  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ОсвітаНімеччина

Штучний інтелект на випускному іспиті в Німеччині

Олена Дожина
3 год. тому

Попри заборону мобільних пристроїв, кільком абітурієнтам у Гамбурзі вдалося пронести на випускний іспит смартфон і, ймовірно, скористатися чат-ботом ChatGPT. Чи можна це довести і чим це загрожує?

https://p.dw.com/p/4S1QK
Німецькі школярі сидять за столами і складають випускний іспит
Фото: Jens Wolf/dpa/picture alliance

Учня однієї зі шкіл Гамбурга спіймали на використанні мобільного телефону під час письмового іспиту на атестат (Abitur). Як повідомляє німецька медіакомпанія Norddeutscher Rundfunk (NDR), викладач зауважив також, що в цей момент на смартфоні було активовано чат-бот ChatGPT. За допомогою цієї програми, яка підтримується штучним інтелектом (ШІ), можна дуже легко та швидко отримувати досить якісні відповіді на будь-які питання. Школяр одразу зізнався у спробі обдурити екзаменаторів. Але схоже, що він не єдиний - ще щонайменше 20 шкіл заявили про схожі підозрілі випадки.

Вчителі знають про чат-бот, але...

ChatGPT з'явився у вільному доступі наприкінці 2022 року, і кількість його користувачів стрімко зростає. Серед німецьких школярів ця програма має величезну популярність, адже "написані" штучним інтелектом твори, аналізи літературних творів, доповіді на будь-яку тему та інші тексти достойні найвищої оцінки. Шкільні вчителі знають і добре поінформовані про можливості чат-бота, проте довести факт використання ШІ неможливо.

Читайте також: Як Україна (не) потрапляє в німецькі шкільні підручники

Сьогодні ця проблема торкнулася і змісту письмових робіт випускних іспитів. Вчителі гамбурзької школи, у якій спіймали за руку школяра, що використовував ШІ, висловили підозру щодо того, що деякі екзаменаційні роботи також було написано за допомогою штучного інтелекту. Вони дійшли такого висновку, проаналізувавши загальну стилістику та структуру відповідей. Сумнів викликали тексти, що поєднують у собі абсолютно правильні частини й такі, що містять велику кількість помилок.

Використання ШІ залишається безкарним

Екзаменаційні роботи, які викликали підозру, додатково перевірили за допомогою спеціальної програми, здатної розпізнавати тексти, згенеровані ChatGPT. Однак ця програма може лише вказати, наскільки високою є ймовірність того, що текст створено ШІ. У результаті підтвердилося, що частина робіт справді могло бути згенеровано ботом. Водночас доказів шахрайства, які мають юридичну силу, екзаменатори не мають.

Читайте також: Як розпізнати фотографію, згенеровану штучним інтелектом?

Мобільні телефони на випускному екзамені в Німеччині
Під час випускних іспитів у Німеччині суворо заборонено користуватися смартфонамиФото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture alliance

Учнів не спіймали на місці злочину, і тому, як заявили в адміністрації школи, випадки з текстами, які викликали підозру, не буде зареєстровано офіційно. Це означає, що для абітурієнтів, які, як вважають, порушили правила та скористалися на іспиті допомогою ШІ, жодних наслідків не буде. А ось робота учня, якого безпосередньо викрили у використанні мобільного телефону, ймовірно, визнають недійсною. Водночас довести, що він користувався не лише смартфоном, а й підказками ШІ, неможливо. Швидше за все школяр отримає можливість або повторно скласти іспит, або повторити навчальний рік і скласти його наступного року.

Читайте також: Чому українські діти стикаються з проблемами в німецьких школах

Коментуючи цю ситуацію, голова Об'єднання керівників гімназій та закладів підготовки вчителів Гамбурга (Vereinigung der Leitungen Hamburger Gymnasien und Studienseminare) Крістіан Ґеферт (Christian Gefert) вважає, що йдеться про поодинокі випадки спроби шахрайства на випускних екзаменах. Водночас він зазначив, що владі необхідно розробити й ухвалити чіткі юридично обґрунтовані правила використання штучного інтелекту у школах. Вчителям доводиться покладатися на власний досвід та компетенцію, щоб визначити, хто відповів на запитання іспитів - учень чи штучний інтелект. За даними статистичного відомства Statista, у 2021-2022 навчальному році не склали випускні іспити лише чотири відсотки абітурієнтів.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Український клас у Берліні

Як навчаються українські школярі в Німеччині: не лише плюси

Як навчаються українські школярі в Німеччині: не лише плюси

Те, як навчаються українські школярі в Німеччині, залежить часто від конкретної школи. Декого відправляють до спеціальних класів, які складаються з мігрантів. Експерти вбачають у цьому чимало проблем.
Освіта15 грудня 2022 р.
external

Роботи у Німеччині: викладачі, хірурги, механіки (14.03.2016)

Роботи у Німеччині: викладачі, хірурги, механіки (14.03.2016)

Лікарі роблять операції за допомогою роботів, а дітей навчають не викладачі, а гуманоїди зі штучним інтелектом. Бачення майбутнього науковими фантастами збуваються у ФРН один за одним.
Культура14 березня 2016 р.05:06 хв.
Керівник компанії OpenAI Сем Альтман під час слухань у Сенаті США

Розробник ChatGPT виступив за державне регулювання штучного інтелекту

Розробник ChatGPT виступив за державне регулювання штучного інтелекту

Ефективне держрегулювання має запобігти зростанню ризиків, пов'язаних із застосуванням технологій ШІ, переконаний керівник компанії OpenAI, що розробила чат-бота ChatGPT.
Технології16 травня 2023 р.
Більше публікацій
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Макрон у Братиславі

Макрон закликав надати Україні "відчутні" гарантії безпеки

Політика3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Газети - огляд преси

Європейська преса про атаку дронів на Москву

Європейська преса про атаку дронів на Москву

Конфлікти6 год. тому
external

Як завод боєприпасів у США виготовляє снаряди для України

Як завод боєприпасів у США виготовляє снаряди для України

Конфлікти9 год. тому01:38 хв.
Святогірська лавра (ліворуч) та зруйнований міст у Святогірську

Що буде з УПЦ (МП) на Донбасі?

Що буде з УПЦ (МП) на Донбасі?

Релігія11 год. тому
Франк-Вальтер Штайнмаєр у Литві

Штайнмаєр у Литві: покращення іміджу та база для Бундесверу

Штайнмаєр у Литві: покращення іміджу та база для Бундесверу

Політика7 год. тому
Поліцейський біля одного з місць падіння дрона у Москві, 30 травня

Атака дронів у Москві та Підмосков'ї: що відомо

Атака дронів у Москві та Підмосков'ї: що відомо

Конфлікти30 травня 2023 р.
Україна пішла назустрічі вимогам Матеуша Моравецького (фото) - наприкінці травня була проведена українсько-польська експедиція з пошуку польських жертв Волинської трагедії

Волинська трагедія: суперечка через незагоєні історичні рани

Волинська трагедія: суперечка через незагоєні історичні рани

Політика30 травня 2023 р.
На головну сторінку