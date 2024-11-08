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ОсвітаНімеччина

Яка форма освіти найпопулярніша серед німців

Павло Мильников
8 листопада 2024 р.

Через дуальну систему професійної освіти пройшли 40 відсотків німців, свідчать статистичні дані. А як щодо університетської освіти?

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Жінка працює за комп'ютером (фотоілюстрація)
Дуальна систему професійно-технічної освіти передбачає тісний зв'язок теорії з практикоюФото: C. Klose/dpa/picture alliance

Професійне навчання залишається найпоширенішою в Німеччині формою освіти. За останніми даними Федерального статистичного відомства, 40 відсотків жителів ФРН віком від 15 років завершили навчання у профільних установах або пройшли через дуальну систему професійно-технічної освіти, яка передбачає тісний зв'язок теорії з практикою. 

Ще 12 відсотків мають технічну освіту. А чверть німців (27 відсотків) поки не отримали документ, що підтверджує їхню професійну кваліфікацію.

Що молодша людина, тим вищий інтерес до університетської освіти

Профпідготовка за дуальною системою переважає у всіх вікових групах. Так, половина німців віком від 65 років мають такі дипломи. В інших вікових групах їхня частка знижується: 47 відсотків серед людей віком від 50 до 64 років та 38 відсотків серед 30-49-річних.

Зате в останній віковій групі частіше, ніж у інших, зустрічаються люди з вищою освітою - трохи менше 29 відсотків.

Частка людей з вищою освітою є найбільшою у великих університетських містах - Мюнхені (41 відсоток), Ерлангені (40 відсотків) та Гейдельберзі (39 відсотків). Крім того, у Гейдельберзі, Єні та Тюбінгені проживає найбільше число людей з науковим ступенем - 7 відсотків, також 7 відсотків і 5 відсотків відповідно.

Серед регіонів Німеччини за цим показником лідирують Берлін та Гамбург (по 32 відсотки) - міста зі статусом федеральної землі.

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