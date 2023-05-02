IBM планує замінити тисячі працівників штучним інтелектом

Cвітовий лідер з виробництва комп'ютерної техніки і програмного забезпечення, корпорація IBM зупинить набір нового персоналу на позиції, які може замінити штучний інтелект. У перспективі йдеться про 7800 робочих місць.

Американська корпорація International Business Machines (IBM), що є одним зі світових лідерів з виробництва комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, планує призупинити набір персоналу на позиції, які найближчими роками зможе замінити штучний інтелект (ШІ). Про це генеральний директор концерну Арвінд Крішна повідомив в інтерв'ю Bloomberg, опублікованому у вівторок, 2 травня.

Він очікує, що в найближчі п'ять років за допомогою ШІ та автоматизації можна буде замінити близько третини робочих місць, зокрема в галузі управління персоналом. Загалом ідеться про приблизно 7800 позицій.

За його словами, в IBM частково або повністю відмовляться наймати на роботу нових працівників у деяких підрозділах, які не мають прямого контакту з клієнтами. Зараз у цих сферах корпорації працюють близько 26 тисяч людей. Частина скорочень буде пов'язана з відмовою від заміщення посад, які звільняються у зв'язку з виходом працівників на пенсію.

У галузі розроблення програмного забезпечення та в підрозділах, що взаємодіють з клієнтами, як і раніше, працевлаштовуватимуть нових людей. Загалом у корпорації працюють близько 260 тисяч людей.

Як зауважує Bloomberg , план IBM є однією з найбільших кадрових стратегій, оголошених у відповідь на стрімкий розвиток технологій ШІ. Ексерти вже давно занепокоєні тим, що ті можуть значно вплинути на ринок праці. Вони також попереджають, що поряд із перевагами ШІ його використання може бути вкрай небезпечним, зокрема, він може генерувати та поширювати дезінформацію.

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