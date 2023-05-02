"Хрещений батько" штучного інтелекту каже про технозагрозу

Штучний інтелект не в тих руках може призвести до катастрофічних наслідків, застеріг один із розробників технологій ШІ Джеффрі Гінтон, який звільнився на знак протесту з компанії Google.

Вчений-комп'ютерник Джеффрі Гінтон, якого часто називають "хрещеним батьком штучного інтелекту", звільнився з компанії Google, щоб вказати в такий спосіб на небезпеку цієї технології. Про його звільнення дізналися в понеділок, 1 травня, американські ЗМІ. Сам Гінтон повідомив Google про відставку минулого місяця.

Гінтон, який працював над створенням базової технології для систем штучного інтелекту (ШІ), заявив в інтерв'ю The New York Times , що досягнення в цій галузі створюють "глибокі ризики для суспільства і людства". "Подивіться, як це було п'ять років тому і як все відбувається зараз. Це страшно", - каже дослідник.

Небачена швидкість появи нових версій ШІ

Гінтон застеріг, що нинішня шалена конкуренція між технологічними гігантами підштовхує компанії до випуску нових технологій ШІ з небезпечною швидкістю, навіть попри ризики для робочих місць та поширення дезінформації. "Важко уявити, як можна запобігти використанню ШІ поганими гравцями для поганих речей", - сказав він.

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У 2022 році Google та OpenAI - стартап, що стоїть за популярним створеним за технологіями ШІ чат-ботом ChatGPT - взялися за створення систем, що використовують набагато більші обсяги даних, ніж раніше. Гінтон вважає, що ці системи у певному сенсі перевищують людський інтелект через обсяг даних, які вони аналізують. "Можливо, те, що відбувається в цих системах, насправді набагато краще, ніж те, що відбувається в мозку", - сказав він.

Хоча ШІ використовується для полегшення окремим працівникам їхньої роботи, стрімке поширення чат-ботів, як-от ChatGPT, може поставити під загрозу робочі місця. ШІ "перебирає на себе важку роботу", але "може забрати більше", - застеріг науковець.

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Вчений також попередив щодо небезпек потенційного поширення дезінформації, створеної ШІ, оскільки пересічна людина "більше не зможе розрізнити, що є правдою".

У Google запевняють, що прихильні відповідальному підходу до ШІ

Водночас провідний науковець Google AI Джефф Дін подякував Гінтону в заяві для американських ЗМІ. "Як одна з перших компаній, яка опублікувала Принципи ШІ, ми залишаємося прихильниками відповідального підходу до ШІ. Ми постійно вчимося розуміти ризики, що виникають, а також сміливо впроваджуємо інновації", - цитує його заяву агентство AFP.

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У березні цього року американський мільярдер Ілон Маск і низка експертів закликали призупинити розробку систем ШІ, щоб дати час переконатися в їхній безпеці. Приводом для відкритого листа, який підписали понад тисяча осіб, включаючи Маска і співзасновника Apple Стіва Возняка, став випуск GPT-4, набагато потужнішої версії технології, що використовується в ChatGPT.

Гінтон тоді не підписав цього листа, але сказав що вчені не повинні "розширювати масштаби, поки не зрозуміють, чи зможуть вони його контролювати".

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