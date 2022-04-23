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Вища освіта - освіта, яка набувається у вищих начальних закладах. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вища освіта".
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Війна внесла корективи і до навчального процесу. В Україні розробили спрощену процедуру для вступників, аби реалізувати право на вищу освіту та заохочувати залишатися в Україні. DW - про особливості вступної кампанії.
В Україні створять новий виш - "Президентський університет". Його завдання - підготовка лідерів для стратегічних галузей розвитку держави. Якими будуть умови навчання та чи взагалі потрібен новий ВНЗ, з'ясовувала DW.
Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Рейчел Стюарт відповідає на ці та інші питання, а німецькі спудеї дають свої поради охочим навчатися у місцевих вишах у черговій серії Meet the Germans.