У Німеччині хочуть прискорити визнання профкваліфікації українців

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Міністерка освіти ФРН закликала без бюрократії визнавати профкваліфікації українців, аби прискорити їх інтеграцію на ринку праці. Також ведеться робота над наданням випускникам можливості отримати атестат.
Міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) закликала федеральні землі швидко та без бюрократії визнавати професійні кваліфікації українців, аби прискорити їхню інтеграцію. Держава має активно підтримувати бажання українських біженців працювати, сказала вона в інтерв'ю газеті німецькій газеті Augsburger Allgemeine, опублікованому в суботу, 21 травня.
За словами Штарк-Ватцінґер, для визнання профкваліфікацій необхідна велика стандартизація та уніфікація у землях. Крім того, розглядається варіант отримання посткваліфікації вже після влаштування на роботу.
Міністерка зауважила, що для роботи важливі мовні навики. Влада ФРН підтримує безкоштовні онлайн-курси в освітніх центрах для дорослих, наголосила вона.
Штарк-Ватцінґер розповіла, що Німеччина зміцнює співпрацю з міністерством освіти та науки України, щоби дати можливість українським дітям отримати атестат про закінчення школи, який визнається в Україні.
"Ми хочемо дати дітям і молоді, які до нас звертаються, не тільки захист, але й перспективу", - наголосила вона. В ідеалі, вони повинні також отримувати онлайн уроки з України на додаток до німецької школи, додала міністерка.
За її словами, зараз федеральний уряд та землі ведуть інтенсивний обмін думками з міністром освіти України Сергієм Шкарлетом, аби "знайти добрий баланс між інтеграцією в німецьку систему освіти та збереженням української ідентичності".
"Залишається сподіватися, що війна закінчиться в найближчому майбутньому і повернення буде можливим. Але ми також маємо підготуватися до того, що вони залишаться з нами довше", - сказала міністерка. Вона також повідомила, що хотіла би повернути до шкіл вчителів-пенсіонерів для навчання українських дітей погодинно.
Станом на початок травня до німецьких шкіл зараховані понад 90 тисяч українських дітей.
У квітні для випускників з України, які приїхали до ФРН через війну, спростили умови вступу в німецькі вищі навчальні заклади. Нововведення стосуються й тих, хто розпочав навчання в українському виші, але через війну не закінчив перший курс.
Ті, хто був за крок до отримання атестата в Україні, але так і не встиг його отримати через війну, можуть вступати в коледж підготовки до вищої освіти без атестата.