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Вища освіта

Вища освіта - освіта, яка набувається у вищих начальних закладах. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вища освіта".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів

Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів 23.04.2022

Війна внесла корективи і до навчального процесу. В Україні розробили спрощену процедуру для вступників, аби реалізувати право на вищу освіту та заохочувати залишатися в Україні. DW - про особливості вступної кампанії.
Біженцям з України спростили вступ до вишів Німеччини

Біженцям з України спростили вступ до вишів Німеччини 20.04.2022

Наявність шкільного атестата - одна з обов'язкових умов для навчання у німецькому університеті. Для тих, кому довелося тікати від війни в Україні, у Німеччині зробили виняток.
Минулого року докторський ступінь у ФРН здобули понад 26 тисяч людей

Минулого року докторський ступінь у ФРН здобули понад 26 тисяч людей 14.09.2021

У 2020 році на докторантурі в вищих навчальних закладах Німеччини навчалися понад 192 тисяч осіб, понад 26 тисяч з них здобули докторський ступінь.

Таліби представили нові правила навчання у вишах Афганістану

Таліби представили нові правила навчання у вишах Афганістану 13.09.2021

Навчання чоловіків і жінок в афганських університетах буде проходити роздільно. Студентки мають носити мусульманський одяг.
Вступна кампанія в Україні: найпопулярніший фах - філологія

Вступна кампанія в Україні: найпопулярніший фах - філологія 26.07.2021

Майже 200 тисяч українських випускників подали понад мільйон заяв до вишів. Найбільше абітурієнтів цікавлять такі спеціальності - філологія, право та комп'ютерні науки.
У Києві у 2022 році планують відкрити американський університет

У Києві у 2022 році планують відкрити американський університет 25.06.2021

"Амерікан Юніверсіті Київ" планують відкрити у 2022 році після реставрації будівлі Річкового вокзалу. Планується, що ВНЗ прийме перших студентів у 2022/23 навчальному році, повідомив радник Віталія Кличка.
Університет Зеленського: підготовка людей майбутнього чи гроші на вітер?

Університет Зеленського: підготовка "людей майбутнього" чи гроші на вітер? 02.06.2021

В Україні створять новий виш - "Президентський університет". Його завдання - підготовка лідерів для стратегічних галузей розвитку держави. Якими будуть умови навчання та чи взагалі потрібен новий ВНЗ, з'ясовувала DW.
Світовий банк виділив Україні 90 мільйонів євро на вакцинацію

Світовий банк виділив Україні 90 мільйонів євро на вакцинацію 11.05.2021

Україна отримала позику Світового банку в рамках ініціативи справедливого розподілу вакцин від коронавірусу у світі COVAX.
МОН України освоюватиме 200 мільйонів доларів від Світового банку

МОН України освоюватиме 200 мільйонів доларів від Світового банку 06.05.2021

Світовий банк надасть Україні 200 мільйонів доларів США кредиту на модернізацію українських вищих навчальних закладів.
Вища освіта у Німеччині: скільки коштує навчання та які особливості (відео)

Вища освіта у Німеччині: скільки коштує навчання та які особливості (відео) 03.05.2021

Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Чергова серія Meet the Germans від Рейчел Стюарт.

Навчання у Німеччині: якість і ціна освіти, студентське життя, знижки і вечірки (30.04.2021)

Навчання у Німеччині: якість і ціна освіти, студентське життя, знижки і вечірки (30.04.2021) 30.04.2021

Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Рейчел Стюарт відповідає на ці та інші питання, а німецькі спудеї дають свої поради охочим навчатися у місцевих вишах у черговій серії Meet the Germans.

Михайло Винницький: Вдячний пану Киві, який показав гнилість старої системи

Михайло Винницький: Вдячний пану Киві, який показав гнилість старої системи 27.04.2021

Захист дисертації народним депутатом Іллею Кивою спричинив в Україні дискусію про наукову доброчесність. Ситуацію для DW прокоментував секретар Нацагентства із забезпечення якості освіти Михайло Винницький.
Австрійська міністерка подала у відставку після закидів у плагіаті

Австрійська міністерка подала у відставку після закидів у плагіаті 10.01.2021

Міністерці у справах сім'ї та праці Австрії Крістіне Ашбахер закидали плагіат щонайменше п'ятої частини тексту її дисертації. Після таких докорів вона оголосила свою відставку.
Платні тести для українських абітурієнтів: як зміняться правила ЗНО

Платні тести для українських абітурієнтів: як зміняться правила ЗНО 11.12.2020

В Україні пропонують із 2022 року надати можливість усім охочим складати додаткове зовнішнє незалежне тестування за власний кошт. Навіщо запроваджують ці зміни і що чекає на абітурієнтів?
Як розпочати навчання в Німеччині в умовах пандемії

Як розпочати навчання в Німеччині в умовах пандемії 02.11.2020

У німецьких університетах поточний семестр - гібридний. Що це означає? І наскільки легко вступати до університетів з-за кордону в умовах пандемії COVID-19?
У Німеччині зросла кількість іноземних студентів

У Німеччині зросла кількість іноземних студентів 28.10.2020

Близько 320 тисяч іноземних студентів навчалися в німецьких вищих навчальних закладах у зимовому семестрі 2019/20 року. Це приблизно на 18 тисяч студентів більше, ніж роком раніше.
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