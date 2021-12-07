Біженцям з України спростили вступ до вишів Німеччини

Для українських біженців, які планують вступати до німецького вишу, спростили умови вступу. Нововведення стосується тих, хто навчався останній рік у школі в Україні та через російське військове вторгнення не зміг скласти випускні іспити та отримати атестат, а також тих, хто розпочав навчання в українському виші, але з тієї ж причини не закінчив перший курс.

Умови вступу до Німеччини

За правилами, що діють у ФРН, подавати документи в німецький вищий навчальний заклад можуть лише ті здобувачі, освіта яких формально відповідає німецькому атестату зрілості (Abitur). Оскільки німецькі школярі навчаються 12-13 років, тобто довше, ніж школярі в Україні, роки, яких бракує, необхідно "компенсувати". Зокрема, українці з атестатом про повну загальну середню освіту мають зазвичай додатково провчитися один рік або у виші на батьківщині, або у коледжі підготовки до вищої освіти в Німеччині - і лише після цього вони здобувають право на вищу освіту в німецькому університеті.

У коледжі підготовки до вищої освіти при Вільному університеті Берліна

Важлива умова для вступу - наявність довідки з вишу та шкільного атестата. Тепер же, за рішенням Конференції міністрів освіти та культури федеральних земель Німеччини, для тих, хто втік від війни в Україні, зробили виняток. І без відповідного документа студенти першого курсу можуть подавати заявку на студентське місце безпосередньо до одного з університетів Німеччини. Вступні іспити зазвичай відсутні, але необхідні знання німецької мови, якщо спеціальність не англомовна. А ті, хто був за крок до отримання атестата в Україні, але так і не встиг його отримати через війну, можуть вступати до коледжу підготовки до вищої освіти без атестата.

Що таке коледж підготовки до вищої освіти

Коледж підготовки до вищої освіти - німецькою мовою Studienkolleg - це підготовчі курси для абітурієнтів, які закінчили школу в одній з країн, що не входять до ЄС. Тут допомагають перелаштуватися під німецьку систему освіти, покращити знання з німецької мови та профільних предметів до рівня, необхідного для початку навчання.

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Коледжі підготовки до вищої освіти є майже у всіх федеральних землях, але не в кожному місті. Таких коледжів у Німеччині лише близько трьох десятків. Весь список - тут. Подавати заявку зазвичай потрібно через виш, у якому ви хотіли б навчатися. Якщо ви не знайшли в списку потрібне вам місто, не засмучуйтеся - до одного коледжу "прикріплено" одразу кілька вишів.

Більшість коледжів - державні. Навчання переважно безкоштовне: студенти сплачують лише семестровий внесок - приблизно 170-300 євро на півріччя. Викладання відбувається німецькою мовою, тому потрібно її знати хоча б лише на рівні B1. Для зарахування до коледжу необхідно скласти вступний тест з німецької мови або профільного предмета.