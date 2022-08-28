Рівень працездатного населення ФРН падатиме - експерт

Показник працездатного населення Німеччини зараз перебуває у вищій точці і становить 53,1 мільйона людей. Далі він знижуватиметься, заявив експерт інституту IW.

За підрахунками Інституту німецької економіки (IW), на даний час показник працездатного населення Німеччини досяг своєї найвищої точки і відтепер безперервно знижуватиметься. Число жителів ФРН працездатного віку 15-64 років до 2035 року скоротиться з нинішніх 53,1 мільйона до 50,1 мільйона, повідомляє з посиланням на результати дослідження IW німецький портал t-online у ​​неділю, 28 серпня.

При цьому дослідники врахували у своїх оцінках очікуваний щорічний показник імміграції - приблизно 420 тисяч осіб до 2023 року і 320 тисяч - до 2035-го. Скорочення працездатного населення пов'язане з тим, що найближчим десятиліттям на пенсію вийдуть люди, які з'явилися на світ у період високої народжуваності, за яким стався спад.

Експерт: На Німеччину чекає критична ситуація на ринку праці

"Ми рухаємося до критичної ситуації", - заявив в інтерв'ю виданню автор дослідження, експерт IW Гольґер Шефер (Holger Schäfer). За його словами, Німеччині потрібний щорічний приріст кількості працюючих людей на рівні 400 тисяч, щоб пом'якшити прогнозовану тенденцію.

Тим самим, якщо врахувати, що з країни щороку їде понад мільйон людей, необхідно, щоб до ФРН іммігрували майже 1,5 мільйона людей на рік. При цьому економіст застеріг від прагнення заохочувати до імміграції до ФРН лише кваліфікованих людей.

"Ми маємо відмовитися від ідеї залучати до Німеччини лише повністю підготовлених фахівців. Кваліфіковані вони чи ні - ми повинні бути раді, якщо взагалі приїжджає достатньо людей", - наголосив він і закликав приділяти увагу навчанню некваліфікованих іммігрантів.

Читайте також:Німеччина активно шукає працівників