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Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance
СуспільствоНімеччина

Німеччина хоче спростити прийом кваліфікованих мігрантів

Олександра Іванова | Тетяна Кирилюк
22 хв. тому

Новий закон про міграцію, проєкт якого уряд Німеччини має намір представити восени, спростить переїзд до країни для кваліфікованих фахівців, заявив міністр праці ФРН Губертус Гайль.

https://www.dw.com/uk/nimeccina-hoce-sprostiti-prijom-kvalifikovanih-migrantiv/a-63015692

Уряд Німеччини розробляє міграційний закон, який полегшить процедуру в'їзду до країни для кваліфікованих спеціалістів. Про це розповів міністр праці ФРН Губертус Гайль (Hubertus Heil) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 4 вересня.

"Ми запровадимо "картку можливостей" із прозорою системою балів, щоб людям, які потрібні нашій країні, стало легше до нас приїхати", - пообіцяв Гайль, пояснюючи суть законопроєкту, який, як очікується, представлять цієї осені.

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Система балів для охочих приїхати на роботу до ФРН

Політики розраховують, що нова система полегшить пошук роботи в Німеччині для фахівців, які знаходяться за кордоном. За словами очільника міністерства праці ФРН, у Німеччині щороку визначатимуть, скільки людей зможе приїхати до країни за "карткою можливостей" (Chancenkarte), щоб протягом певного часу шукати там роботу чи місце для здобуття професійної освіти. Витрати на перебування в Німеччині протягом цього терміну, однак, влада країни не покриває.

Бали нараховуватимуться за чотирма критеріями: закордонне свідоцтво про освіту, щонайменше три роки досвіду роботи, знання мови або перебування в Німеччині в минулому, а також вік до 35 років. Для того, щоб отримати "картку можливостей", достатньо буде виконати три з чотирьох критеріїв. Детальніші умови участі у програмі наразі уряд ФРН ще обговорює.

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Нестача кваліфікованих кадрів у Німеччині

Сьогодні Німеччина бореться із суттєвим браком кадрів у сферах, які потребують середньої професійної освіти. За даними Центрального об'єднання німецьких ремісничих професій (Zentralverband des Deutschen Handwerks), вільними у цій сфері наразі залишаються 250 тисяч вакансій.

ЗА словами голови Об'єднання роботодавців у сфері металургії та електропромисловості Gesamtmetall Олівера Цандера (Oliver Zander), "два з п'яти підприємств у галузі металургії та електропромисловості скаржаться на перебої у виробництві через відсутність кваліфікованих фахівців". "Брак кадрів загрожує нашому добробуту сьогодні так само, як раніше масове безробіття", - заявив експерт в інтерв'ю Bild am Sonntag. 

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