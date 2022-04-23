Вища освіта

Навчання у Німеччині: якість і ціна освіти, студентське життя, знижки і вечірки (30.04.2021)

Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Рейчел Стюарт відповідає на ці та інші питання, а німецькі спудеї дають свої поради охочим навчатися у місцевих вишах у черговій серії Meet the Germans.