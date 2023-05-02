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Голлівудські сценаристи й кінодраматурги оголосили страйк
Голлівудські сценаристи й кінодраматурги оголосили страйкФото: Reed Saxon/AP
КультураСполучені Штати Америки

Голлівудські сценаристи й кінодраматурги оголосили страйк

Валерій Сааков
3 год. тому

До страйку голлівудських кіно- й телесценаристів приєднаються тисячі людей. Через страйк під загрозою зриву є численні шоу та не виключені затримки з виходом серіалів і фільмів.

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Тисячі голлівудських кіно- й телесценаристів розпочнуть у вівторок, 2 травня, страйк, після того, як переговори зі студіями й стрімінговими сервісами щодо оплати та умов праці завершилися без укладення угоди. Про початок страйку кінодраматургів повідомила їхня профспілка.

"Ми не досягли угоди зі студіями та стрімерами. Ми розпочнемо страйк після того, як опівночі закінчиться термін дії контракту", - йдеться в електронному листі Гільдії письменників Америки (WGA), що отримала інформаційна агенція AFP. Відповіді студій на пропозиції профспілки були "абсолютно недостатніми, враховуючи екзистенційну кризу, з якою стикаються письменники", - заявила спілка.

Це сталося після того, як Альянс продюсерів кіно і телебачення (AMPTP), що представляє студії, в тому числі Disney і Netflix, заявив, що переговори "завершилися без укладення угоди".

Наслідки можуть обчислюватися мільярдами

Наслідками страйку стане негайна зупинка башатьох шоу, а численні телесеріали й фільми, заплановані до виходу на екрани до кінця цього року або ще пізніше, наражаються на серйозні затримки, що потенційно може мати катастрофічні наслідки для американської індустрії розваг.

Востаннє, коли голлівудські сценаристи відкладали з протесту свої ручки та клавіатури у 2007 році, страйк тривав 100 днів і коштував індустрії розваг Лос-Анджелеса близько двох мільярдів доларів.

Цього разу конфлікт може бути значно запеклішим, адже сценаристи вимагають вищої оплати своєї праці, мінімальних гарантій стабільної зайнятості та більшої частки прибутку від буму стрімінгових платформ, у той час, як студії заявляють, що змушені скорочувати витрати через економічний тиск.

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На що нарікають кінодраматурги 

Сценаристи кажуть, що заробляти на життя стає просто неможливо, оскільки гонорари не змінилися або навіть знизилися з урахуванням інфляції, попри те, що працедавці отримують прибутки й збільшують оклади керівництва. Згідно зі статистикою WGA, половина сценаристів серіалів зараз працюють на мінімальній зарплаті, порівняно з третиною у сезоні 2013-2014 років, а середня заробітна плата сценаристів вищого рівня - сценаристів/продюсерів - за останнє десятиліття впала на чотири відсотки, вказує агентство Reuters.

Утім, основним джерелом розбіжностей під час переговорів стала дедалі більша тенденція до найму меншої кількості сценаристів на коротші терміни для написання сценаріїв серіалів.

Ще одне питання на порядку денному - перегляд формули, за якою розраховується оплата сценаристів для стрімінгових шоу, які часто залишаються на таких платформах, як Netflix, навіть через роки після написання сценаріїв. Десятиліттями сценаристам доплачували за кожне повторне використання їхнього матеріалу, приміром, від телевізійних повторів або продажу DVD. А тепер в часи стрімінгу кінодраматурги просто отримують фіксовану щорічну виплату - навіть якщо їхня робота стає хітом, який переглядають сотні мільйонів глядачів по всьому світу.

WGA також хоче обговорити з працедавцями майбутній вплив штучного інтелекту на роботу кіно- й телесценаристів.

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