Чому іноземні студенти вчаться в Україні попри війну

КонфліктиУкраїнаЧому іноземні студенти вчаться в Україні попри війнуTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаВікторія Покатілова20.11.202320 листопада 2023 р.В Україні нині навчаються понад 50 тисяч іноземних студентів. Це майже на 40% менше, ніж до початку повномасштабної війни. Дехто з іноземців навіть складає іспити українською, аби вступити на бюджетну форму навчання. Що їх мотивує?https://p.dw.com/p/4YpkIРеклама