Як біженцям з України влаштуватися на роботу в Німеччині

За даними опитувань, понад 70 відсотків тих, хто втік від війни з України до Німеччини, має вищу освіту. І, як показує нове дослідження Інституту німецької економіки в Кельні (IW), українські біженці мають хороші шанси на німецькому ринку праці.

До того ж навіть за відсутності професійної кваліфікації вони відразу отримують право на роботу у ФРН. Як пояснили DW в організації Integration durch Qualifizierung (IQ) ("Інтеграція через кваліфікацію"), яка допомагає фахівцям з міграційним корінням покращити шанси на німецькому ринку праці, для цього необхідна реєстрація у місцевому відомстві у справах іноземців та документ, що підтверджує дозвіл на перебування в Німеччині з позначкою про те, що дозволено і трудову діяльність. Достатньо вже попереднього тимчасового посвідчення (Fiktionsbescheinigung).

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За якими професіями можна одразу знайти роботу

Друга умова - почати працювати відразу можна лише за так званими нерегламентованими професіями, які не вимагають державного допуску. До них належать, наприклад, автомехатронік, продавець, бухгалтер, офіс-менеджер, перукар, програміст, економіст, біолог, математик. Загалом таких професій у Німеччині понад три сотні.

Для роботи за цими професіями не потрібне формальне визнання документів про освіту. Однак іноземцям можна замовити оцінку диплома в Центральному відомстві з питань іноземної освіти (ZAB) та отримати сертифікат. У ньому вказується здобута кваліфікація, рівень німецької освіти, якій вона відповідає, та еквівалент професії у Німеччині. Із таким документом роботодавцю легше зрозуміти, чи підходить претендент. Подати заявку можна онлайн або поштою. Обійдеться сертифікат у 200 євро. Докладніше прочитати про нього тепер можна й українською мовою на сайті Конференції міністрів освіти та культури.

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Для кого визнання диплома в Німеччині обов'язкове

Інша справа - регламентовані професії, тобто ті, стосовно яких існують законодавчі розпорядження та держстандарти у підготовці кадрів. Стосується це здебільшого галузей медицини та освіти - наприклад, лікарів, медсестер, фахівців з догляду за старими, акушерок, аптекарів, ветеринарів, вчителів, вихователів, архітекторів, піротехніків, авіадиспетчерів, інженерів, суддів, юристів. Для таких спеціальностей необхідне підтвердження диплома. Лише після цього видається дозвіл на трудову діяльність.

Перевірити, чи обов'язково вам підтверджувати свій іноземний диплом у Німеччині, можна на сайті Anerkennung-in-deutschland.de у розділі Anerkennungsfinder. Тут пошукова система видасть і адресу відомства, до якого слід звертатися для перевірки своєї кваліфікації. Важливо: ZAB звернення щодо регламентованих професій не розглядає.

Загальних даних про те, скільки українців зараз звертаються за підтвердженням дипломів, наразі немає. Але в тому ж таки дослідженні інституту IW вказується, що ще до війни у порівнянні з вихідцями з інших країн кількість заявок про визнання професійної кваліфікації від українців у Німеччині була високою. З 2016 по 2020 роки близько 6200 осіб подали заяви, і лише сім відсотків із них отримали відмову.

Що робити, якщо немає документів

Для подання заявки потрібні свідоцтва про освіту та професійний досвід. Якщо документи залишилися в Україні та немає можливості їх отримати, то у Німеччині біженцям можуть піти назустріч. Заявнику запропонують довести свої професійні навички на практиці. Перевірити компетенцію можуть, наприклад, попросивши зразки робіт, провівши іспит із професійних знань чи розмову. Однак за відсутності документів співробітники служби IQ рекомендують вказати на це під час подачі заяви у будь-якому випадку, незалежно від професії - деякі відомства роблять винятки. Але найчастіше вони стосуються супутніх документів - таких як довідка про професійну благонадійність, необхідна для лікарів.

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Куди звертатися для консультації

Отримати інформацію щодо визнання кваліфікації та пошуку роботи можна в одному з місцевих відділень мережі IQ або в одній із державних консультаційних служб. Можна також звернутися до Федерального агентства праці, яке проводить консультації за телефоном 0911 178-7915 українською та російською мовами.