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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "IBM".
Американська компанія, яка спеціалізується на виробництві апаратного та програмного забезпечення, а також на наданні консалтингових послуг у ІТ-сфері. Штаб-квартира IBM у містечку Армонк (штат Нью-Йорк). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.