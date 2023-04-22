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Міхаель Шумахер (2006 рік)
Міхаель Шумахер (2006 рік)Фото: Clive Rose/Getty Images
СуспільствоНімеччина

У ФРН звільнили головреда за створене ШІ "інтерв'ю" Шумахера

Ольга Журавльова
1 год. тому

Німецький таблоїд опублікував "інтерв'ю" з легендою Формули-1 Міхаелем Шумахером, створене штучним інтелектом. Сім'я гонщика судитиметься. Головну редакторку звільнили.

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Головну редакторку німецького таблоїда Die Aktuelle звільнили за публікацію "інтерв'ю" з легендою Формули-1 Міхаелем Шумахером (Michael Schumacher), згенерованого штучним інтелектом. Про це в суботу, 22 квітня, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

"Оманливо реальне" перше інтерв'ю Шумахера

Скандальна публікація з'явилася минулого тижня. На першій шпальті журналу розмістили фотографію спортсмена з заголовком "Міхаель Шумахер: Перше інтерв'ю!". Менший за розміром заголовок уточнював: "Звучить оманливо реально".

Стаття в журналі пояснювала, що таблоїд писав про фальшиве інтерв'ю, згенероване сайтом, який використовував інструменти штучного інтелекту. Фейкове інтерв'ю серед іншого містило подробиці про нібито одужання від спортсмена.

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Сім'я Шумахера судитиметься з таблоїдом

54-річний Шумахер живе в повній ізоляції після серйозної черепно-мозкової травми, отриманої під час катання на лижах у 2013 році. З моменту аварії він не з'являвся на публіці.

20 квітня сім'я спортсмена повідомила, що подасть позов проти таблоїда.

21 квітня медіагрупа Funke, що видає журнал, вибачилася перед родиною Шумахера та оголосила про звільнення Анне Хоффманн (Anne Hoffmann), яка працювала головною редакторкою Die Aktuelle з 2009 року.

"Ця позбавлена смаку й оманлива стаття ніколи не повинна була з'явитися. Вона жодним чином не відповідає стандартам журналістики, які ми та наші читачі очікуємо від такого видавництва як Funke", - заявила виконавча директорка медіагрупи Б'янка Польманн (Bianca Pohlmann).

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