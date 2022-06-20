Прихисток у Німеччині за 70 років знайшли 2,3 мільйона людей

У Німеччині нарахували близько 2,3 мільйона людей, які від 1950 року заїхали до країни через вигнання або шукаючи прихистку. Такі дані у понеділок, 20 червня, оприлюднило Федеральне відомство статистики Німеччини. Дані обмежуються 2021 роком. Згідно з ними, близько половини усіх біженців у країні за останні 71 роки приїхали між 2014 та 2021 роками.

Більшість шукачів прихистку прибули до Німеччини з Сирії, де з 2011 року триває громадянська війна. Таких у статистичному відомстві нарахували 670 тисяч. 221 тисяча людей походить з Афганістану, 191 тисяча - з Іраку. Наступні групи шукачів притулку з 1950 року - з Польщі (141 тисяча), Ірану (115 тисяч) та Туреччини (102 тисяча).

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Серед біженців у Німеччині переважають чоловіки - 59 відсотків. Середній вік шукачів притулку становив 40 років.

Крім того, в Німеччині також живе 962 тисячі вигнанців із колишніх німецьких земель, які за підсумками Другої світової війни опинилися у складі інших держав. Їм у середньому 82 роки.

Кількість українців, які до 2021 року знайшли притулок у Німеччині, становить 38 тисяч.

Це число, як очікується, суттєво зросте, коли до статистики буде додано 2022 рік. Через війну Росії в Україні до Німеччини втекли, за оцінками, понад 600 тисяч українців. Не всі вони зареєструвалися за місцем тимчасового перебування, адже безвізовий режим між Україною та ЄС передбачає можливість перебувати на території країни до 90 днів без реєстрації.