Чому іноземні студенти вчаться в Україні попри війну

Вікторія Покатілова

20.11.2023 20 листопада 2023 р.

В Україні нині навчаються понад 50 тисяч іноземних студентів. Це майже на 40% менше, ніж до початку повномасштабної війни. Дехто з іноземців навіть складає іспити українською, аби вступити на бюджетну форму навчання. Що їх мотивує?