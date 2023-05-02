  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Будівля корпорації IBM у Нью-Йорку
Будівля корпорації IBM у Нью-ЙоркуФото: picture alliance/dpa
ТехнологіїСполучені Штати Америки

IBM планує замінити тисячі працівників штучним інтелектом

Ольга Лебедєва | Віолетта Чайковська
2 год. тому

Cвітовий лідер з виробництва комп'ютерної техніки і програмного забезпечення, корпорація IBM зупинить набір нового персоналу на позиції, які може замінити штучний інтелект. У перспективі йдеться про 7800 робочих місць.

https://p.dw.com/p/4QnPl

Американська корпорація International Business Machines (IBM), що є одним зі світових лідерів з виробництва комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, планує призупинити набір персоналу на позиції, які найближчими роками зможе замінити штучний інтелект (ШІ). Про це генеральний директор концерну Арвінд Крішна повідомив в інтерв'ю Bloomberg, опублікованому у вівторок, 2 травня.

Він очікує, що в найближчі п'ять років за допомогою ШІ та автоматизації можна буде замінити близько третини робочих місць, зокрема в галузі управління персоналом. Загалом ідеться про приблизно 7800 позицій. 

За його словами, в IBM частково або повністю відмовляться наймати на роботу нових працівників у деяких підрозділах, які не мають прямого контакту з клієнтами. Зараз у цих сферах корпорації працюють близько 26 тисяч людей. Частина скорочень буде пов'язана з відмовою від заміщення посад, які звільняються у зв'язку з виходом працівників на пенсію.

У галузі розроблення програмного забезпечення та в підрозділах, що взаємодіють з клієнтами, як і раніше, працевлаштовуватимуть нових людей. Загалом у корпорації працюють близько 260 тисяч людей.

Як зауважує Bloomberg, план IBM є однією з найбільших кадрових стратегій, оголошених у відповідь на стрімкий розвиток технологій ШІ. Ексерти вже давно занепокоєні тим, що ті можуть значно вплинути на ринок праці. Вони також попереджають, що поряд із перевагами ШІ його використання може бути вкрай небезпечним, зокрема, він може генерувати та поширювати дезінформацію.

Читайте також: "Хрещений батько" штучного інтелекту пішов з Google і застеріг від технозагроз

Штучний інтелект - друг чи ворог? (08.06.2018)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські військові

В Україні продовжили дію воєнного стану і мобілізації

Політика40 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Передвиборча агітація в Гагаузії

Як минули вибори в Гагаузії та чи буде другий тур?

Як минули вибори в Гагаузії та чи буде другий тур?

Політика6 год. тому
Тест-драйв перед відправленням авто на фронт в Україні

"Бляхи" для ЗСУ: друге життя вживаних іномарок на фронті

"Бляхи" для ЗСУ: друге життя вживаних іномарок на фронті

Суспільство8 год. тому
Лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск на оппозиційному з'їзді у Ржешуві

Польща напередодні виборів. Чи є шанс у Туска та опозиції?

Польща напередодні виборів. Чи є шанс у Туска та опозиції?

Політика1 травня 2023 р.
Равеннський міст

Проїзний за 49 євро - подорожуйте Німеччиною і не тільки!

Проїзний за 49 євро - подорожуйте Німеччиною і не тільки!

Подорожі1 травня 2023 р.10 фото
Анґела Меркель

Як з Меркель говорили про війну РФ проти України та біженців

Як з Меркель говорили про війну РФ проти України та біженців

Політика30 квітня 2023 р.
Польські танки Leopard 2, що їх передали Україні, лютий 2023 року

Український контрнаступ: цілі, шанси та ризики

Український контрнаступ: цілі, шанси та ризики

Конфлікти28 квітня 2023 р.
На головну сторінку