробуту сьогодні так само, як раніше масове безробіття", - заявив експерт в інтерв'ю Bild am Sonntag.
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