Вступна кампанія: конкуренція за абітурієнтів загострилася

В Україні добігає кінця цьогорічна вступна кампанія. Вона показала, що українські університети почали змагатись між собою за вмотивованих та доброчесних абітурієнтів.

Вступники та їхні рідні затамували подих в очікуванні - за кілька днів у кабінеті вступника Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) має з'явитися інформація, чи зараховано абітурієнта до вищого навчального закладу, куди він подавав свої заявки.

Цього року в Україні вступники подали 143 тисячі заяв на навчання в університетах за кошти держбюджету, повідомили DW у міністерстві освіти й науки (МОН). Там очікують, що більше половини усіх абітурієнтів вступлять на навчання за держзамовленням, окрім цього для дітей пільгових категорій, зокрема дітей військовослужбовців, загиблих воїнів, передбачено ще до 13 тисяч місць для навчанні "на бюджеті".

Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів

"Найпопулярніша спеціальність, куди вступники подали 57 тисяч заяв, традиційно залишається право. Друга за популярністю цього року виявилася спеціальність психологія. Потім йде філологія, а далі комп'ютерні науки, менеджмент, маркетинг, тобто кон'юнктурні спеціальності, на які є невелике держзамовлення, а відповідно високий конкурс на бюджетні місця", - розповів DW заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Це поки що попередні результати вступної кампанії. Більш точні дані будуть відомі на початку вересня, коли вже повністю сформують списки зарахованих на навчання у вищі навчальні заклади.

Особливістю цьогорічної вступної кампанії було те, що цього року вступник міг подати п'ять заяв для навчання за кошти держбюджету та 15 заяв на програми, аби вчитися за контрактом. Також, подаючи заяву на вступ на ту чи іншу програму чи спеціальність і для вступу на бакалавра, і на магістра абітурієнт мав обов'язково подати через електронний кабінет вступника мотиваційний лист. У ньому слід було обґрунтувати зацікавленість навчатися саме в цьому виші й саме на цій конкретній спеціальності.

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Для чого потрібен мотиваційний лист при вступі до вишу

"Я почав писати мотиваційний лист в український університет ще півроку тому, навчаючись у Парижі в британській школі. Тоді я усвідомив, що хочу повернутися в Україну і тут вивчати економіку. В багатьох європейських університетах мотиваційний лист обов'язковий для вступу і добре, що у нас тепер це є. Мотиваційний лист допоміг мені усвідомити, чого я дійсно хочу в житті", - ділиться своїми враженнями цього річний абітурієнт Іван Козловський.

Вмотивованості до навчання та усвідомленого вибору - це те, чого прагнули досягти в МОН, запроваджуючи вимогу подавати також мотиваційний лист при вступі до вищого навчального закладу. "Ідея мотиваційного листа полягала в тому, щоб спонукати вступників задуматися, а навіщо вони вступають саме в той університет і саме на ту спеціальність. Бо попередні роки ми бачили тенденцію, що вибір у абітурієнтів був здебільшого неусвідомлений і хотіли це змінити", - каже Михайло Винницький.

За його словами, мотиваційний лист має суттєве значення, коли вступник претендує на навчання за контрактом, а також враховується при вступі на бюджет, коли абітурієнти мають однакову кількість балів. "Університети зацікавлені, аби мати вмотивованих студентів. Найгірше, що може бути в аудиторії, коли студент приходить на навчання невмотивований, бо мамі потрібно показати диплом. Це демотивує викладача й студентів, які мають вчитися разом з ним", - відзначає Винницький.

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Університети конкурують за студентів

Експерт з питань освіти Українського інститут майбутнього Микола Скиба відзначає, що друга вступна кампанія в умовах воєнного стану показала тенденцію, що університети стали більше конкурувати за вступників, адже значна частина цьогорічних абітурієнтів залишилася навчатися за кордоном. Серед тих, хто таки вирішив здобувати вищу освіту в Україні, українські університети, за його словами, шукають тих, хто має не стільки значні успіхи у навчанні, скільки високу мотивацію вчитися. Адже цьогорічні вступники це школярі, які вчилися два роки в умовах пандемії та два роки в умовах повномасштабної війни.

"Університети-фаворити ринку вищої освіти в Україні, зокрема КНУ імені Тараса Шевченка, Львівська політехніка, Києво-Могилянська академія, Львівський університет імені Івана Франка, УКУ, "Київська школа економіки" змагаються за кращих найбільш вмотивованих студентів. Важливий не тільки бал НМТ (національного мультипредметного тесту. - Ред.), а й реноме вступника, участі в наукових конкурсах, хакатонах, проєктах, що мало бути в мотиваційному листі. Це одна з рис вступної кампанії 2023 року", - зауважує Скиба.

При цьому українські університети змагаються не лише між собою, а й з європейськими університетами, куди вступають українці, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Скиба вказує й на те, що посилюється змагання за абітурієнтів і між українськими державними та приватними університетами. Останні є значно гнучкішими у програмі викладання, культурі управління, забезпеченні матеріально-технічної бази та набору освітніх послуг, які пропонують вступнику. За словами Скиби, приватні університети цього року пропонують абітурієнтам освітні гранти, які фінансують міжнародні донори і це є хорошою альтернативою навчанню на держбюджеті у державних закладах вищої освіти.

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Як наголошує Скиба, мотиваційний лист та доброчесність вступника, тобто його нелояльність до списування чи плагіату, відіграє ключову роль для отримання гранту на навчання. "Українські університети почали розуміти, що для них дуже бажаний вступник, який після навчання у них обійматиме ключові позиції у провідних кампаніях, добре зароблятиме, залишається на зв'язку з університетською спільнотою, підтримуватиме в подальшому університет. Ось за такого абітурієнта зараз конкурують українські університети вищої ліги", - наголошує Михайло Скиба.

Іван Козловський подав заяви на конкурсний відбір у кілька провідних українських університетів і вважає, що має хороші шанси вступити на омріяну економічну спеціальність у кожному з них, адже він за результатами навчання в школі має золоту медаль, хороші бали НМТ і написав, на його думку, хороший мотиваційний лист. Тепер хлопець чекає на результати вступного конкурсу.