  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Керівник компанії OpenAI Сем Альтман під час слухань у Сенаті США
Керівник компанії OpenAI Сем Альтман під час слухань у Сенаті СШАФото: Elizabeth Frantz/REUTERS
ТехнологіїСполучені Штати Америки

Розробник ChatGPT виступив за регулювання штучного інтелекту

Валерій Сааков
28 хв. тому

Ефективне держрегулювання має запобігти зростанню ризиків, пов'язаних із застосуванням технологій ШІ, переконаний керівник компанії OpenAI, що розробила чат-бота ChatGPT.

https://p.dw.com/p/4RSVL

Керівник компанії OpenAI, яка розробляє ChatGPT, Сем Альтман висловився за проведення державного регулювання в галузі технологій штучного інтелекту (ШІ). Про це він заявив у вівторок, 16 травня, під час слухань у Сенаті США.

"Ми вважаємо, що регуляторне втручання з боку урядів матиме велике значення для зниження ризиків, пов'язаних з дедалі більшою потужністю моделей", - цитує Альтмана інформаційна агенція AFP.

На його думку, уряд США може запровадити вимоги щодо ліцензування та тестування при розробці та випуску потужних моделей ШІ. Крім того, велике значення у встановленні правил використання такими технологіями має відігравати глобальна співпраця, додав бізнесмен. Він також переконаний, що саме США мають узяти на себе роль лідера в цьому питанні.

Читайте також: "Хрещений батько" штучного інтелекту пішов з Google і застеріг від технозагроз

Великі можливості й серйозні ризики технологій ШІ

38-річний підприємець наголосив на засіданні сенатського комітету з нагляду за ШІ, що ці технології відкривають великі можливості та можуть "поліпшити майже кожен аспект нашого життя". Водночас ШІ також становить "серйозні ризики", сказав Альтман. "Ми можемо і повинні працювати разом, щоб виявити й усунути потенційні вади, щоб ми всі могли отримати вигоду від неймовірних переваг", - зазначив бізнесмен.

Прикладом щодо ризиків від технологій ШІ може стати його використання для маніпулювання результатами виборів. "Це змушує мене нервувати", - заявив Альтман. "Нам потрібні правила і керівні принципи щодо рівня прозорості, який повинні забезпечити постачальники цих програм", - пояснив підприємець. На тлі цього Альтман висловився за ліцензування певних видів ШІ.

Випустивши ChatGPT у листопаді 2022 року, OpenAI спричинив нинішній ажіотаж навколо так званого генеративного ШІ. Він імітує людську взаємодію і може створювати тексти, зображення або відео на основі кількох ключових слів. Оскільки їх важко ідентифікувати як створені машиною, критики побоюються широкомасштабних дезінформаційних кампаній. Це може призвести до масового поширення неправдивих новин з ідентичним змістом, але злегка зміненим формулюванням. Іншою можливістю є оманлива маніпуляція зображеннями або відео, відома на технічному жаргоні як "глибокі фейки", пише Reuters.

Занепокоєння викликає й загроза порушення авторських прав і підриву робочих місць.

Читайте також: Чи може штучний інтелект конкурувати з митцями?

Як на ШІ реагують у ЄС та США

Європейський Союз уже погодив законопроєкт щодо регулювання ШІ - "Закон про ШІ". Інші країни ще не так далеко просунулися в цьому питанні.

У США, за прикладом ЄС, обговорюють класифікацію застосувань ШІ на класи ризику, від яких залежатимуть вимоги до компаній.

Читайте також: IBM збирається замінити тисячі працівників штучним інтелектом

"Розумний" шолом для пожежників

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Скріншот згенерованої за допомогою ШІ фотографії затримання Путіна

Як розпізнати фотографію, згенеровану штучним інтелектом?

Як розпізнати фотографію, згенеровану штучним інтелектом?

Штучний інтелект стирає межу між реальністю та вигадкою. Створені ним зображення дуже важко відрізнити від реальних. І все ж таки поки що це можливо! Декілька порад від DW.
Технології8 травня 2023 р.
Десяту симфонію Бетховена дописав штучний інтелект

Як штучний інтелект дописав незавершену симфонію Бетховена

Як штучний інтелект дописав незавершену симфонію Бетховена

Машину навчили мислити як Бетховен, і вона дописала незавершений твір великого німецького композитора. Чи володіють комп'ютерні програми такою самою креативністю як музичний геній?
Музика12 жовтня 2021 р.
Міхаель Шумахер (2006 рік)

У ФРН звільнили головреда за створене штучним інтелектом "інтерв'ю" Шумахера

У ФРН звільнили головреда за створене штучним інтелектом "інтерв'ю" Шумахера

Німецький таблоїд опублікував "інтерв'ю" з легендою Формули-1 Міхаелем Шумахером, створене штучним інтелектом. Сім'я гонщика судитиметься. Головну редакторку звільнили.
Суспільство22 квітня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Кирило Буданов

Буданов: Росія вичерпала потенціал для наступальних дій

Політика1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Корупція, ілюстративне фото

Корупція у Верховному суді: "Масштаб справді неймовірний"

Корупція у Верховному суді: "Масштаб справді неймовірний"

Корупція2 год. тому
Голова Верховного суду України Всеволод Князєв - його спіймали на хабарництві

Корупція у Верховному суді: що відомо наразі

Корупція у Верховному суді: що відомо наразі

Політика2 год. тому
external

Чим хворий Лукашенко?

Чим хворий Лукашенко?

Суспільство5 год. тому01:32 хв.
Буксирована гаубиця М777 у США (архівне фото)

Яку зброю Україна отримує від Заходу

Яку зброю Україна отримує від Заходу

Конфлікти8 год. тому20 фото
external

Борщ для ЗСУ, який можна носити в кишені

Борщ для ЗСУ, який можна носити в кишені

Суспільство9 год. тому02:08 хв.
Ріші Сунак обіймає Володимира Зеленського

Турне Зеленського Європою: нова зброя для України

Турне Зеленського Європою: нова зброя для України

Політика10 год. тому
На головну сторінку