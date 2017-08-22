У Німеччині запустили найпотужніший квантовий комп'ютер у Європі

Американський концерн IBM розмістив у Німеччині найпотужніший комерційний квантовий комп'ютер в Європі. Процедура запуску системи IBM Quantum System One відбулася в дата-центрі концерну в Енінгені (Ehningen) у вівторок, 15 червня. У церемонії в заочному режимі через коронавірусні обмеження взяли участь генеральний директор IBM Арвінд Крішна, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), а також представники Товариства імені Фраунгофера - найбільшого європейського об'єднання інститутів прикладних досліджень.

У своєму відеозверненні Меркель назвала квантовий комп'ютер "дивом техніки" і закликала докласти зусиль, щоб захистити місце Німеччини серед світових лідерів у сфері квантових технологій. За словами канцлерки, йдеться про технологію майбутнього, за допомогою якої можна було би досягти проривів у медицині та революціонізувати дослідження матеріалів, оскільки завдяки швидкості квантових комп'ютерів стали би можливими найскладніші обчислення. Меркель також заявила, що уряд виділить два мільярди євро на просування технологій і має намір протягом двох років забезпечити виготовлення власного прототипу квантового комп'ютера.

Читайте також: Переклад: чи зможе комп'ютер замінити людину?

"Створена на стику квантової науки, кріогенної інженерії, системної інженерії та промислового дизайну, IBM Quantum System One є першою в світі інтегрованою квантовою комп'ютернобю системою", - зазначається на сайті IBM. Це перший такий комп'ютер, представлений за межами США з процесором в 27 кубітів. У компанії вже заявили, що планують до 2023 року випустити в чотири рази потужніший квантовий комп'ютер.

У виробництві квантових комп'ютерів IBM конкурує з корпорацією Google, яка у вересні 2019 року повідомила про створення першого в світі 54-кубітного процесора. Він зміг за 3 хвилини 20 секунд здійснити розрахунок, на який у найпотужнішого на той момент комп'ютера від IBM пішло би близько 10 тисяч років.