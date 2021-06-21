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IBM

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "IBM".

Американська компанія, яка спеціалізується на виробництві апаратного та програмного забезпечення, а також на наданні консалтингових послуг у ІТ-сфері. Штаб-квартира IBM у містечку Армонк (штат Нью-Йорк). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німеччина робить ставку на квантовий комп'ютер

Німеччина робить ставку на квантовий комп'ютер 21.06.2021

Німеччина завжди була відома своїми інноваціями та розробками, але нині вона відстає від інших країн у галузі квантових обчислень. Нову динаміку покликаний дати цей квантовий комп'ютер.
У Німеччині запустили найпотужніший квантовий комп'ютер у Європі

У Німеччині запустили найпотужніший квантовий комп'ютер у Європі 15.06.2021

Американська компанія IBM запустила в Німеччині найпотужніший в Європі квантовий комп'ютер. Канцлерка ФРН Анґела Меркель назвала його "дивом техніки".
IBM купить компанію Red Hat за 34 мільярди доларів

IBM купить компанію Red Hat за 34 мільярди доларів 29.10.2018

Купівля компанії Red Hat перетворить IBM у світового лідера гібридних хмарних технологій, заявила президентка корпорації. Сума угоди складає 34 мільярди доларів.
IBM створить у США 25 тисяч робочих місць протягом чотирьох років

IBM створить у США 25 тисяч робочих місць протягом чотирьох років 14.12.2016

Про плани компанії очільниця Вірджинія Рометті повідомила напередодні зустрічі керівників технологічних велетнів США з Дональдом Трампом.

Найдорожчі бренди світу

Найдорожчі бренди світу 27.05.2014

BrandZ - щорічний рейтинг найдорожчих брендів світу. Цікаво, що для складання цього рейтингу враховуються не лише фінансові показники компаній, а й думка споживачів.
ІАА 2013: комп'ютер на чотирьох колесах

ІАА 2013: комп'ютер на чотирьох колесах 12.09.2013

Окрім безлічі світових прем'єр у сфері електромобілів, увага відвідувачів 65-го міжнародного автосалону IAA у Франкфурті-на-Майні прикута до безпілотних автомобілів.
Microsoft вперше за 26 років зазнала квартальних збитків

Microsoft вперше за 26 років зазнала квартальних збитків 20.07.2012

Компанія Microsoft зазнала квартальних збитків на суму близько 500 мільйонів доларів. Це відбувається вперше з 1986 року, коли корпорація стала акціонерним товариством відкритого типу.
Жінки завойовують верхні поверхи сфери ІТ

Жінки завойовують верхні поверхи сфери ІТ 26.10.2011

З наступного року комп’ютерний концерн IBM вперше очолить жінка - Вірджинія Рометті. Таким чином дві найсильніші жінки IT-сфери у США керуватимуть концернами-гігантами – ІВМ і HP.

IBM скорочує робочі місця 27.01.2009

IBM зробила пропозицію шведському Telelogic 11.06.2007

Квартальний звіт IBM здивував усіх 20.04.2006

IBM, Toshiba та Sony об’єднали свої зусилля для розробки мікрочіпів 13.01.2006

Квартальні показники IBM виявилися кращими, ніж очікувалося 18.10.2005

Успіх IBM 19.07.2005

IBM готується до дорогого скорочення кадрів 05.05.2005

Показники роботи IBM похитнули світові індекси 17.04.2005
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