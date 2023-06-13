Засновник ChatGPT: Навчання вже не буде таким, як раніше

Штучний інтелект здійснить революцію в освіті, як це зробили калькулятори, вважає гендиректор OpenAI. "Домашні завдання вже ніколи не будуть такими, як раніше", - каже він, але заспокоює тих, хто боїться втратити роботу.

Інструменти штучного інтелекту (ШІ) здійснять революцію в освіті, як це колись зробили калькулятори, але не замінять навчання, вважає генеральний директор американської компанії OpenAI, засновник бота ChatGPT Сем Альтман.

"Ймовірно, домашні есе вже ніколи не будуть такими, як раніше. Ми маємо новий інструмент в освіті. Щось на кшталт калькулятора слів. те, як ми навчаємо людей, має змінитися, і те, як ми оцінюємо студентів, має змінитись", - сказав він, виступаючи перед студентами університету Токіо 12 червня.

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Альтман перебуває в Японії в рамках світового турне, під час якого зустрічається з політичними та бізнесовими лідерами, аби обговорити можливості та регулювання технологій ШІ. Він регулярно закликає розробити правила для штучного інтелекту, попереджуючи, що "якщо з цією технологією щось піде не так, то все може піти зовсім не так".

Водночас гендиректор OpenAI вкотре спробував заспокоїти тих, хто переживає, що ШІ вплине на ринок праці. "Я не думаю, що це так вплине на зайнятість, як очікують люди. Майже всі прогнози помилкові", - цитує його агентство AFP. Альтман визнав, що "деякі робочі місця зникнуть", водночас висловив переконання, що з'являться нові.

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Як захід реагує на ШІ та ChatGPT

Випустивши ChatGPT у листопаді 2022 року, OpenAI спричинила ажіотаж навколо так званого генеративного ШІ. Він імітує людську взаємодію та може створювати тексти на основі кількох ключових слів.

Оскільки їх важко ідентифікувати як створені машиною, критики побоюються широкомасштабних дезінформаційних кампаній. Це може призвести до масового поширення неправдивих новин. Іншою можливістю є оманлива маніпуляція зображеннями або відео, відома на технічному жаргоні як "глибокі фейки".

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Прикладом щодо ризиків від технологій ШІ Альтман також називає його можливе використання для маніпулювання результатами виборів. Занепокоєння викликає й загроза порушення авторських прав, підміни цими інструментами наукової роботи та підриву робочих місць.

Європейський Союз уже погодив законопроєкт щодо регулювання штучного інтелекту - "Закон про ШІ". Інші країни ще не так далеко просунулися в цьому питанні. У Сполучених Штатах Америки, за прикладом ЄС, обговорюють класифікацію застосувань ШІ на класи ризику, від яких залежатимуть вимоги до компаній.

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