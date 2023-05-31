Штучний інтелект на випускному іспиті в Німеччині

Попри заборону мобільних пристроїв, кільком абітурієнтам у Гамбурзі вдалося пронести на випускний іспит смартфон і, ймовірно, скористатися чат-ботом ChatGPT. Чи можна це довести і чим це загрожує?

Учня однієї зі шкіл Гамбурга спіймали на використанні мобільного телефону під час письмового іспиту на атестат (Abitur). Як повідомляє німецька медіакомпанія Norddeutscher Rundfunk (NDR), викладач зауважив також, що в цей момент на смартфоні було активовано чат-бот ChatGPT. За допомогою цієї програми, яка підтримується штучним інтелектом (ШІ), можна дуже легко та швидко отримувати досить якісні відповіді на будь-які питання. Школяр одразу зізнався у спробі обдурити екзаменаторів. Але схоже, що він не єдиний - ще щонайменше 20 шкіл заявили про схожі підозрілі випадки.

Вчителі знають про чат-бот, але...

ChatGPT з'явився у вільному доступі наприкінці 2022 року, і кількість його користувачів стрімко зростає. Серед німецьких школярів ця програма має величезну популярність, адже "написані" штучним інтелектом твори, аналізи літературних творів, доповіді на будь-яку тему та інші тексти достойні найвищої оцінки. Шкільні вчителі знають і добре поінформовані про можливості чат-бота, проте довести факт використання ШІ неможливо.

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Сьогодні ця проблема торкнулася і змісту письмових робіт випускних іспитів. Вчителі гамбурзької школи, у якій спіймали за руку школяра, що використовував ШІ, висловили підозру щодо того, що деякі екзаменаційні роботи також було написано за допомогою штучного інтелекту. Вони дійшли такого висновку, проаналізувавши загальну стилістику та структуру відповідей. Сумнів викликали тексти, що поєднують у собі абсолютно правильні частини й такі, що містять велику кількість помилок.

Використання ШІ залишається безкарним

Екзаменаційні роботи, які викликали підозру, додатково перевірили за допомогою спеціальної програми, здатної розпізнавати тексти, згенеровані ChatGPT. Однак ця програма може лише вказати, наскільки високою є ймовірність того, що текст створено ШІ. У результаті підтвердилося, що частина робіт справді могло бути згенеровано ботом. Водночас доказів шахрайства, які мають юридичну силу, екзаменатори не мають.

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Під час випускних іспитів у Німеччині суворо заборонено користуватися смартфонами Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture alliance

Учнів не спіймали на місці злочину, і тому, як заявили в адміністрації школи, випадки з текстами, які викликали підозру, не буде зареєстровано офіційно. Це означає, що для абітурієнтів, які, як вважають, порушили правила та скористалися на іспиті допомогою ШІ, жодних наслідків не буде. А ось робота учня, якого безпосередньо викрили у використанні мобільного телефону, ймовірно, визнають недійсною. Водночас довести, що він користувався не лише смартфоном, а й підказками ШІ, неможливо. Швидше за все школяр отримає можливість або повторно скласти іспит, або повторити навчальний рік і скласти його наступного року.

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Коментуючи цю ситуацію, голова Об'єднання керівників гімназій та закладів підготовки вчителів Гамбурга (Vereinigung der Leitungen Hamburger Gymnasien und Studienseminare) Крістіан Ґеферт (Christian Gefert) вважає, що йдеться про поодинокі випадки спроби шахрайства на випускних екзаменах. Водночас він зазначив, що владі необхідно розробити й ухвалити чіткі юридично обґрунтовані правила використання штучного інтелекту у школах. Вчителям доводиться покладатися на власний досвід та компетенцію, щоб визначити, хто відповів на запитання іспитів - учень чи штучний інтелект. За даними статистичного відомства Statista, у 2021-2022 навчальному році не склали випускні іспити лише чотири відсотки абітурієнтів.