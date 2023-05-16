Розробник ChatGPT виступив за регулювання штучного інтелекту

Керівник компанії OpenAI, яка розробляє ChatGPT, Сем Альтман висловився за проведення державного регулювання в галузі технологій штучного інтелекту (ШІ). Про це він заявив у вівторок, 16 травня, під час слухань у Сенаті США.

"Ми вважаємо, що регуляторне втручання з боку урядів матиме велике значення для зниження ризиків, пов'язаних з дедалі більшою потужністю моделей", - цитує Альтмана інформаційна агенція AFP.

На його думку, уряд США може запровадити вимоги щодо ліцензування та тестування при розробці та випуску потужних моделей ШІ. Крім того, велике значення у встановленні правил використання такими технологіями має відігравати глобальна співпраця, додав бізнесмен. Він також переконаний, що саме США мають узяти на себе роль лідера в цьому питанні.

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Великі можливості й серйозні ризики технологій ШІ

38-річний підприємець наголосив на засіданні сенатського комітету з нагляду за ШІ, що ці технології відкривають великі можливості та можуть "поліпшити майже кожен аспект нашого життя". Водночас ШІ також становить "серйозні ризики", сказав Альтман. "Ми можемо і повинні працювати разом, щоб виявити й усунути потенційні вади, щоб ми всі могли отримати вигоду від неймовірних переваг", - зазначив бізнесмен.

Прикладом щодо ризиків від технологій ШІ може стати його використання для маніпулювання результатами виборів. "Це змушує мене нервувати", - заявив Альтман. "Нам потрібні правила і керівні принципи щодо рівня прозорості, який повинні забезпечити постачальники цих програм", - пояснив підприємець. На тлі цього Альтман висловився за ліцензування певних видів ШІ.

Випустивши ChatGPT у листопаді 2022 року, OpenAI спричинив нинішній ажіотаж навколо так званого генеративного ШІ. Він імітує людську взаємодію і може створювати тексти, зображення або відео на основі кількох ключових слів. Оскільки їх важко ідентифікувати як створені машиною, критики побоюються широкомасштабних дезінформаційних кампаній. Це може призвести до масового поширення неправдивих новин з ідентичним змістом, але злегка зміненим формулюванням. Іншою можливістю є оманлива маніпуляція зображеннями або відео, відома на технічному жаргоні як "глибокі фейки", пише Reuters.

Занепокоєння викликає й загроза порушення авторських прав і підриву робочих місць.

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Як на ШІ реагують у ЄС та США

Європейський Союз уже погодив законопроєкт щодо регулювання ШІ - "Закон про ШІ". Інші країни ще не так далеко просунулися в цьому питанні.

У США, за прикладом ЄС, обговорюють класифікацію застосувань ШІ на класи ризику, від яких залежатимуть вимоги до компаній.

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