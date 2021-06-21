На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "IBM".

Американська компанія, яка спеціалізується на виробництві апаратного та програмного забезпечення, а також на наданні консалтингових послуг у ІТ-сфері. Штаб-квартира IBM у містечку Армонк (штат Нью-Йорк). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.