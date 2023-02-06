Чи може штучний інтелект конкурувати з митцями? Артринок уже укладає угоди на об'єкти, створені комп'ютерами.

Увагу світової громадськості нещодавно привернули дві події. Австралійський співак Нік Кейв різко виступив проти створеної штучним інтелектом пісні "в стилі Ніка Кейва", оголосивши, що це "нісенітниця собача". Водночас три художниці у США подали колективний позов проти кількох компаній, що займаються штучним інтелектом. Вони звинувачують їх у крадіжці ідей!

Без сумнівів: штучний інтелект проникає у світ творчості. З якими наслідками ще доведеться зіткнутися? Художники вже зараз переживають за своє авторство, натомість артринок укладає перші угоди за участю штучного інтелекту. Комп'ютерне мистецтво заповнює музейні експозиції. Багато хто задається питанням, як штучний інтелект збирається змінити саму творчість?

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Саме жінка-робот Аі-Да (Ai-Da) спричинила фурор на Венеціанській бієнале мистецтв у 2022 році. Перша в світі людиноподібна художниця-робот малювала за допомогою штучного інтелекту. Принцип простий: камери в її очах сканують місцевість, алгоритми обробляють інформацію і дозволяють роботизованій руці малювати портрети людей. Творець Аі-Ди британець Ейден Міллер розробив її разом із командою вчених-комп'ютерників, експертів із робототехніки та дизайнерів. Кожна робота Аі-Ди унікальна, але чи мистецтво це?

Коли на зміну художникам прийдуть роботи

Музей дизайну Vitra під Базелем назвав свою поточну виставку "Привіт, роботе". Її тема - взаємини між людиною і машиною.

"Що насамперед цікавить людей у робототехніці та штучному інтелекті, то це дуже старе людське прагнення погратися в бога", - вважає кураторка Амелі Кляйн (Amelie Klein).

В її шоу також є робот, який пише маніфести. "Цей робот насправді дурний. Він володіє трьома мовами, у нього закачали словник, правила граматики і синтаксису, але він не розуміє, що саме він пише", - наголосила Амелі Клейн в інтерв'ю DW.

Мрія про штучну істоту відіграє важливу роль і в кінематографі. Опрацьовуються теми як зачарування, так і страху перед роботами, андроїдами та штучним інтелектом. Науково-фантастичні фільми від "Метрополісу" до "Того, хто біжить по лезу" і "Матриці" - наочні приклади цього.

Але грань між штучним інтелектом і людською творчістю тонка. А раптом машини розгадають одну з таємниць людського способу життя - здатність відчувати емоції і перетворювати їх на мистецтво?

"Машина не може відчувати. Це не зміниться і в осяжному майбутньому", - заспокоює директор Музею дизайну Vitra Маттео Кріс (Matteo Kries).

У цьому переконаний і австралійський співак Нік Кейв. Один із його фанатів надіслав йому пісню, створену штучним інтелектом, у "стилі Ніка Кейва". Пісня без назви складається з трьох строф. Приспів перекладається як "Я грішник, я святий. Я темрява, я світло. Я мисливець, я здобич. Я диявол, я спокутувач".

Кейв відреагував різко - штучний інтелект міг написати промову або проповідь, але не "справжню" пісню. Його пісні виникають зі страждань, зі "складної внутрішньої боротьби". Штучний інтелект не може цього запропонувати. "Алгоритми не здатні відчувати, а комп'ютери ще не навчилися страждати", - наголосив Кейв на своєму сайті.

Штучний інтелект у мистецтві

У 2016 році в Нідерландах з'явився абсолютно новий Рембрандт: він був написаний за допомогою штучного інтелекту "в стилі голландського майстра". Комп'ютерна програма була забезпечена даними з 346 "справжніх" картин Рембрандта, розрахованих незліченними алгоритмами від команди програмістів, рекламістів, вчених з Делфтського технічного університету та експертів зі штучного інтелекту з Microsoft.

Те, що спеціальні комп'ютерні програми, як-от "Midjourney", "Dall-E" і "Stable Diffusion", можуть робити в царині зображень, штучний інтелект "Chat GPT", розроблений Open AI, робить із текстовим контентом: веде бесіди, відповідає на запитання та пише тексти різного змісту і форматів. Вчителі в школах та університетах повідомляють, що учні дедалі частіше використовують це програмне забезпечення.

Ще 2018 року витвір мистецтва, створений штучним інтелектом, уперше домігся солідного успіху в продажах. "Портрет Едмонда де Беламі" (Edmond De Belamy), написаний за допомогою алгоритму, який раніше зібрав інформацію про особливості 15 000 картин різних епох, продали на аукціоні будинку Christie's за 432,5 тис. доларів США.

Французький творчий колектив Obvious надав вигадане генеалогічне древо сім'ї De Belamy в золотій рамці, а замість підпису художника - алгоритмічне формулювання.

У кого авторські права?

Але кому тоді належить твір, створений машиною, попередньо навченою на мільйонах зображень і текстах, захищених авторським правом? Хто створив унікальне інтелектуальне досягнення? Хто автор штучного інтелекту - програмісти? Чому це не Пікассо чи Рембрандт, Ван Гог та інші художники і письменники, чиї роботи надали дані для машин або роботів?

Директор Музею дизайну Vitra Маттео Кріс (Matteo Kries) не вірить, що штучний інтелект коли-небудь зможе замінити емоційний аспект мистецтва і творчості. Однак артдиректор, дизайнер і викладач Берлінського університету мистецтв Вінцент Бріц (Vinzent Britz) порівнює нинішню ситуацію з переходом від класичного живопису до фотографії.

"Був опір, люди говорили: це не мистецтво, це фото, це плагіат", - зазначає Бріц. Однак фотографія утвердилася як вид мистецтва, тож, на його думку, "те ж саме буде і зі штучним інтелектом".

Тим часом три американські художниці Сара Андерсен, Келлі МакКернан і Карла Ортіс подали колективний позов проти Stability AI, Midjourney і Deviant Art. Вони вимагають відшкодування збитків і "судової заборони для запобігання шкоди в майбутньому". Їхній адвокат Метью Баттерік на своєму сайті пише про те, що судовий процес - це ще один крок, "щоб зробити штучний інтелект справедливим і етичним для всіх". Але до цього, здається, ще дуже далеко.

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